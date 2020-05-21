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Акция Бессмертный полк в Кишиневе

Прием работ на конкурс "Бессмертный полк - без границ" продолжается

© Sputnik / Miroslav Rotari
Наша Победа: 75 лет мира и свободы
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (209)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200521/30317948/priem-rabot-na-konkurs-bessmertnyy-polk-bez-granits-prodolzhaetsya.html

На конкурс можно отправить фотографии, видео и текстовые работы о том, как в разных странах мира отмечают 75-летие Победы.

КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik. Продолжается прием работ в рамках конкурса "Бессмертный полк - без границ", за победу в каждой номинации полагается трехдневная поездка в Москву с культурной программой за счет организаторов. Об этом сообщили Sputnik в Посольстве РФ в Молдове.

Прием работ стартовал в мае. Конкурс проводится Всемирным координационным советом российских соотечественников (ВКСРС) совместно с Международной ассоциацией независимых интернет-журналистов и блогеров "Медиаальянс русских сообществ" (MARC) и Всемирной ассоциацией выпускников (ВАВ).

"Конкурс призван отразить уважение российской диаспоры к памяти соотечественников, отдавших свои жизни на полях Великой Отечественной войны, единство перед лицом возникающей общей угрозы, консолидацию вокруг своих ценностей, и готовность их защищать", - отметили в диппредставительстве.

Общая Победа: как отмечают 9 мая в странах ближнего зарубежья
© Sputnik / Ruptly
Общая Победа: как отмечали 9 Мая в странах ближнего зарубежья
На конкурс можно отправить фотографии, видео и текстовые работы о том, как соотечественники в разных странах мира отмечают 75-летие Победы и окончание Второй мировой войны. Организаторы подчеркнули, что свои работы на конкурс могут присылать все желающие без ограничений по возрасту, полу или стране проживания. Работы должны соответствовать требованиям, изложенным в Положении о конкурсе.

Прием заявок завершится 31 мая, а с 8 по 21 июня можно будет голосовать за номинантов в трех категориях - "видео", "фото" и "текст".

"Победители конкурса в каждой номинации будут награждены трехдневной поездкой в Москву с культурной программой за счет организаторов. Занявшие вторые и третьи места награждаются дипломами, ценными призами и подарками, а остальным участникам конкурса будут вручены сертификаты", - добавили в посольстве.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайтах организаторов www.vksrs.com, www.marcnews.com, www.alumnirussia.org.

При размещении работ для конкурса в соцсетях на личной странице и в группе необходимо указывать следующие хэштеги (по ним жюри будет отслеживать работы): #VKSRS #MARC #AlumniRussia #Бессмертныйполкбезграниц #бессмертныйполкбезграницмолдова.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (209)

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