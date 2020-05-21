Гвардия не умирает

Указом Президиума Верховного Совета СССР 21 мая 1942 года был введен нагрудный знак "Гвардия".
"Штурмовики летали, разведка работала – пусто! Танков не обнаружили!" - кричал полковник.
"Вот потому они до сих пор и не гвардейцы", - с гордостью ответил майор.
Эта сцена из известного фильма "В бой идут одни старики" не осталась в памяти у зрителя, как, скажем, знаменитая фраза Маэстро "От винта!". Но старым солдатам, прошедшим войну, она напомнила многое.
Как дорожили гвардейским званием на фронте, как гордились нагрудными знаками, которые приравнивались к награде, и, наконец, как высоко звучало любое воинское звание с приставкой: гвардии рядовой, гвардии лейтенант.
Российская императорская гвардия - элита царской армии, созданная при Петре I, исчезла в вихре революции и Гражданской войны. Нового воинского формирования, на которое должны были бы равняться все остальные, советское правительство не учредило. Но военные потрясения начала Великой Отечественной войны заставили обратиться к истории.
По предложению Г.К.Жукова 18 сентября 1941 года приказом Наркома обороны СССР 100-я и 127-я стрелковые дивизии Резервного фронта получили наименования гвардейских, положив начало советской гвардии. Позже высокого звания были удостоены все части реактивной артиллерии, а также некоторые военно-морские суда. Для сухопутных частей ввели специальные нагрудные знаки "Гвардия", а для кораблей ввели особый гвардейский флаг. На нем изображены символы Советского Союза – красная звезда, серп и молот, а под ними – Георгиевская лента. Так впервые с момента распада Российской империи символ воинской доблести и славы возвратился в наградную систему Красной армии.
Помимо внешних атрибутов гвардейские части отличались снабжением и питанием. Военнослужащие этих подразделений получали зарплату выше, чем в других частях. А среди бойцов звание "гвардеец" стало синонимом мужества, удали и лихой отваги на поле боя. Эта традиция прошла через все годы существования Советских вооруженных сил, и перешла к армии современной России. Сегодня гвардейские знаки отличия с честью носят воины-десантники и морские пехотинцы, ракетчики и моряки, танкисты и летчики.
"Гвардия умирает, но не сдается" - гласит крылатая фраза, произнесенная по легенде, французским генералом Пьером Камбронном во время сражения при Ватерлоо.
Нет, гвардия не умирает, она жива. Жива в ценностях и традициях, которые передаются из поколения в поколение.
На одном из памятных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, довелось стать свидетелем такой преемственности. Воины-афганцы обступили ветерана Великой Отечественной, разведчика. Рассматривая его боевые награды, они заметили и гвардейский значок. "Так мы гвардейцы, батя", - произнес один из них.
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