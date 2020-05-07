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Игорь Додон призвал встретить 75-летие Победы вместе со всей семьей

© Sputnik / Alexander Kapustyanskiy
Наша Победа: 75 лет мира и свободы
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200507/30169627/igor-dodon-prizval-vstretit-75-letie-pobedy-vmeste-so-vsey-semey.html

Игорь Додон выразил уверенность, что, несмотря на все сложности и вызовы, связанные с пандемией, молдавский народ достойно встретит 9 мая юбилейную дату – 75 лет Победы.

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон призвал жителей страны встретить День Победы вместе со всей семьей и рассказать детям фронтовые истории об их предках, которые бились против нацизма.

"9 Мая – это день освобождения от нацизма, это день памяти, день скорби, день радости. Почти в каждой семье есть своя фронтовая история – давайте их вспомним и расскажем нашим детям, посмотрим вместе с ними фильмы о войне и споем песни военных лет", - написал глава государства в Facebook.

Президент опубликовал в социальной сети музыкальное видео, где известные молдавские артисты исполняют легендарную песню "Нам нужна одна победа" ("Десятый наш десантный батальон"), которая впервые прозвучала в художественном фильме "Белорусский вокзал" (1970).

Игорь Додон выразил уверенность, что, несмотря на все сложности и вызовы, связанные с пандемией, молдавский народ достойно встретит 9 мая юбилейную дату – 75 лет Победы в Великой Отечественной войне.

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Теги:
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