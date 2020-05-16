Петр Вершигора - партизанский генерал

Мечтою Петра Вершигоры был театр, кино, режиссура, но война изменила эти планы, он стал партизаном в 1942-м году, возглавив оперативную группу № 13. Подробности о герое - в нашем обзоре.

16 мая исполняется 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза, командира 1-й Украинской партизанской дивизии, уроженца Молдавии, генерал-майора Петра Петровича Вершигоры.

"Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом" - гласит армейская пословица.

© Sputnik / Леонид Коробов Командир 1-й украинской партизанской дивизии полковник Пётр Петрович Вершигора (справа)

Вряд ли что Петр Вершигора мечтал о генеральских погонах. Но XX-й век, с его невероятными испытаниями, присваивал звания многим далёким от армии людям. Даже на действительной воинской службе, на которую будущий генерал ушел добровольно в 1925-м году, он старался быть поближе к искусству, служил старшиной музыкальной команды.

Мечтою Вершигоры был театр, кино, режиссура. К началу Великой Отечественной войны он уже успел получить не только актерское и режиссерское образование, но и пройти первые творческие ступени профессии.

Со съемочной площадки Киевской киностудии Петр Вершигора в июне 1941-го года ушел на фронт в звании рядового. Май 1945-го года он встретил в звании генерал-майора. Сделать такую карьеру в действующей армии, даже во время войны, невозможно. Свои генеральские звезды Петр Вершигора заслужил за линией фронта, командуя партизанскими соединениями на Украине.

Тема партизанского движения, несмотря на довольно широкое освещение во времена Советского Союза, остаётся в определенной степени нераскрытой страницей Великой Отечественной войны. Благодаря документам, воспоминаниям, фотографиям, мы сегодня можем представить себе, как воевали бойцы Красной армии на фронте: мобилизация, обучение (если позволяла обстановка), выдача вооружения, организация снабжения боеприпасами и питанием, оказание медицинской помощи.

В той или иной степени, на разных этапах войны, все эти составляющие фронтовой жизни в действующей армии составляли предусмотренные воинским уставом нормы.

Отличительной особенностью партизанской войны являлось то, что в своей боевой работе народные мстители рассчитывали только на себя. К ним не прибывало пополнение из тыла – они набирали в свои отряды местных жителей и солдат-окруженцев; оружие и еду им приходилось добывать в бою – далеко не всегда "Большая" земля могла обеспечить партизан провизией и боеприпасами.

© Photo : Алексей Петрович Дом-музей ГСС П.П.Вершигоры

Но несмотря на все сложности партизанской жизни, с первых месяцев войны, партизаны стали для фашистских захватчиков серьёзной угрозой. Страшной, невидимой, неожиданной. Они пускали под откос поезда, громили штабы, разбивали обозы, срывали поставки военной техники, горючего и боеприпасов для вермахта, уничтожали живую силу противника. Еще задолго до открытия Второго фронта в Европе, гитлеровцам пришлось сражаться на два фронта, один из которых проходил у них в тылу.

Петр Вершигора стал партизаном в 1942-м году, возглавив оперативную группу № 13 в соединении под командованием Сидора Ковпака. Из Брянских лесов до самой Польши прошёл он партизанскими тропами.

На этом трудном, страшном и героическом пути ему довелось увидеть многое: смерть и любовь, предательство и самопожертвование, патриотизм и мужество простых людей, вставших на защиту своей Родины.

Для него они были особенными, это были люди с чистой совестью. Им он посвятил свою первую и главную книгу, написанную по горячим следам и вышедшую в свет в 1946-м году. Потом появились "Карпатский рейд", "Рейд на Сан и Вислу" и другие произведения, посвященные памяти боевых друзей.

Петр Вершигора © Sputnik / Леонид Коробов

Участники похода по местам боевой славы в доме-музее ГСС П.П.Вершигоры © Photo : Алексей Петрович

Памятная монета, выпущенная в честь П.Вершигоры в канун 60-летия Победы © Photo : Алексей Петрович

Имя П.Вершигоры на Аллее Героев в Кишиневе © Photo : Алексей Петрович 1 / 4 © Sputnik / Леонид Коробов Петр Вершигора

Как творческому человеку, кинорежиссеру, Петру Вершигоре очень хотелось увидеть героев своих книг в кино. Он рано ушел из жизни, не дожил до того светлого дня, когда в 1980-м году на экраны Советского Союза вышел художественный фильм "От Буга до Вислы", снятый по мотивам его произведений. Героического сына молдавской земли, генерал-майора Петра Вершигору в нём сыграл наш земляк, будущий Народный артист СССР Михай Волонтир.

Имя Петра Вершигоры увековечено на Аллее Героев Советского Союза мемориала воинской славы "Вечность" в Кишиневе. Его имя носят улицы в Киеве, Донецке, Рыбнице. В 1965 году в селе Севериновка Каменского района был открыт литературно-мемориальный музей Петра Вершигоры. Его боевые подвиги и литературное наследие составляют национальную гордость и богатство нашей страны.

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