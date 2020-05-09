Более двух недель продлится онлайн-шествие "Бессмертного полка"

Акция, созданная буквально за несколько недель, получилась очень масштабной - было подано около 3 млн заявок.

КИШИНЕВ, 9 мая - Sputnik. Онлайн-шествие "Бессмертного полка", стартовавшее 9 мая, продлится более 18 дней, - организаторы акции получили 2 837 681 анкету от желающих принять участие в этом мероприятии.

Прием заявок в проект завершен. Наиболее востребованными оказались площадки в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте – с каждого из этих ресурсов пришло более чем по миллиону заявок.

На сайте "Бессмертного полка-онлайн" было заполнено более 580 тысяч анкет, и около 200 тысяч пришли из "Банка Памяти" Сбербанка.

Все полученные данные переданы модераторам.

"После утверждения сведения о ветеранах попадут в онлайн-шествие, которое, по подсчетам организаторов, продлится более 18 дней - на сайте Бессмертного полка России polkrf.ru, Международного бессмертного полка polk.press и в онлайн-кинотеатре "Окко". На этих ресурсах предусмотрена возможность запустить видео в нужный момент и увидеть своего ветерана", - сообщили организаторы онлайн-шествия.

О том, когда тот или иной участник будет "маршировать" в строю "Бессмертного полка онлайн", организаторы акции сообщат по электронной почте.

Инициатор проекта "Бессмертный полк-онлайн" - Общероссийское общественное движение "Бессмертный полк России", партнерами проекта стали ПАО Сбербанк и Mail.ru Group, главным информационным партнером – издательский дом "Аргументы и факты", официальный информационный партнер в странах Ближнего зарубежья - Международное агентство Sputnik.

Информационные партнеры: МИА "Россия Сегодня", информационное агентство ТАСС, операторы сотовой связи Мегафон и Tele2, онлайн-кинотеатры "Okko", Море.тв, Ivi.ru, телеканалы СТС, Победа.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova