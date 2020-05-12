За милосердие и заботу о людях

Во вторник, 12 мая, исполняется 200 лет со дня рождения самой знаменитой сестры милосердия Флоренс Найтингейл. С 1974 года эта дата отмечается как Международный день медицинской сестры.

Они обе вошли в историю как образцы самопожертвования и сострадания. Обе выполняли свою поистине ангельскую работу в жутких условиях Крымской войны: англичанка Флоренс Найтингейл и русская Дарья Михайлова, более известная как Даша Севастопольская. Спасая жизни солдат по обе стороны фронта, они стали первыми сестрами милосердия, символами гуманности на полях боевых сражений. Там, где стоит одна задача – истребить как можно больше человеческих жизней, где для ее выполнения человек изобрел множество видов смертоносного оружия, они вставали на пути у самой смерти. И вырывали из ее холодных объятий солдатские жизни.

Если о послевоенной судьбе Дарьи Михайловой нам известно не так много, то жизнь Флоренс Найтингейл запечатлена во многих последующих подвижнических свершениях. Под ее нажимом в английской армии была проведена реформа медицинской службы. В 1860 году Найтингейл открыла в Лондоне испытательную школу для сестер милосердия. Она стала автором фундаментальных трудов по военной медицине, оказавших заметное влияние на развитие системы обучения сестер милосердия.

В 1912 году Лига Международного Красного Креста и Красного полумесяца (ныне - Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца) учредила медаль имени Флоренс Найтингейл, до сих пор самую почетную и высшую награду для сестер милосердия во всем мире.

Выдержка из статута медали имени Флоренс Найтингейл:

"Медаль может быть присуждена лицам, принадлежащим к указанным категориям и проявившим в мирное или военное время следующие качества:

исключительное мужество и самоотверженность при уходе за ранеными, больными, инвалидами или гражданскими лицами, пострадавшими в результате конфликта, стихийного бедствия или катастрофы;

преданность делу, новаторский дух и творческий подход в профилактической медицине, здравоохранении и подготовке среднего медицинского персонала.

Медаль может быть присуждена посмертно, если представленное к награждению лицо погибло при исполнении своего долга".

С 1961 года медалью имени Флоренс Найтингейл стали награждать медицинских сестер, военных фельдшеров, санитарных инструкторов, и других медицинских работников Красной армии, совершивших подвиги в годы Великой Отечественной войны.

Первой женщиной в СССР, удостоенной почетной награды, стала Ирина Николаевна Левченко, санинструктор 744-го стрелкового полка 149-й стрелковой дивизии.

Пройдя через горнило Смоленского сражения, бои на Крымском полуострове, получив несколько тяжелых ранений, она спасала на поле боя жизни солдат и офицеров. После очередного тяжелого ранения медицинская комиссия постановила снять Левченко с военного учета. Но девушка в очередной раз проявила характер, добившись зачисления в Сталинградское танковое училище. С 1943 года лейтенант Левченко служила офицером связи 41-й гвардейской танковой бригады 7-го механизированного корпуса, действовавшего на 2-м и 3-м Украинском фронтах, командовала группой легких танков Т-60. За подвиги, совершенные в Ясско-Кишиневской операции, удостоена ордена Красной Звезды.

© Photo : архив "Подвиг народа" Представление к награждению И.Левченко за участие в Ясско-Кишиневской операции

В 1971 году медаль имени Флоренс Найтингейл была вручена санинструктору 47-го гвардейского стрелкового полка 15-й гвардейской стрелковой дивизии, гвардии старшине медицинской службы Зинаиде Смирновой.

© Photo : А. Петрович Смирнова Зинаида 1974 г.

К весне 1944 года за спиной 21-летней москвички Зины Смирновой уже были бои под Смоленском, оборона Сталинграда, сотни километров, пройденных по Украине. Впереди была Молдавия.

© Photo : А. Петрович Смирнова Зинаида 1941 год

"В боях по расширению плацдарма на правом берегу р.Днестр с 17 по 20 августа 1944 тов.Смирнова под сильным пулеметно-минометным огнем противника вместе с передовыми подразделениями переправилась на правый берег р.Днестр в районе с.Варница 1,3 км севернее г.Бендеры. Противник перешел в контратаку, расчет станкового пулемета вышел из строя, она подползла к пулемету и открыла огонь, уничтожив 20 солдат и офицеров противника, контратака была отбита, за этот период вынесла с поля боя 20 бойцов и офицеров".

За подвиг на Варницком плацдарме гвардии старшина Смирнова была представлена к званию Героя Советского Союза.

© Photo : архив "Подвиг народа" Представление к званию Героя Советского Союза Зинаиды Смирновой на подвиг на Варницком плацдарме

Зинаида Ивановна Смирнова вынесла с поля боя более 600 раненых советских солдат и офицеров, получила шесть ранений, в том числе три тяжелых, и две контузии, лишилась глаза, с октября 1944 года - инвалид Отечественной войны. В 1974 году, в ходе празднования 30-й годовщины освобождения Молдавии от фашизма, Зинаиде Смирновой было присвоено звание Почетного гражданина города Бендеры.

Надпись на оборотной стороне медали имени Флоренс Найтингейл гласит: "За истинное милосердие и заботу о людях, вызывающие восхищение всего человечества". Это сказано и о них, девушках, сменивших платья на солдатские шинели, не жалевших себя ради спасения других.

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