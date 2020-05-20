Первая награда периода Великой Отечественной войны - чтобы помнили

В 1942 году 20 мая в наградной системе СССР появился орден Отечественной войны, подробности у Алексея Петровича.

Первым прикосновением к истории войны для меня стали рассказы деда-фронтовика и неудавшаяся попытка открутить от его выходного пиджака потемневший от времени орден. Среди остальных наград он выделялся особенной красотой. Рубиновая звезда, за которой скрестились шашка и винтовка, расходящиеся в стороны лучи, золотой серп и молот в центре, окаймленные надписью на белом фоне: "Отечественная война".

Орден намертво крепился к одежде посредством винта, закручивающегося с внутренней стороны одежды специальной гайкой. Именно она не позволила мне, 7-летнему мальчишке, оперативно открутить награду.

Орден был учрежден 20 мая 1942-го года решением Президиума Верховного Совета СССР. Как известно, уже 22 июня, в день начала агрессии гитлеровцев, эту войну назвали Отечественной. Характер и ход боевых действий на территории Советского Союза только укрепили такую формулировку в сознании народа. Именно поэтому первая учрежденная в ходе войны боевая награда получила соответствующее название.

Василий Литвинов, кавалер ордена Отечественной войны II степени © Photo : А. Петрович

Марат Калиненок, кавалер орденов Отечественной войны I и II степени © Photo : А. Петрович

Павел Гладков, кавалер орденов Отечественной войны I и II степени © Photo : А. Петрович 1 / 3 © Photo : А. Петрович Василий Литвинов, кавалер ордена Отечественной войны II степени

Орден Отечественной войны имел две степени, что отличало его от всех остальных наград советского государства. Статут ордена предусматривал 30 боевых ситуаций, за которые может быть вручен орден Отечественной войны I степени, и 25 ситуаций для ордена II степени. Помимо этого, новый орден становился первой наградой, которую передавали семье при посмертном награждении и оставляли родным после смерти награждённого. "Отечественная война" становилась семейной реликвией.

Первым кавалером ордена Отечественной войны стал капитан артиллерии Иван Криклий. В самый разгар Харьковского сражения его дивизион принял бой с немецкими танками. В неравном бою многие бойцы погибли или были тяжело ранены, но дивизион продолжал сражаться. Командир лично подбил 5 танков противника, но был тяжело ранен, и скончался в госпитале. Вскоре на позициях артиллеристов не осталось никого, кто бы мог вести бой. Сержант Смирнов, которому оторвало кисть руки, в одиночку продолжал стрелять по вражеским танкам. Потеряв в бою 32 машины, немецкие танкисты отступили.

Немало среди награжденных орденом Отечественной войны и наших соотечественников. Для командира пулеметного расчета 259-го стрелкового полка 179-й стрелковой дивизии Василия Литвинова он стал первой и самой почитаемой наградой.

Выдержка из наградного листа: "В бою за овладение Каркельбек 27 января 1945 года тов. Литвинов огнем своего станкового пулемёта, поддерживая фланг 9-й стрелковой роты, отбил группу немцев, пытавшихся контратаковать роту с целью захвата опорного пункта, истребив при этом до 10 немцев".

В 2018-м году рядом с боевыми орденами ветерана засияла и высшая награда страны – Орден Республики.

Гвардии полковник Гладков на фронте был удостоен ордена Отечественной войны двух степеней. Обе высокие правительственные награды он получил за сбитые фашистские самолёты. Сталь подбитых в кровопролитных боях немецких танков переплавилась в золото и серебро боевых орденов Отечественной войны, врученных командиру танка Т-34 Марату Калиненку.

Стоит отметить, что орден Отечественной войны очень высоко ценился фронтовиками. Воины хорошо знали цену этой награде. Поэтому многие ветераны, в особенности кавалеры боевых орденов, с негодованием восприняли указ 1985 года о награждении всех участников войны орденом Отечественной войны к 40-й годовщине Победы. Боевая награда, которую завоёвывали кровью, была низведена, по сути, до уровня юбилейного знака.

Два молдавских города были удостоены высокой награды за мужество и стойкость, проявленные трудящимися горожанами в годы войны. 23 августа 1984 года орденом Отечественной войны II степени был награжден Кишинев, а спустя год, 7 мая 1985 орден Отечественной войны вручили городскому совету Тирасполя.

Первая награда Великой Отечественной войны ушла в историю вместе с распадом СССР. Но осталась жива память о подвигах, которые совершали советские воины на полях сражений.

Они воевали не за медали и ордена, но в этих частицах металла, именуемых наградами, и сейчас, спустя много лет, хранится огонь доблести и мужества воина-освободителя.

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