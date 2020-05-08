"Бессмертный полк-онлайн" - число участников не ограничено

Девятое мая - особенный день для всех стран СНГ, в том числе и для Молдовы, - 75-я годовщина Победы .

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. Одним из главных событий празднования Победы над нацизмом станет трансляция виртуального шествия "Бессмертный полк - онлайн". Организаторы уже получили более 2 миллионов 100 тысяч заявок.

Все желающие могут заполнить анкету для участия в онлайн-шествии на следующих ресурсах: https://2020.polkrf.ru/, https://ok.ru/app/immortal-regiment, https://vk.com/polk_app, https://sber9may.ru/. О подробностях проведения проекта и трансляции онлайн-шествия рассказали на пресс-конференции, прошедшей на площадке МИА "Россия сегодня".

Парад героев, которые принесли победу над фашистским режимом, пройдет в 2020 году в виртуальном пространстве. И шествие участников "Бессмертного полка" не прекратится до тех пор, пока в строю не пройдет последний боец.

Для проведения мероприятия задействованы современные технологические решения.

"Нам удалось в очень короткие сроки подготовить все необходимые технические решения для запуска проекта "Бессмертный полк-онлайн". Праздник Великой Победы объединил всю команду, работавшую над проектом, и помог нам реализовать все на самом высоком техническом уровне", - рассказал заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Станислав Кузнецов.

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Число участников постоянно растет. В акции активно принимало участие не только старшее поколение, но и молодежь: почти треть всех посетителей приложений младше 21 года.

Трансляция онлайн-шествия запланирована на медиаэкранах страны и в московском метро, ряд телеканалов будет показывать ее целиком, либо в формате временных прямых включений, также увидеть шествие можно будет в соцсетях - ВКонтакте и Одноклассники.

Многие интернет-площадки также подключатся к трансляции: ее можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатрах "Okko", Море.тв, Ivi.ru, на сайте РИА Новости и Международного агентства Sputnik и, конечно, на портале Бессмертного полка России www.polkrf.ru и Международного Бессмертного полка www.polk.press.

Но технические возможности не позволяют показать за один день несколько миллионов человек так, чтобы можно было хорошо рассмотреть ветеранов и прочитать их имена. Поэтому шествие в Сети продлится не один день, а столько, сколько потребуется, чтобы все прошедшие модерацию ветераны стали участниками виртуального полка, шагающего по Красной площади. Шествие после 9 мая будет транслироваться на трех онлайн-площадках: на сайтах Бессмертного полка России, Международного Бессмертного полка и в онлайн-кинотеатре "Okko".

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