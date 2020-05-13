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Бессмертный полк в Тирасполе

"Бессмертный полк" в Приднестровье продолжит пополняться

© Sputnik / Irina Leahova
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (205)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200513/30230596/bessmertnyy-polk-v-pridnestrove-prodolzhit-popolnyatsya--.html

Виртуальная акция в приднестровском регионе не прекращает свое действие. О том, как она будет пройдет дальше, рассказали корреспонденту Sputnik ее организаторы.

ТИРАСПОЛЬ, 13 мая – Sputnik. Виртуальная акция "Бессмертный полк" в Приднестровье продолжит свое действие и после 9 Мая. Как и все эти месяцы, в партии "Обновление" обрабатывают фотографии фронтовиков, которые были принесены в прежние годы или присланы во время карантина жителями Приднестровья. Первая партия выложена в почти часовой видеоролик в интернет сеть.

"То, что вошло в ролик, - это примерно треть всего объема фотографий, который у нас собрался в архиве, начиная с 2005 года, когда мы впервые организовали сбор и бесплатную обработку снимков участников Великой Отечественной войны", - рассказала руководитель отдела партии по работе с молодежью Юлия Плешко.

Только в этом году активистами было изготовлено более 3 тысяч фотопортретов. Всего за эти годы проведения акции "Бессмертный полк" в разных отделениях партии было собрано и обработано более 12 тысяч снимков.

"Мы принимали портреты по всем региону и дальше будем продолжать делать также. Только прежде мы настаивали на том, чтобы люди приносили нам фотографии для более качественного их оформления. Но в условиях карантина мы поменяли правила и принимаем снимки онлайн", - пояснила Юлия.

Пресс-конференция организаторов акции Бессмертный полк онлайн (12 мая 2020). Москва
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Впрочем, карантин внес коррективы – присылают фотокарточки единицы. Люди поняли, что стоит минимизировать передвижение и общение, а для того, что получить более качественный результат - лучше приносить непосредственно в отделения партии, а не обрабатывая на стороне и отправляя по мэйлу. Ведь это на долгую и добрую память и правильней сделать это максимально удачно на соответствующем оборудовании и при хорошей обработке.

"Ведь фотографии практически все старые. Нужна добротная и правильная их обработка. Хорошего разрешения, без бликов при сканировании", - объясняет Плешко.

День Победы в Тирасполе
© Sputnik / Irina Leahova
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Кроме того, за столько времени существования бесплатной акции многие успели уже изготовить портреты своих родственников-фронтовиков. А некоторые по второму кругу заказывали оформление, кто по какой причине – продублировать собственный архив, отправить другим своим близким родственникам для их домашнего альбома и для участия в шествии "Бессмертного полка".

Но даже те, кто не успел подготовить фотопортрет, отложил это до лучших времен. Сейчас люди больше звонят, чтобы разузнать, остался ли снимок, который они пересылали, в архиве партии, попадет ли он в видеоролик и смогут ли они увидеть его в виртуальном шествии.

В видеоролик вошли и лучшие видео-чтения стихотворений, посвященные войне от самых юных жителей Приднестровья. Это еще одна акция партии под названием "Вместе читаем о войне", которая также продолжает свое действие и после Дня Победы. Она получила большую популярность в сети.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (205)

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Теги:
акция "Бессмертный полк", акция "Бессмертный полк", "Бессмертный полк", Бессмертный полк, Приднестровье


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