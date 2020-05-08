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В Бендерах организуют несколько акций ко Дню Победы

© Sputnik / Alexander Kondratuk
Наша Победа: 75 лет мира и свободы
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Тема:
Наследники великой Победы (402)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200508/30171521/v-benderakh-organizuyut-neskolko-aktsiy-ko-dnyu-pobedy.html

Часть планируемых к 9 мая акций - личная инициатива организаторов, но есть и те мероприятия, которые увидели в других городах и странах, решив провести в Бендерах.

ТИРАСПОЛЬ, 8 мая – Sputnik. В Бендерах Управление народного образования проводит несколько акции, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. К участию в них приглашаются все желающие.

"Цели акций - сохранение исторической памяти и значимости Великой Победы, а также чествование ветеранов, дань памяти павшим и ныне живущим героям Великой Отечественной войны, выражение чувства гордости и благодарности советскому народу, одержавшему Великую Победу", - отметили в управлении.

"Эта Великая Победа"

Онлайн-акция «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» на родном языке»
© Photo : Rs logo Российский центр науки и культуры в Кишинёве
Спойте песню "День Победы" на своем родном языке
Суть акции "Эта Великая Победа - 9 мая 1945 года" заключается в создании видео-коллажей. Приветствуются различные формы творчества: поэзия, проза, обращение, поздравление, видео-флешмобы, коллективное пение военных песен по одной строке.

Необходимо снять на видео и выложить видеоролик в группах соцсетей Facebook и ВКонтакте, посвященных акции, c хештегом #эта_великая_победа_9_мая_1945, а также отправить его на электронную почту vo-unogbendery@mail.ru. Акция действует по 11 мая.

"Открытка Победы!"

Мероприятие "Открытка Победы!" проводится для учащихся организаций образования, воспитанников детских садов и учреждений дополнительного образования, возможно и индивидуальное участие. Суть ее заключается в изготовлении поздравительной открытки, приуроченной ко Дню Победы.

Приветствуется любая техника исполнения из подручных материалов (рисунок, коллаж, декоративно-прикладное творчество). Допускается соавторство, коллективное семейное творчество. Созданные коллажи также можно отправить на почту vo-unogbendery@mail.ru. Акция также действует по 11 мая.

"Я расскажу вам о войне"

Президент РФ В. Путин принял участие в шествии Бессмертный полк
© Sputnik / Алексей Дружинин
"Бессмертный полк - онлайн" – новый грандиозный проект без границ
Бендерчанам и другим жителям приднестровского региона предлагается подхватить поэтическую эстафету памяти от ребят из России. Называется она "Я расскажу вам о войне" и организуется Центром детского творчества "Замоскворечье" города Москвы.

"Необходимо рассказать любое стихотворение о Великой Отечественной войне на камеру, выложить видеоролик в группе "Я расскажу вам о войне" в VK или Facebook, c хештегами: #я_расскажу_вам_о_войне и #поэтическая_эстафета_памяти. Крайний срок – 9 мая", - рассказывают в управлении.

Если нет возможности выложить свой видеоролик в социальных сетях, то можно прислать его на e-mail: stazhila@zamoskv.ru, и Центр детского творчества опубликует видеосюжет.

Другие мероприятия

Творческими коллективами Бендерский Дома детского юношеского творчества был подготовлен праздничный онлайн-концерт, посвященный 75-летию Великой Победы. Его можно посмотреть на сайте Управления народного образования Бендер.

Также в Бендерах уже экспонируется онлайн-выставка творческих работ ребят, занимающихся в филиале "Ровесник" ДДЮТ. Работы размещены здесь.

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Тема:
Наследники великой Победы (402)

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Теги:
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