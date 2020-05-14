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Предпраздничный Тирасполь

К 75-летию Великой Победы в Приднестровье выпустили памятные монеты и банкноты

© Sputnik / Irina Leahova
Наша Победа: 75 лет мира и свободы
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Тема:
Наследники великой Победы (407)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200514/30250729/k-75-letiyu-velikoy-pobedy-v-pridnestrove-vypustili-pamyatnye-monety-i-banknoty.html

Все эти экземпляры являются законным средством обращения и платежа на территории приднестровского региона.

ТИРАСПОЛЬ, 14 мая – Sputnik. Приднестровский Центробанк ввел в обращение памятные монеты, посвященные 75-летию Великой Победы. Две монеты изготовлены из драгоценного металла – из золота номиналом 100 приднестровских рублей и серебра номиналом 10 рублей.

Памятная золотая монета «75 лет Великой Победе»
© Photo : Приднестровский республиканский банк
Памятная золотая монета «75 лет Великой Победе»

На реверсе обеих монет: в центре – изображение танка и ордена Отечественной войны с георгиевской лентой в цвете на фоне лучей солнца, вверху слева – по кругу надпись "ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ", справа – "75 ЛЕТ"; внизу – "1941-1945".

Памятная золотая и серебряная монеты имеет идентификационный сертификат (паспорт), упакованы в прозрачную капсулу и представлены в футляре.

На реверсе памятной монеты из недрагоценных металлов: в центре на фоне стилизованной звезды – изображение монумента "Воин-освободитель", слева от него – надпись "1945", справа – "2020"; вверху –"75 ЛЕТ", внизу по кругу – "ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ". Часть памятных монет из недрагоценных металлов помещена в упаковку-буклет.

Бессмертный полк в Тирасполе
© Sputnik / Irina Leahova
"Бессмертный полк" в Приднестровье продолжит пополняться
В обращение также ввели памятные банкноты номиналом 1 приднестровский рубль. В правом поле лицевой стороны банкноты нанесена специальная маркировка с изображением логотипа 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и георгиевской ленты. Тираж составляет 2500 штук, которые упакованы в буклеты.

Памятные монеты из драгоценных и недрагоценных металлов образца 2020 года, а также банкноты являются законным средством обращения и платежа на территории Приднестровья.

Центробанк также выпустил буклеты с памятными монетами из недрагоценных металлов номиналом 1 рубль "75 лет Великой Победы" вне серии.

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Тема:
Наследники великой Победы (407)

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Теги:
Великая Отечественная война, Великая Победа, ВОВ, 75-летие Великой Победы, 75-летие, 75-летие, банкноты, монеты, Приднестровье


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