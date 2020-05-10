Бурлаков собрал "музыкальный батальон" в десяти странах: подробности о проекте

С какими сложностями пришлось столкнуться по ходу проекта из-за пандемии коронавируса, сколько людей трудились над тем, чтобы к 75-летию Победы "Десятый наш десантный батальон" зазвучал в исполнении артистов из множества стран, как отреагировала на идею вдова Окуджавы, и почему праздник 9 мая близок сердцу каждого – ответы на все эти вопросы Бурлаков дал корреспонденту Sputnik.
- В самом начале февраля я записал со своим новым артистом Таис Логвиненко, которая родилась в Кишиневе, и с Костей Дюжарденом версию "Батальона" под гитару. Мы слушали ее всей семьей. Дети быстро выучили слова. В это же время я познакомился с творчеством грузинской певицы Тамты Лано. Она эффектно перепевает очень известные в мире песни на грузинском языке. Оказалось, что ее отец профессиональный переводчик книг с русского и английского на грузинский. Я предложил попробовать перевести песню и исполнить ее. Буквально в течение суток он прислал запись своего голоса. И я понял, что у меня мурашки по коже, что это удивительно. Получилось настолько трогательно, что я сразу написал музыкантам из Армении, группе Nemra. Их я совсем не знал, и меня приятно обрадовало, что они быстро согласились и прислали версию на армянском языке. Каждый раз новый язык появлялся в песне вроде бы случайно, и все собиралось интуитивно. Но всякий раз в каждой языковой версии начинали ярко "гореть" отдельные фразы, и что удивительно, они не пересекались между собой, а складывались в моем сознании в одну новую по ощущениям песню, которая, конечно, объединена гением одного автора и искренней любовью многих молодых исполнителей, которые приняли участие в проекте.
- В чем были главные трудности, не считая расстояния и всех ограничений, связанных с пандемией коронавируса?
- На самом деле особых трудностей не было. Сложность заключалась в часовых поясах – когда артистка во Франции просыпалась, в Якутии уже начинали готовить ужин. Надо было все это держать в голове. Но все с открытым сердцем отнеслись к проекту.
- Почему именно эта песня, возможно, с ней связана какая-то личная история?
- Я родился в 1967 году, песня написана в 1969-м, а фильм, где она прозвучала, - в 1970-м. Тогда эту картину часто показывали по телевидению, и для меня, маленького ребенка, конечно, песня "Десятый наш десантный батальон" в исполнении Нины Ургант стала колыбельной. Потом бабушка и мама часто ее пели... С этой песней я давно иду по жизни, и когда возникла ситуация с коронавирусом, первая фраза, которая пришла мне в голову – "когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим". Именно сейчас появилась возможность отдать должное и отблагодарить гениального автора.
- Кроме сбора исполнителей из разных стран важно было донести смысл композиции на всех языках. Получается, что над одним музыкальным произведением работала огромная команда – переводчики, продюсеры, звукорежиссеры, артисты. Сколько человек объединились в музыкальный батальон, и кто они?
- Как отнеслась к вашей идее вдова Булата Окуджавы? Обсуждали ли вы с ней ее и, если да, то что она сказала?
- С Ольгой Владимировной Окуджава (Арцимович) я познакомился недавно по телефону, когда уже был готов первый драфт видео. Когда мы сделали готовый микс аудиоверсии, я отправил его ей и ждал, как пацан на экзамене, потому что мне было очень важно после трех месяцев работы услышать человека, который был рядом, который своей любовь поддерживал долгое время Булата Окуджаву. И она ответила очень искренне, по-доброму. Когда я первый раз ей озвучил идею, она сказала, что если это не розыгрыш, то это подарок судьбы.
- В этом году весь мир отмечает 75-летие Победы, но из-за распространения коронавируса массовые мероприятия в большинстве стран пришлось отложить на другое время. Все акции к 9 мая были перенесены в онлайн. Насколько именно сейчас важно, на ваш взгляд, то единение народов, которое артисты передают в песне?
- Артисты разных возрастов, в том числе совсем юные, - это ли не доказательство, что подвиг наших родных передается из поколения в поколение?
- Я стараюсь своих пятерых детей воспитывать в почитании предков, тех, кто отдал жизнь или лучшие ее годы ради того, чтобы мы все появились на свет и могли жить счастливо, жить в мире, когда на головы не падают бомбы. Три моих девочки на уже поют "Десятый батальон", а младшая, которой два с половиной года, выучила сборную версию на 17 языках. Каким бы ни был возраст участников этого проекта, думаю, что наши дети будут передавать дальше историю и хранить ее в своих сердцах.
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