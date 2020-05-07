Матвиенко: победа над нацизмом должна стать всемирным наследием человечества

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что надо добиться того, чтобы победа над нацизмом в ходе Второй мировой войны была признана всемирным наследием человечества. Об этом она сообщила в четверг в ходе организованного медиа-центром "России сегодня" видеомоста Победы.

"Мы должны добиться того, чтобы победа над нацизмом в той страшной войне была признана человечеством его всемирным наследием, а памятники бойцам-освободителям - его достоянием. Это наш священный долг", - подчеркнула Матвиенко, которую цитирует РИА Новости.

Она напомнила, что во Второй мировой войне страны с разными идеологическими и политическими системами смогли преодолеть разногласия и объединиться для борьбы с общим злом. "Стоит в очередной раз осмыслить те уроки Победы и ее значение", - сказала Матвиенко.

Обязанностью политиков, по ее мнению, является сохранение исторической правды, забота о ветеранах, патриотическое воспитание. Все это, по словам Матвиенко, обеспечит благополучное будущее человечества и защитит его от новых мировых войн

"Призываю коллег по национальным парламентам, межпарламентским ассамблеям включиться в совместную работу по окончательному прояснению и сохранению правды истории для будущих поколений", - заявила спикер.

Как сообщила Матвиенко, Комитеты Совета Федерации уже подготовили обращение парламентариев к мировому сообществу ко Дню Победы. Его предстоит рассмотреть на ближайшем заседании Совфеда, запланированное на 20 мая. Кроме того, идет подготовка специального заявления председателя Межпарламентского союза и согласовано аналогичное заявление Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ.

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