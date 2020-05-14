К 75-летию Великой Победы в Приднестровье выпустили памятные монеты и банкноты

Все эти экземпляры являются законным средством обращения и платежа на территории приднестровского региона.

ТИРАСПОЛЬ, 14 мая – Sputnik. Приднестровский Центробанк ввел в обращение памятные монеты, посвященные 75-летию Великой Победы. Две монеты изготовлены из драгоценного металла – из золота номиналом 100 приднестровских рублей и серебра номиналом 10 рублей.

© Photo : Приднестровский республиканский банк Памятная золотая монета «75 лет Великой Победе»

На реверсе обеих монет: в центре – изображение танка и ордена Отечественной войны с георгиевской лентой в цвете на фоне лучей солнца, вверху слева – по кругу надпись "ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ", справа – "75 ЛЕТ"; внизу – "1941-1945".

Памятная золотая и серебряная монеты имеет идентификационный сертификат (паспорт), упакованы в прозрачную капсулу и представлены в футляре.

На реверсе памятной монеты из недрагоценных металлов: в центре на фоне стилизованной звезды – изображение монумента "Воин-освободитель", слева от него – надпись "1945", справа – "2020"; вверху –"75 ЛЕТ", внизу по кругу – "ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ". Часть памятных монет из недрагоценных металлов помещена в упаковку-буклет.

В обращение также ввели памятные банкноты номиналом 1 приднестровский рубль. В правом поле лицевой стороны банкноты нанесена специальная маркировка с изображением логотипа 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и георгиевской ленты. Тираж составляет 2500 штук, которые упакованы в буклеты.

Памятные монеты из драгоценных и недрагоценных металлов образца 2020 года, а также банкноты являются законным средством обращения и платежа на территории Приднестровья.

Центробанк также выпустил буклеты с памятными монетами из недрагоценных металлов номиналом 1 рубль "75 лет Великой Победы" вне серии.

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