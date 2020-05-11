Четыре судьбы и одно желание: что тревожит ветеранов войны в Молдове

С каждым годом все меньше рядом с нами ветеранов Великой Отечественной войны. А больше всего тех фронтовиков, кто остался в живых, тревожат попытки политиков исказить народную память о подвиге павших в боях с нацизмом.

По данным Организации ветеранов Республики Молдова, в нашей стране осталось менее двухсот фронтовиков, участников Великой Отечественной войны. А в 1987 году, когда была создана республиканская ветеранская организация, их было около 160 тысяч.

Те немногие фронтовики, которые все еще среди нас, еще несколько лет назад отметили 90-летний юбилей. В Молдове ветераны войны пользуются заслуженным почетом — однако в последние годы их огорчает распространение фальшивок о ходе войны, попытки переписать историю, принизить значение героических подвигов и жертвы, которую принес многонациональный советский народ на алтарь Победы.

В начале этого года Польша заявила, что Советский Союз "в равной степени ответственен" за развязывание нацистской Германией Второй мировой войны. А несколько дней назад Белый дом заявил, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания, ни словом не упомянув о решающем вкладе СССР в Великую Победу.

"Сегодня многие не говорят правду о войне. Они даже говорят, что победили фашистов только США и Великобритания. Мы знаем, что в 1942 году союзники заключили соглашение об открытии второго фронта, но они не открывали его до 1944 года, когда они уже увидели, что Красная армия побеждает и освобождает Европу", - говорит ветеран войны Мирко Сировина.

Мирко Сировина родился в Югославии и поселился в Молдавии после войны. А в День Победы он отпраздновал свое 95-летие. Вплотную подошедший к столетию, ветеран говорит, что не боится смерти, которую на фронте он видел своими глазами много раз. Больше всего его тревожит, что молодое поколение не узнает правды о войне, а память о подвиге народа будет утрачена.

"Нас очень мало в Молдове, и мы все пожилые. Поэтому меня радует, что есть движение "Наследники Победы", в которое входят молодые люди. Они смогут сохранить и передать другим правду о Великой Отечественной войне", - говорит ветеран.

© Photo : Sirovina Mirko Sava Ветеран Великой Отечественной войны Мирко Сировина на мемориале "Вечность" в Кишиневе.

Мирко Сировина вспоминает, как в Югославии узнали о нападении нацистской Германии на СССР.

"Это очень взволновало всех нас, и мы знали, что только Советский Союз может победить такого врага, как Германия, и освободить Югославию. Мы очень тревожились, когда немцы подошли к Москве, Ленинграду, Сталинграду, Кавказу. Это очень огорчило нас, мы переживали, когда началась битва с немцами под Москвой. Мы надеялись на поражение Германии", - сказал ветеран в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова.

Фронтовик вспоминает, как вместе с советскими солдатами боролся за освобождение страны, в которой родился. "Это была встреча братских армий. Я хорошо помню эти моменты, потому что они меня сильно впечатлили. Советский Союз очень помог югославскому народу, когда советская и югославская армии объединились и поддержали друг друга ", - сказал Мирко Сировина.

После войны он приехал в СССР, чтобы поступить в военное училище, а после выпуска решил остаться и поселился в Кишиневе. Здесь, в многоквартирном доме в столице Молдовы, Мирко Сировина живет по соседству с другим ветераном Великой Отечественной войны Владимиром Войцеховичем.

© Photo : Organizaţia veteranilor din Republica Moldova Мирко Сировина и Владимир Войцехович в День Победы в Кишиневе.

Войцехович защищал Москву, когда немецкие войска были всего в 20 километрах, сражался с захватчиками в Сталинградской битве, принимал участие в освобождении родной Белоруссии и Молдавии — республики, которая стала его второй Родиной.

"Я был ранен четыре раза. Почему я выжил? Мне помогли мои фронтовые друзья, они научили меня бороться. Я был очень молод и пошел на войну добровольно. Мне даже не было 18 лет. Родители мне привили чувство справедливости, а школа - любовь к Родине и необходимость ее защищать. Мы выжили, потому что мы были готовы к этому", - говорит ветеран.

После войны Владимир Войцехович решил остаться в Молдавии, здесь женился.

"Я видел, как трудится молдавский народ. Я влюбился в него, в Молдову, которая стала для меня второй родиной. Я участвовал в восстановлении республики. Наше поколение приложило много усилий, чтобы Молдова стала цветущим краем. Я надеюсь, что она снова станет цветущей", - добавил он.

В свои 95 лет ветеран, который пережил ужасы самой страшной войны в истории человечества, мечтает об одном - чтобы прошлое не было забыто.

"Память будет жива - у нас будет будущее. Мы должны помнить. Война меня научила тому, что она никогда не должна повториться. Она научила меня, что мы должны много трудиться для того, чтобы жить хорошо. Благодаря единству людей, благодаря организованности, мы одержали Победу. Без этого мы бы не одолели врага", - добавил ветеран.

Ветеран Великой Отечественной Павел Гладков также отметил свой день рождения в День Победы - 9 мая ему исполнилось 99 лет. Шагнувший на порог столетия фронтовик сохраняет острый ум и прекрасную память - в мельчайших подробностях помнит сражения, в которых довелось участвовать. Помнит и момент, когда от вражеской пули его спасла медаль, прикрепленная на груди.

© Sputnik / Osmatesco Ветеран Великой Отечественной Павел Гладков.

"Не было бы у меня той медали, сейчас мы бы с вами не говорили", - сказал ветеран корреспонденту Sputnik.

Павел Гладков участвовал в победном контрнаступлении советских войск под Москвой в 1941-1942 годах.

"Это был первый сигнал, что мы победим, это дало солдатам уверенность и надежду. Наше настроение полностью изменилось. В принципе, только Советский Союз мог победить Гитлера и выиграть эту войну. Германия была очень серьезным врагом, и у нее были союзники в Европе", — считает ветеран.

Спустя 75 лет после того, как красное знамя подняли над Рейхстагом, ветеран надеется, что будущие поколения не забудут о подвигах и жертвах тех, кто победил нацизм.

"Эта победа была победой всех побед. Это была страшная, кровопролитная война, 27 миллионов человек погибли. И я всегда знал, что мы победим, хотя по Советскому Союзу был нанесен самый большой удар", - говорит ветеран.

Участник Великой Отечественной войны Иван Сухоруков нашел свой, творческий способ передать правду о войне потомкам — он пишет стихи о войне.

Иван Иванович родился на Кавказе, в Ставропольском крае, в кубанской казачьей семье, и ему было всего 15 лет, когда нацистская Германия напала на СССР.

Фронтовик пишет в своих стихах о днях поражений и побед, о жизни в окопах и о величайших сражениях Великой Отечественной. В одном из своих стихотворных произведений 89-летний ветеран описал свои впечатления от Ясско-Кишиневской наступательной операции, которая началась 20 августа 1944 года и сломила сопротивление германских нацистов и их союзников на Балканах.

© Sputnik / Osmatesco Ветеран Великой Отечественной войны Иван Сухоруков.

Ветеран вспоминает, как на фронте солдаты каждую минуту ходили бок о бок со смертью.

"Был январь-февраль, зима, холодно, грязно, сыро. Кругом стреляют. Старший командует: "Рота в атаку! Вперед!". Кто-то вскочил, кто-то помедлил, а с высоты недалеко - метров 300-500 – из пулемета положили всех, кто поднялся, - рассказал Иван Иванович. - Командир тоже лежал на земле. По-пластунски подполз я к нему. Он лежал бледный-бледный, и еле-еле говорит: "Сынок, водички глоток...". Как вспомню... Потом подполз медбрат, как-то перевязав его, потащил в тыл. С тех пор я не знал и не знаю, что случилось с командиром. Наверное, он не выжил, потому что у него было серьезное ранение", - вспоминает ветеран.

После войны Иван Иванович поселился в Молдавии, где живет и сегодня.

"Моей жены уже десять лет нет с нами, а сын умер в прошлом году в возрасте 69 лет, - печально говорит ветеран. - У меня осталась только дочь, но она живет в Болгарии".

© Sputnik / Osmatesco У Ивана Ивановича Сухорукова вышли несколько поэтических сборников о войне.

Четыре фронтовика — Мирко Сировина, Павел Войцехович, Павел Гладков и Иван Сухоруков — четыре очень разных человеческих судьбы, которые переплела и навсегда спаяла война.

И в один голос все четверо говорят: все, что хотим - знать, что будущие поколения сохранят память о подвиге тех, кто бился на фронтах Великой Отечественной, защищая свою Родину и все человечество от нацизма.

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