Бурлаков собрал "музыкальный батальон" в десяти странах: подробности о проекте

С какими сложностями пришлось столкнуться по ходу проекта из-за пандемии коронавируса, сколько людей трудились над тем, чтобы к 75-летию Победы "Десятый наш десантный батальон" зазвучал в исполнении артистов из множества стран, как отреагировала на идею вдова Окуджавы, и почему праздник 9 мая близок сердцу каждого – ответы на все эти вопросы Бурлаков дал корреспонденту Sputnik.

© Sputnik / Осипов В день 75-летия Великой Победы звезды молдавской эстрады спели "Смуглянку"

- В самом начале февраля я записал со своим новым артистом Таис Логвиненко, которая родилась в Кишиневе, и с Костей Дюжарденом версию "Батальона" под гитару. Мы слушали ее всей семьей. Дети быстро выучили слова. В это же время я познакомился с творчеством грузинской певицы Тамты Лано. Она эффектно перепевает очень известные в мире песни на грузинском языке. Оказалось, что ее отец профессиональный переводчик книг с русского и английского на грузинский. Я предложил попробовать перевести песню и исполнить ее. Буквально в течение суток он прислал запись своего голоса. И я понял, что у меня мурашки по коже, что это удивительно. Получилось настолько трогательно, что я сразу написал музыкантам из Армении, группе Nemra. Их я совсем не знал, и меня приятно обрадовало, что они быстро согласились и прислали версию на армянском языке. Каждый раз новый язык появлялся в песне вроде бы случайно, и все собиралось интуитивно. Но всякий раз в каждой языковой версии начинали ярко "гореть" отдельные фразы, и что удивительно, они не пересекались между собой, а складывались в моем сознании в одну новую по ощущениям песню, которая, конечно, объединена гением одного автора и искренней любовью многих молодых исполнителей, которые приняли участие в проекте.

- В чем были главные трудности, не считая расстояния и всех ограничений, связанных с пандемией коронавируса?

- На самом деле особых трудностей не было. Сложность заключалась в часовых поясах – когда артистка во Франции просыпалась, в Якутии уже начинали готовить ужин. Надо было все это держать в голове. Но все с открытым сердцем отнеслись к проекту.

- Почему именно эта песня, возможно, с ней связана какая-то личная история?

- Я родился в 1967 году, песня написана в 1969-м, а фильм, где она прозвучала, - в 1970-м. Тогда эту картину часто показывали по телевидению, и для меня, маленького ребенка, конечно, песня "Десятый наш десантный батальон" в исполнении Нины Ургант стала колыбельной. Потом бабушка и мама часто ее пели... С этой песней я давно иду по жизни, и когда возникла ситуация с коронавирусом, первая фраза, которая пришла мне в голову – "когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим". Именно сейчас появилась возможность отдать должное и отблагодарить гениального автора.

- Кроме сбора исполнителей из разных стран важно было донести смысл композиции на всех языках. Получается, что над одним музыкальным произведением работала огромная команда – переводчики, продюсеры, звукорежиссеры, артисты. Сколько человек объединились в музыкальный батальон, и кто они?

- Сначала хочу сказать, что все мы работали на энтузиазме из-за любви к песне и автору. А над проектом трудилось больше 50 человек из 10 стран. Это, прежде всего, Константин Дюжарден, звукорежиссер группы "Браво" и гитарист легендарной магаданской группы "Миссия: Антициклон". Я знаком с ним больше 20 лет. Он взял на себя огромный объем работы по записи и сведению материала. Присылали записи разного качества - от студийного до версий, снятых на телефон. Благодаря его таланту саунд-продюсера задача была выполнена очень качественно. Вторым я назвал бы Георгия Волева, собиравшего все видеофрагменты в одно визуальное полотно, живой организм, от которого мурашки по коже. Мару Петрова - известная в Молдове радиоведущая. В конце апреля я подхватил вирусную пневмонию и Мару помогла мне, как продюсер, организовав запись молдавской, греческой и украинской версий песни. Дарья Усова - известный художник с собственной уникальной технологией создания картин. Она подарила нашему проекту необыкновенной силы обложку, где Будущее как бы держит на руках наше Прошлое. Это реальная картина, и она станет частью ее международных выставок. Конечно, это Петр Маланов - талантливый гитарист, создавший вроде простую, но удивительно точную аранжировку. Она очень близка той, что звучит в фильме "Белорусский вокзал". Большую работу проделали переводчики. Отдельно хочу вспомнить первый перевод, который мне прислал Гела Джамалашвили, он даже напел его. Тогда я осознал, что на меня накатывают слезы. Он дал мне поверить в то, что все получится. И, конечно, особая благодарность 17 артистам, которые спели.

- Как отнеслась к вашей идее вдова Булата Окуджавы? Обсуждали ли вы с ней ее и, если да, то что она сказала?

- С Ольгой Владимировной Окуджава (Арцимович) я познакомился недавно по телефону, когда уже был готов первый драфт видео. Когда мы сделали готовый микс аудиоверсии, я отправил его ей и ждал, как пацан на экзамене, потому что мне было очень важно после трех месяцев работы услышать человека, который был рядом, который своей любовь поддерживал долгое время Булата Окуджаву. И она ответила очень искренне, по-доброму. Когда я первый раз ей озвучил идею, она сказала, что если это не розыгрыш, то это подарок судьбы.

- В этом году весь мир отмечает 75-летие Победы, но из-за распространения коронавируса массовые мероприятия в большинстве стран пришлось отложить на другое время. Все акции к 9 мая были перенесены в онлайн. Насколько именно сейчас важно, на ваш взгляд, то единение народов, которое артисты передают в песне?

- За шесть тысяч лет только 300 – время, когда на всей Земле не было воин, а за эти 75 лет - всего 26 дней. Мы находимся в каком-то замкнутом круге самоуничтожения. И вдруг появляется общий враг для всех нас, маленький, хитрый, теперь и я на себе испытываю. В моем родном Владивостоке, в Молдове, в Беларуси, в Америке все думают о том, что есть единственный враг. Конечно, фраза "нам нужна одна победа" – она звучит в сознании каждого. И пусть мы пока не проводим большого количества мероприятий, я считаю, что праздник Победы все равно стал ближе каждому сердцу. Знаете, если брать именно нашу запись, то белорусы, киргизы, греки, украинцы, армяне, испанцы, французы, поляки, англичане и эрзя дали песне ощущение вечной памяти. Татары, молдаване и евреи - силу и веру в будущее. А "мурашки" всей песни - голоса из Грузии, Удмуртии, Якутии и России. И магия в том, что подсознательно мы эту песню знаем наизусть, и понимаем сердцем все эти 17 языков.

- Артисты разных возрастов, в том числе совсем юные, - это ли не доказательство, что подвиг наших родных передается из поколения в поколение?

- Я стараюсь своих пятерых детей воспитывать в почитании предков, тех, кто отдал жизнь или лучшие ее годы ради того, чтобы мы все появились на свет и могли жить счастливо, жить в мире, когда на головы не падают бомбы. Три моих девочки на уже поют "Десятый батальон", а младшая, которой два с половиной года, выучила сборную версию на 17 языках. Каким бы ни был возраст участников этого проекта, думаю, что наши дети будут передавать дальше историю и хранить ее в своих сердцах.

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