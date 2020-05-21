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Бессмертный полк.

Трансляция «Бессмертного полка онлайн»: свыше 20 миллионов просмотров

Наша Победа: 75 лет мира и свободы
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Тема:
Наследники великой Победы (409)
13 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200521/30323424/translyatsiya-bessmertnogo-polka-onlayn-svyshe-20-millionov-prosmotrov.html

Проект развернут на сайтах Бессмертного полка России и Международного Бессмертного полка, а также в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники и в онлайн-кинотеатре «Okko». И, как отмечают организаторы, шествие будет идти до последней поданной на участие заявки.

КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik. Трансляция набрала уже более 20 миллионов просмотров. Их число постоянно растет – все ждут появления в строю Бессмертного полка своих героев. Всего на участие в проекте было подано около 3 млн заявок. Обработка анкет модераторами-историками еще не завершена.

Акция Бессмертный полк в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Прием работ на конкурс "Бессмертный полк - без границ" продолжается

Часть присланных материалов возвращается на доработку, которую может произвести только отправитель. Модератор не вправе вмешиваться в анкеты: поправлять, например, ошибки в написании имени или фамилии, разместить вертикально фотографию, которую изначально неправильно загрузили, привести изображение в порядок в фоторедакторе. Важно, чтобы после редактуры, правки были активированы. Для этого надо нажать кнопку «Опубликовать». По всем возникающим вопросам можно обратиться на горячую линию проекта по номеру 8 - 800 - 20 - 1945 - 0. Она работает круглосуточно.

Участники «Бессмертного полка онлайн» обязательно получают оповещения, в которых указано, когда именно можно увидеть их героев (по московскому времени) в онлайн-шествии. Эту информацию организаторы присылают по адресу электронной почты, указанной при регистрации, или в личные сообщения в социальной сети, через которую участники авторизовались в проекте.

В случае, если нет возможности подключиться к трансляции в указанное время, на сайте Бессмертного полка России предусмотрена возможность вернуться к нужному дню и часу, чтобы увидеть своих героев на Красной площади.

Онлайн-шествие идет в онлайн-кинотеатре «Okko», на сайте Бессмертного полка России www.polkrf.ru и Международного Бессмертного полка  www.polk.press, а также в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Акция Бессмертный полк. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
"Бессмертный полк - онлайн": как принять участие в акции

Организаторы проекта «Бессмертный полк онлайн» Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России», партнерами проекта стали ПАО Сбербанк и Mail.ru Group, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», главным информационным партнером – издательский дом «Аргументы и факты», официальный информационный партнер в странах Ближнего зарубежья - Международное агентство Sputnik.

Информационные партнеры: МИА «Россия Сегодня», информационное агентство ТАСС, операторы сотовой связи Мегафон и Tele2, онлайн-кинотеатры «Okko», Море.тв, Ivi.ru, телеканалы СТС, Победа.

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Тема:
Наследники великой Победы (409)

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