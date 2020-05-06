Победа в войне обеспечила СССР совершенно новый мировой статус

Онлайн-лекция была организована в партнерстве с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и информационным агентством Sputnik.

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. Ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов рассказал о политическом мироустройстве в пост-военный период. Об этом была посвящена его онлайн-лекция, передает радио Sputnik.

Торкунов отметил, что победа во Второй мировой войне обеспечила СССР совершенно новый мировой статус, который странам необходимо было принять.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Анатолий Торкунов рассказал, что американские военные еще во время Второй мировой войны проанализировали, к чему привело бы поражение СССР

"То, что мы набили морду, это было усвоено многими. И они начинали понимать, что Советский Союз представляет силу, а силу всегда уважают. Это уважение к советской военной мощи и человеческому ресурсу сохранилось надолго. <...> Ялтинско-Потсдамская система отражала новое соотношение сил в мире. И в этом смысле начался новый политический процесс. Ключевые игроки — СССР и США. Основа стабильности — взаимное сдерживание. В ходе кризисов "холодной войны" обе стороны научились избегать прямого военного столкновения, создали двух- или многосторонние площадки достижения соглашений", — рассказал Торкунов.

По его словам, итоги Ялтинско-Потсдамской системы при всех ее издержках и недостатках оказались гораздо более эффективными, чем у предшествующей Версальско-Вашингтонской системы мирового политического устройства.

По его словам, существует много версий относительно того, к чему привело бы поражение антигитлеровской коалиции, в том числе Советского Союза. Этот вопрос интересовал аналитиков и в период войны.

Торкунов рассказал, что американские военные еще во время Второй мировой войны проанализировали, к чему привело бы поражение СССР. Академик привел отрывки из доклада Комитета начальников штаба союзников. Авторы спрогнозировали развитие ситуации в мире в случае поражения Красной армии под Сталинградом и прекращения активного советского сопротивления на фронте.

"Падение России станет катастрофой, которое поставит США в отчаянное положение. Континентальная Европа будет надолго потеряна для союзников. Взяв под контроль основные природные и экономические ресурсы СССР, Германия и ее союзники станут непобедимыми в прямом военном противоборстве. В лучшем случае удастся удержать Британские острова, но и там ожидается резкое усиление прогерманских настроений в правящих кругах, падение кабинета Черчилля и заключение сепаратного мира", — процитировал Торкунов.

Комитет сообщал, что крах СССР вызовет цепную реакцию по всему миру. В частности, рухнет движение Сопротивления в Европе, развалится Британская империя, широко распространятся прогерманские настроения на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

Дискуссия была посвящена обсуждению роли Второй мировой и Великой Отечественной войн в прошлом и настоящем международных отношений.

Данная лекция была организована в партнерстве с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и информационным агентством Sputnik.

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