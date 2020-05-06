Посол России поздравил ветеранов и жителей Молдовы с наступающим Днем Победы

Российский дипломат напомнил, что 250 тысяч молдаван награждены орденами и медалями, а 22 человека были удостоены звания Героя Советского Союза. За годы войны республика потеряла четверть своего населения.

КИШИНЕВ, 6 мая – Sputnik. В редакцию Sputnik поступило поздравление посла России в Молдове Олега Васнецова ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Текст поздравления приводится полностью.

"Уважаемые жители Республики Молдова, Дорогие ветераны, Сердечно поздравляю Вас с Днем Победы!

9 мая – одна из самых чтимых и памятных дат в мировой истории и священный день для российского и молдавского народов.

75 лет назад закончилась самая кровопролитная в истории нашей цивилизации война, унесшая десятки миллионов жизней и причинившая чудовищные страдания всему человечеству.

Сегодня мы склоняем головы перед защитниками нашего родной земли, разгромившими нацизм.

К этой Победе наши герои шли пять долгих лет – воевали и трудились, собственной грудью прикрывали товарищей, несгибаемой твердыней стояли в пекле сражений Великой Отечественной войны.

За счет невероятной воли и нерушимого единства они выдержали и победили.

Дорогие ветераны!

Вы – великое поколение людей, которое с честью и доблестью совершило свой ратный подвиг, подарив нам жизнь и свободу. Участники и свидетели великого торжества, вы продолжаете вдохновлять нас на работу во имя всего, что действительно ценно – Родины, семьи и будущего наших детей и внуков, а заложенные вами традиции фронтового братства живут и по сей день являют нам яркий пример сотрудничества во имя мира и справедливости. Спасибо вам!

Уважаемые друзья!

В Молдавии, как и у нас в России, День Победы – поистине всенародный праздник. Здесь продолжают свято чтить подвиг фронтовиков и тружеников тыла, бережно хранить память о событиях тех страшных лет, восстанавливают мемориалы и ухаживают за воинскими могилами. И это неспроста: более четырехсот тысяч уроженцев молдавской земли храбро и с достоинством сражались в рядах Красной Армии.

250 тысяч молдаван награждены орденами и медалями, а 22 человека были удостоены звания Героя Советского Союза. За годы войны республика потеряла четверть своего населения.

Именно поэтому наш общий долг – помнить о доблести воинов, отдавших свои жизни ради жизней других, о всех наших солдатах и мужественных бойцах Второго фронта, о вкладе в Победу стран антигитлеровской коалиции.

Мы продолжим хранить и твердо отстаивать историческую правду о событиях Великой Отечественной войны, чтить и передавать через поколения память об ее уроках и жертвах, бороться с попытками фальсификации исторических фактов и прославления пособников фашизма.

При этом мы никогда не делили и не делим Победу на свою и чужую. Подвиг воинов антигитлеровской коалиции неоценим.

Дорогие друзья! Сегодня перед всем миром нависла другая угроза – распространение опасной болезни.

Помня уроки нашей общей истории мы должны снова сплотиться и выстоять в борьбе с безликим, но серьезным врагом, защитить наши семьи и особенно людей старшего возраста. Конечно же, пандемия внесла изменения в планы широко отметить День Победы.

Но мы обязательно это сделаем.

В Москве 9 мая состоится авиационный парад над Красной Площадью, а мы все вместе прошагаем в колоннах Бессмертного полка в августе, когда отметим 76-ю годовщину освобождения Молдавии от фашистских захватчиков.

Дорогие друзья!

В этот радостный день желаю нашим ветеранам-победителям здоровья и долголетия, а братскому молдавскому народу – мира, согласия и процветания!

С праздником! С днем Великой Победы!"

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