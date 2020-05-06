Победа в войне обеспечила СССР совершенно новый мировой статус

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. Ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов рассказал о политическом мироустройстве в пост-военный период. Об этом была посвящена его онлайн-лекция, передает радио Sputnik.
Торкунов отметил, что победа во Второй мировой войне обеспечила СССР совершенно новый мировой статус, который странам необходимо было принять.
"То, что мы набили морду, это было усвоено многими. И они начинали понимать, что Советский Союз представляет силу, а силу всегда уважают. Это уважение к советской военной мощи и человеческому ресурсу сохранилось надолго. <...> Ялтинско-Потсдамская система отражала новое соотношение сил в мире. И в этом смысле начался новый политический процесс. Ключевые игроки — СССР и США. Основа стабильности — взаимное сдерживание. В ходе кризисов "холодной войны" обе стороны научились избегать прямого военного столкновения, создали двух- или многосторонние площадки достижения соглашений", — рассказал Торкунов.
По его словам, итоги Ялтинско-Потсдамской системы при всех ее издержках и недостатках оказались гораздо более эффективными, чем у предшествующей Версальско-Вашингтонской системы мирового политического устройства.
По его словам, существует много версий относительно того, к чему привело бы поражение антигитлеровской коалиции, в том числе Советского Союза. Этот вопрос интересовал аналитиков и в период войны.
Торкунов рассказал, что американские военные еще во время Второй мировой войны проанализировали, к чему привело бы поражение СССР. Академик привел отрывки из доклада Комитета начальников штаба союзников. Авторы спрогнозировали развитие ситуации в мире в случае поражения Красной армии под Сталинградом и прекращения активного советского сопротивления на фронте.
"Падение России станет катастрофой, которое поставит США в отчаянное положение. Континентальная Европа будет надолго потеряна для союзников. Взяв под контроль основные природные и экономические ресурсы СССР, Германия и ее союзники станут непобедимыми в прямом военном противоборстве. В лучшем случае удастся удержать Британские острова, но и там ожидается резкое усиление прогерманских настроений в правящих кругах, падение кабинета Черчилля и заключение сепаратного мира", — процитировал Торкунов.
Комитет сообщал, что крах СССР вызовет цепную реакцию по всему миру. В частности, рухнет движение Сопротивления в Европе, развалится Британская империя, широко распространятся прогерманские настроения на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.
Дискуссия была посвящена обсуждению роли Второй мировой и Великой Отечественной войн в прошлом и настоящем международных отношений.
Данная лекция была организована в партнерстве с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и информационным агентством Sputnik.
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