Путин: нравственное значение Дня Победы остается неизменно великим

Президент России Владимир Путин заверил, что парад Победы и марш "Бессмертного полка" состоятся, когда будут сняты ограничения из-за пандемии коронавируса.

КИШИНЕВ, 9 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин, выступая с обращением в связи с Днем Победы, отметил, что свершения ветеранов Великой Отечественной войны никак не измерить и не оплатить - время не властно над их стальной силой духа.

"В этот день мы вспоминаем тех, кого уже нет с нами, желаем долгих лет жизни нашим ветеранам, преклоняемся перед великим поколением победителей. Они сделали для родины столько, что это никак не измерить, ничем не оплатить, они спасли отечество, жизнь будущих поколений, освободили Европу, защитили мир, восстановили города и села, добились грандиозных свершений", — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что духовно-нравственное значение Победы остается неизменным.

"От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы. Для нас всех это самый главный, самый дорогой праздник, мы всегда отмечаем его торжественно и всенародно.Духовное, нравственное значение Дня Победы остается неизменно великим. Наше отношение к нему - священно, это наша память и гордость", - сказал Путин.

Президент России почтил минутой молчания память миллионов погибших на войне, тех, кто не дожил до победы, неизвестных солдат, захороненных по всему миру.

В конце обращения Путин пообещал, что парад Победы и марш "Бессмертного полка" состоятся, когда будут сняты ограничения.

"Широко и торжественно отметим юбилейную дату, сделаем это достойно", — сказал он.

Парад по случаю 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны отменен в России из-за ограничений из-за пандемии коронавируса. Было решено оставить только воздушную часть: состоялся авиапарад, над Москвой пролетели 75 самолетов и вертолетов.

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