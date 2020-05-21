Гвардия не умирает

Указом Президиума Верховного Совета СССР 21 мая 1942 года был введен нагрудный знак "Гвардия".

"Штурмовики летали, разведка работала – пусто! Танков не обнаружили!" - кричал полковник.

"Вот потому они до сих пор и не гвардейцы", - с гордостью ответил майор.

Эта сцена из известного фильма "В бой идут одни старики" не осталась в памяти у зрителя, как, скажем, знаменитая фраза Маэстро "От винта!". Но старым солдатам, прошедшим войну, она напомнила многое.

Как дорожили гвардейским званием на фронте, как гордились нагрудными знаками, которые приравнивались к награде, и, наконец, как высоко звучало любое воинское звание с приставкой: гвардии рядовой, гвардии лейтенант.

Российская императорская гвардия - элита царской армии, созданная при Петре I, исчезла в вихре революции и Гражданской войны. Нового воинского формирования, на которое должны были бы равняться все остальные, советское правительство не учредило. Но военные потрясения начала Великой Отечественной войны заставили обратиться к истории.

Осенью 1941 года войска фашисткой Германии упорно продвигались к Москве. В кровопролитном сражении за Смоленск, которое длилось два месяца, вермахт впервые за весь период с начала Второй мировой войны не смог одержать победы. Ценою огромных потерь и величайшего мужества советских воинов наступление врага удалось остановить и выиграть время для передвижения новых сил для защиты столицы. За это время Ставка Верховного Главнокомандования сумела подготовить контрудар по немецким войскам, вклинившимся в советскую оборону у города Ельня. Впоследствии этот выступ мог стать успешным плацдармом для дальнейшего наступления на Москву. Ставка приняла решение ликвидировать опасность. Командование операцией поручили генералу армии Георгию Жукову. Ранним утром 30 августа на боевые порядки 4-й немецкой армии обрушился град огня из 800 орудий, среди которых находились и реактивные установки БМ-13, более известные как "Катюши". Несмотря на упорную оборону, войскам Резервного фронта удалось прорвать укрепленную линию обороны противника. 6 сентября город Ельня был освобожден.

По предложению Г.К.Жукова 18 сентября 1941 года приказом Наркома обороны СССР 100-я и 127-я стрелковые дивизии Резервного фронта получили наименования гвардейских, положив начало советской гвардии. Позже высокого звания были удостоены все части реактивной артиллерии, а также некоторые военно-морские суда. Для сухопутных частей ввели специальные нагрудные знаки "Гвардия", а для кораблей ввели особый гвардейский флаг. На нем изображены символы Советского Союза – красная звезда, серп и молот, а под ними – Георгиевская лента. Так впервые с момента распада Российской империи символ воинской доблести и славы возвратился в наградную систему Красной армии.

© Photo : А. Петрович Форма красноармейца образца 1943 года. На левой стороне гимнастёрки - нагрудный знак Гвардия. Музей Ратная слава.

Помимо внешних атрибутов гвардейские части отличались снабжением и питанием. Военнослужащие этих подразделений получали зарплату выше, чем в других частях. А среди бойцов звание "гвардеец" стало синонимом мужества, удали и лихой отваги на поле боя. Эта традиция прошла через все годы существования Советских вооруженных сил, и перешла к армии современной России. Сегодня гвардейские знаки отличия с честью носят воины-десантники и морские пехотинцы, ракетчики и моряки, танкисты и летчики.

© Photo : А. Петрович Гвардии старший лейтенант Василий Тарасов, ныне житель города Кишинева. Участник войны с Германией и Японией. На левой стороне груди - орден Красной Зведы, знак парашютиста и нагрудный знак Гвардия.

"Гвардия умирает, но не сдается" - гласит крылатая фраза, произнесенная по легенде, французским генералом Пьером Камбронном во время сражения при Ватерлоо.

Нет, гвардия не умирает, она жива. Жива в ценностях и традициях, которые передаются из поколения в поколение.

На одном из памятных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, довелось стать свидетелем такой преемственности. Воины-афганцы обступили ветерана Великой Отечественной, разведчика. Рассматривая его боевые награды, они заметили и гвардейский значок. "Так мы гвардейцы, батя", - произнес один из них.

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