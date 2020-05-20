Первая награда периода Великой Отечественной войны - чтобы помнили

Первым прикосновением к истории войны для меня стали рассказы деда-фронтовика и неудавшаяся попытка открутить от его выходного пиджака потемневший от времени орден. Среди остальных наград он выделялся особенной красотой. Рубиновая звезда, за которой скрестились шашка и винтовка, расходящиеся в стороны лучи, золотой серп и молот в центре, окаймленные надписью на белом фоне: "Отечественная война".
Орден намертво крепился к одежде посредством винта, закручивающегося с внутренней стороны одежды специальной гайкой. Именно она не позволила мне, 7-летнему мальчишке, оперативно открутить награду.
Орден был учрежден 20 мая 1942-го года решением Президиума Верховного Совета СССР. Как известно, уже 22 июня, в день начала агрессии гитлеровцев, эту войну назвали Отечественной. Характер и ход боевых действий на территории Советского Союза только укрепили такую формулировку в сознании народа. Именно поэтому первая учрежденная в ходе войны боевая награда получила соответствующее название.
- Василий Литвинов, кавалер ордена Отечественной войны II степени© Photo : А. Петрович
- Марат Калиненок, кавалер орденов Отечественной войны I и II степени© Photo : А. Петрович
- Павел Гладков, кавалер орденов Отечественной войны I и II степени© Photo : А. Петрович
Орден Отечественной войны имел две степени, что отличало его от всех остальных наград советского государства. Статут ордена предусматривал 30 боевых ситуаций, за которые может быть вручен орден Отечественной войны I степени, и 25 ситуаций для ордена II степени. Помимо этого, новый орден становился первой наградой, которую передавали семье при посмертном награждении и оставляли родным после смерти награждённого. "Отечественная война" становилась семейной реликвией.
Первым кавалером ордена Отечественной войны стал капитан артиллерии Иван Криклий. В самый разгар Харьковского сражения его дивизион принял бой с немецкими танками. В неравном бою многие бойцы погибли или были тяжело ранены, но дивизион продолжал сражаться. Командир лично подбил 5 танков противника, но был тяжело ранен, и скончался в госпитале. Вскоре на позициях артиллеристов не осталось никого, кто бы мог вести бой. Сержант Смирнов, которому оторвало кисть руки, в одиночку продолжал стрелять по вражеским танкам. Потеряв в бою 32 машины, немецкие танкисты отступили.
Немало среди награжденных орденом Отечественной войны и наших соотечественников. Для командира пулеметного расчета 259-го стрелкового полка 179-й стрелковой дивизии Василия Литвинова он стал первой и самой почитаемой наградой.
Выдержка из наградного листа: "В бою за овладение Каркельбек 27 января 1945 года тов. Литвинов огнем своего станкового пулемёта, поддерживая фланг 9-й стрелковой роты, отбил группу немцев, пытавшихся контратаковать роту с целью захвата опорного пункта, истребив при этом до 10 немцев".
В 2018-м году рядом с боевыми орденами ветерана засияла и высшая награда страны – Орден Республики.
Гвардии полковник Гладков на фронте был удостоен ордена Отечественной войны двух степеней. Обе высокие правительственные награды он получил за сбитые фашистские самолёты. Сталь подбитых в кровопролитных боях немецких танков переплавилась в золото и серебро боевых орденов Отечественной войны, врученных командиру танка Т-34 Марату Калиненку.
Стоит отметить, что орден Отечественной войны очень высоко ценился фронтовиками. Воины хорошо знали цену этой награде. Поэтому многие ветераны, в особенности кавалеры боевых орденов, с негодованием восприняли указ 1985 года о награждении всех участников войны орденом Отечественной войны к 40-й годовщине Победы. Боевая награда, которую завоёвывали кровью, была низведена, по сути, до уровня юбилейного знака.
Два молдавских города были удостоены высокой награды за мужество и стойкость, проявленные трудящимися горожанами в годы войны. 23 августа 1984 года орденом Отечественной войны II степени был награжден Кишинев, а спустя год, 7 мая 1985 орден Отечественной войны вручили городскому совету Тирасполя.
Первая награда Великой Отечественной войны ушла в историю вместе с распадом СССР. Но осталась жива память о подвигах, которые совершали советские воины на полях сражений.
Они воевали не за медали и ордена, но в этих частицах металла, именуемых наградами, и сейчас, спустя много лет, хранится огонь доблести и мужества воина-освободителя.
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