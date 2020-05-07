В Слободзее показали своих землячек – женщин-героев Великой Отечественной

ТИРАСПОЛЬ, 7 мая - Sputnik. Работники Слободзейского исторического музея подготовили презентацию "Наши героические землячки" к 75-летию Великой Победы. В ней представлены фотографии женщин Слободзейского района, которые в годы Великой Отечественной войны наравне с мужчинами сражались на фронте.

Из Слободзейского района в первые дни войны ушло на фронт 5% населения, в том числе и женщины. И они совершали подвиги и жертвовали собой ради Победы над врагом - несли воинскую службу в качестве медсестер, санинструкторов, разведчиц, писарей, машинисток, радисток, поваров, репортеров, топографов.

"Наши отважные женщины терпели не меньше мужчин боль, голод, холод и тяжелые условия. Молодые девушки на своих хрупких плечах выносили под огнем противника десятки раненых", - рассказала директор Слободзейского исторического музея Виктория Чебан.

От Сталинграда и до Берлина

Отважные женщины-бойцы – уроженки Слободзейского раона воевали на всех направлениях: Москва и Ленинград, Кавказ и Сталинград, Украина и Молдавия, освобождали страны Европы от фашизма, дошли до Берлина, на Рейхстаге оставив свои имена.

В Слободзее одна из улиц с гордостью названа именем землячки Ольги Ефремовны Мазур, которая геройски погибла в Болгарии. В селе Парканы живет Мария Николаевна Фролова. Она во время войны была шофером 934 батальона 15 воздушной армии 2 Прибалтийского флота. В городе Слободзея проживает Зинаида Петровна Савенко — разведчик зенитно-артиллерийского полка 10 батальона.

На фронтах войны

Слободзейцы гордятся Евгенией Ивановной Смирновой — санинструктором санитарной роты 338 стрелкового полка 117 стрелковой дивизии, которая принимала участие в битве за Кавказ и Новороссийск, высаживалась с морским десантом на "Малую землю", была тяжело ранена. Кавалер орденов Красной Звезды и Красного Знамени.

Дорогами войны прошла Анна Федоровна Косарева – санинструктор пулеметной роты 1372 полка, 29 зенитно-артиллерийской дивизии, 5 гвардейской армии, участвовала в Сталинградской битве. Награждена медалью "За боевые заслуги".

Мужество и отвагу проявила Александра Антоновна Абрамчук – сержант медицинской службы 1694 зенитного артиллерийского полка. В одном из боев в районе Жамбек в Венгрии на поле боя оказала помощь десяти раненым бойцам и офицерам и вынесла их с поля боя под сильным артиллерийским обстрелом противника. И в этом же бою уничтожила четверых немецких солдат. Была награждена орденом Красной Звезды.

С первых дней войны ушла на фронт Мария Мироновна Лесовая – старший военфельдшер 54-го стрелкового полка. Участница защиты Одессы, Севастополя, Сталинграда, Кавказа вынесла с поля боя и спасла 20 раненых красноармейцев, и лично сама из автомата и гранатами уничтожила 134 немецких солдат. Была ранена. Награждена орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны II и I степени. После войны всю жизнь отдала детям, работая в Парканской школе-интернате.

В 1943 году погибла в Майкопе на юге России уроженка села Карагаш Ирина Андреевна Шведул – старшина, санинструктор медицинской службы 133 гвардейского минометного полка.

В тылу врага

"В тылу врага наши отважные землячки вступали в партизанские отряды и подпольные группы. Стойко и мужественно переносили тяжелые условия в тюрьмах, жестокие пытки, надругательства палачей", - отметила Чебан.

В марте 1944 года Елизавету Пельтек – члена подпольной группы села Парканы схватили фашисты, но даже под пытками Елизавета ничего не сказала врагам, не склонилась и перед лицом смерти. Она была расстреляна фашистами с членами подпольной группы.

Храбро сражалась в партизанском отряде, который действовал в Черниговской и Сумской областях, жительница Слободзеи — Евдокия Никитична Артеменко.

На связи

Рядовой 466 противовоздушного зенитно-артиллерийского полка – Мария Афанасьевна Бакаленко четко вычисляла самолеты противника и передавала координаты командованию. По словам руководителя музея, бесперебойная связь серьезно влияла на исход всей боевой операции, поэтому восстановление сообщения являлось одной из важнейших задач.

"Радистки, телефонистки, обеспечивали устойчивую связь для управления войсками и оповещали об обстановке на фронтах, снабжали штабы необходимыми сведениями, доставляли оперативную информацию в боевые части, передавали на места боевые приказы командования", - пояснила он.

Такие задачи исполняли слободзейские землячки Евгения Федотовна Коновалова – сержант, радистка 121 полка связи Северо-Кавказского фронта, Мария Федоровна Матроницкая – связист 1-го гвардейского зенитного полка 370 прожекторного батальона Черноморского флота, Феодосия Павловна Николаева – старший сержант радиотелеграфист 2 отдельного полка связи ВВС, Маргарита Владимировна Проскурякова – связист 270 отдельного батальона связи, Лидия Николаевна Телкова – связист 81 стрелкового полка 25 стрелковой дивизии.

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