Эксклюзив Sputnik: песня "Журавли", исполненная на молдавском языке

По мнению юной исполнительницы Анишоары Брэгарь-Морошану, известная композиция воспитывает чувство патриотизма и служит уроком для молодого поколения.

КИШИНЕВ, 9 мая - Sputnik. В эфире студии Sputnik Молдова прозвучала на молдавском языке легендарная песня "Журавли" ("Cocorii"). Ее исполнила певица Анишоара Брэгарь-Морошану.

Девушка представила видеоклип к песне, съемки которого проходили на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм".

Чувственность, с которой исполняет песню "дитя" мирного времени, затронет струны души каждого слушателя.

"Я рада, и я горжусь тем, что именно мне посчастливилось исполнить эту композицию. Она вызывает у меня очень сильные эмоции. Уверена, что эта песня воспитывает чувство патриотизма и служит уроком для молодого поколения. Она напоминает нам, что в прошлом было пролито много крови за мир, в котором мы живем сейчас", - поделилась в эфире Sputnik Анишоара.

Юная исполнительница рассказала, что на запись премьеры ушло немало часов работы. По словам девушки, ее отец Василе Морошану, который является ее продюсером и наставником, помог прочувствовать песню "Cocorii", вложить в нее душу и передать важность и ценность победы в Великой Отечественной войне.

"Я благодарю его и кланяюсь за работу, которую он проделал, чтобы песня дошла до сердец слушателей", - подчеркнула Брэгарь-Морошану.

В свою очередь, продюсер Анишоары считает, что у песни многообещающее будущее - она уже заняла первое место на одном из международных онлайн-фестивалей. В День Победы, 9 мая, клип на нее будет транслироваться на большом экране на одной из площадей Лиссабона в Португалии.

"Мне позвонили и сообщили эту радостную новость. Это наша первая победа!", - отметил Морошану.

Оригинальная песня "Журавли", любимая многими поколениями, была написана в 1969 году композитором Яном Френкелем на стихи Расула Гамзатова.

Дагестанский поэт вдохновился рассказом о бумажных журавликах, которые делала японская девочка по имени Садако Сасаки, чтобы спасти себя от смерти после атомной бомбардировки в Хиросиме и Нагасаки.

Композиция, исполненная известным певцом и киноактером Марком Бернесом, была записана на одном дыхании. Через несколько дней после этого он скончался.

Бернес знал, что это будет последняя песня, которую он споет.

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