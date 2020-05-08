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Вечный огонь мемориального комплекса Цицернакаберд

Как преобразится Мемориал Славы Слободзеи, и откуда почерпнуты идеи

© Sputnik / Aram Nersesyan
Наша Победа: 75 лет мира и свободы
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (194)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200508/30170948/kak-preobrazitsya-memorial-slavy-slobodzei-iotcuda-pocerpnuti-ideii.html

Все работы непосредственно ко Дню Победы не будут завершены, но уже сейчас Мемориал выглядит по-иному.

ТИРАСПОЛЬ, 8 мая – Sputnik. Уже несколько месяцев на территории слободзейского Мемориала Славы слышны звуки техники и голоса строителей. Это памятное место начинает обретать свой главный образ.

"А изменилось многое. Начиная от прилегающей территории — парковой зоны. Старые хвойные насаждения сменили на новые колоновидные туи и грациозные голубые ели", - рассказали в местной администрации.

© Sputnik / Vitaliy Ankov
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Центральную клумбу дополнили главными символами Победы — красной звездой и георгиевской лентой из декоративных камней. Особую уникальность слободзейскому Мемориалу придают панорамные стены с эпизодами событий Великой Отечественной.

Как рассказал глава администрации Слободзейского района Василий Тищенко, представители местного совета выезжали на мемориальный комплекс Шерпены и позаимствовали те композиции, которые привлекли внимание.

Строительные работы к 9 мая здесь не завершат. Не успевают ко Дню Победы довести до ума Мемориал села Чобручи. Введение чрезвычайного положения внесли свои коррективы.

"Часть материалов, в частности - мраморные плиты надо было заказывать на Украине. Из-за введения ЧП была задержка перевозки, поэтому к 9 мая мы не все успели", - пояснил Тищенко.

Тем не менее, как говорят в администрации, в День Победы жители этих населенных пунктов смогут прийти на Мемориалы и почтить память воинов Великой Отечественной, при условии соблюдения всех условий карантина.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (194)

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Теги:
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