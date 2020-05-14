Эхо войны. Солдатский котелок рядового Зайко

Февраль 2020 года. На днестровском плацдарме у села Раскаец на пахотном поле ведут работу бойцы поисковых отрядов. Весной и летом 1944-го года здесь гремели ожесточенные бои, здесь за освобождение Молдавии сложили свои головы тысячи солдат и офицеров Красной армии.

Каждый год, после упорных и настойчивых архивных, а затем и непосредственно полевых поисковых работ, земля отдаёт следопытам останки воинов-освободителей. Они лежат здесь вместе и врозь, в окопах и траншеях, с оружием и без него. И каждый раз, выходя в поиск, ребята загадывают: хоть бы сегодня найти "именного"бойца.

Поисковые работы на днестровском плацдарме у села Раскаец © Photo : А. Петрович

Обратная сторона котелка - надпись Зайко Василь © Photo : А. Петрович

Извещение военого комиссарита о том, что красноармеец Зайко жив © Photo : архив ОБД ”Мемориал”

Донесение о потерях 353-й стрелковой дивизии © Photo : архив ОБД ”Мемориал” 1 / 4 © Photo : А. Петрович Поисковые работы на днестровском плацдарме у села Раскаец

"Именного" - значит того, чьё имя удастся опознать по прямым или косвенным признакам.

Личный опознавательный знак – так называемый "смертный медальон", награда с номером на реверсе, подписанная самим солдатом вещь из снаряжения или обмундирования. После сопоставления данных, которые удаётся прочесть на обнаруженной вместе с воином вещи, с архивными материалами, можно делать вывод о высокой доли вероятности определения имени погибшего военнослужащего.

Поисковики особенно дорожат такими находками, ведь они, спустя десятилетия, позволяют вырывать из небытия имена тех, кто уже никогда не вернётся.

Зимой 2020-го года, на дне траншеи, среди проржавевших пулеметных лент, поисковики отряда "Август" обнаружили алюминиевый солдатский котелок советского образца.

При первом беглом осмотре на его наружных стенках просматривались нацарапанные буквы. После расчистки на одной стороне чётко читались три заглавные буквы "ЗВЗ", а на другой – имя и фамилия "Зайко Василь". Для начала поиска этих данных более чем достаточно.

Вскоре документы Объединенной базы данных "Мемориал" Министерства обороны Российской Федерации сообщили поисковикам о том, что согласно списка безвозвратных потерь сержантского и рядового состава 353-й стрелковой Днепродзержинской Краснознаменной дивизии рядовой 1145-го стрелкового полка Василий Захарович Зайко, 1919 года рождения, уроженец села Новая Бирзаловка Привольнянского района Николаевской области Украинской ССР, погиб в бою у села Раскаец 23 июля 1944 года и похоронен на месте боёв. Еще один документ обозначил точное место захоронения: Молдавская ССР, Слободзейский район, с. Раскаец, юго-восточнее, 2 км, отметка 69,3, севернее, 800 м, кладбище, ряд 4, могила № 3, ряд 2, 1-й.

Два других документа "воскрешали" солдата из мёртвых. Так, извещением Привольнянского районного военного комиссариата Николаевской области от 25 октября 1944 года доводилось до сведения командира 1145-го стрелкового полка , что "высланное Вами извещение на погибшего Зайко Василия Захаровича от 30 июля 1944-го года оказалось неправдоподобное, так как указанный красноармеец жив и имеет письменную связь с родственниками".

И, наконец, именной список 225-го армейского запасного стрелкового полка, составленный 19 ноября 1944 года, говорит нам о том, что Василий Захарович Зайко, 1919 года рождения, попал в плен в 1941-м году, из которого был впоследствии освобожден.

После изучения архивных документов вопросов стало больше, чем ответов.

На плитах памятника у братской могилы советских воинов в селе Раскаец района Штефан Водэ фамилии Зайко нет. Для поисковиков это не самый серьёзный показатель – на сегодняшний день там не хватает доброй трети имен воинов, погибших при освобождении села.

© Photo : А. Петрович Памятник на братской могиле советских воинов, погибших в боях за освобождение села Раскаец

Никаких других военных или послевоенных документов, связанных с Василием Зайко, в архиве обнаружить не удалось. Если солдат действительно погиб летом 1944-го года в Молдавии, тогда необходимо увековечить его имя на плитах мемориала в рамках будущей реставрации. Если выжил, тогда есть вероятность узнать его судьбу.

В любом случае, необходимо искать родственников красноармейца Василия Зайко, если таковые были. С войны его ждала мать, Зайко Наталья Николаевна.

Котелок Василия Зайко, найденный на днестровском плацдарме, еще не успел лечь под стекло и в полной мере стать экспонатом музея поисковых организаций. Очень хочется верить, что родные солдата отыщутся, и верный спутник бойца, сохранивший на себе нацарапанные в сырых фронтовых окопах буквы, спустя 75 лет после войны прольёт свет на солдатскую судьбу.

Связаться с поисковым отрядом "Август" можно по электронной почте: august1944md@gmail.com