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Логотип телеканала RT, архивное фото

RT покажет по всему миру онлайн фильм "#АзбукаПобеды: От Бреста до Рейхстага"

© Sputnik / Илья Питалев
Наша Победа: 75 лет мира и свободы
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (189)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200507/30165303/rt-pokazhet-po-vsemu-miru-onlayn-film-AzbukaPobedy-Ot-Bresta-do-Reykhstaga.html

Фильм создан в рамках цифрового спецпроекта RT #СтраницыПобеды, который рассказывает о Великой Отечественной войне.

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Телеканал RT в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне представит полную версию документального фильма "#АзбукаПобеды: От Бреста до Рейхстага" и проведет специальный эфир на всех языковых версиях канала. Об этом сообщили в четверг в RT.

Главным героем этого документального YouTube-сериала стал краевед Леонид Игнатенко. Телеканал уточняет, что он повторил путь советской армии в 1945 году.

Георгиевская ленточка
© Sputnik / Евгения Новоженина
Телеканал RT запускает проект #ПочтаПобеды
Фильм создан в рамках цифрового спецпроекта RT #СтраницыПобеды, который рассказывает о Великой Отечественной войне в социальных сетях.

В Twitter команда проекта ведет реконструкцию событий 1945 года — десятки исторических персонажей "в режиме реального времени" публикуют сообщения о последних месяцах войны.

В Instagram RT создает "Бесконечное письмо" — молодые художники из Школы дизайна РАНХиГС нарисовали сотни иллюстраций к строкам из фронтовых писем. Авторы проекта предлагают присоединиться к акции и опубликовать свою иллюстрацию.

В соцсети ВКонтакте креативный продюсер RT Анна Федорова обсуждает в подкасте #ЗвукПобеды наследие Великой Отечественной войны с гостями.

Ранее RT также воссоздал момент исторического снимка "Знамя Победы над Рейхстагом".

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (189)

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