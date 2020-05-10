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”Орден республики”

Додон продолжает награждать ветеранов: вручены еще два Ордена Республики

© Photo : Publika
Наша Победа: 75 лет мира и свободы
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (202)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200510/30205358/dodon-prodolzhaet-nagrazhdat-veteranov-vrucheny-esche-dva-ordena-respubliki.html

За последние дни президент Молдовы лично навестил нескольких ветеранов Великой Отечественной войны и вручил им Орден Республики.

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. Еще двое ветеранов Великой Отечественной войны к 75-летию Победы удостоены Ордена Республики. Награду им вручил президент Молдовы Игорь Додон. 

© Sputnik / Алексей Сухоруков
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"Первым удостоился награды 96-летний Вячеслав Перемитин. Он служил на фронте радистом, участвовал в боях за освобождение Северного Кавказа, Украины, Молдовы, Белоруссии, Венгрии, Австрии, Чехословакии", - написал Додон в воскресенье на своей странице в Facebook.

Глава государства уточнил, что за годы войны Перемитин удостоился большого количества наград: ордена Боевого Красного Знамени, Отечественной войны I степени, медалей "За отвагу", "За боевые заслуги", "За оборону Кавказа".

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Еще один ветеран - 95-летняя Нина Ефимовна Кляевская - была в годы войны старшим сержантом медицинской службы, прошла от России до Германии. Награждена орденом Красной Звезды, двумя медалями "За боевые заслуги", медалью "За освобождение Варшавы" и "За взятие Берлина".

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"За высокие заслуги перед государством вручил обоим ветеранам высшую награду нашего государства – Орден Республики. Выразил им огромную благодарность за вклад в победу над фашизмом, поздравил их с праздником, пожелал здоровья и душевного спокойствия", - написал президент. 

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (202)

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