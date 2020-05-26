"Линия Сталина", смертоносный металл и продолжение поиска

В минувшие выходные на территории примэрии коммуны Кошница Дубоссарского района поисковый отряд "Август" и Русский историко-патриотический клуб продолжили проведение работ по выявлению неучтенных воинских захоронений времен Великой Отечественной войны.

В апреле 2019 года при прокладке коммуникаций на окраине села Кошница строительная бригада наткнулась на человеческие останки. На место оперативно прибыли поисковики и сотрудники полиции. В земле, на глубине более полутора метров, вповалку лежали останки погибших солдат Красной армии – такой вывод был сделан на основании предметов, найденных в раскопе. Кусок разбитой солдатской каски, котелок, обувь, остатки снаряжения и амуниции, ручные гранаты – нехитрый набор бойцов стрелковых частей РККА.

© Photo : А. Петрович Ящик для патронных дисков к ручному пулемёту системы Дегятрева

В апреле-мае 1944 года здесь, на небольшом клочке земле, получившим впоследствии такие названия, как "Чертово дно", "Кошницкая бутылка", "Рука смерти", войска 5-й ударной армии вели ожесточенные бои, стремясь овладеть плацдармом вблизи Кишинева. В ходе немецкого контрнаступления в мае 1944 года плацдарм был практически полностью ликвидирован, войска Красной армии понесли серьезные потери. Обнаруженные солдаты, судя по всему, погибли в этих страшных боях.

© Photo : А. Петрович Здеь раньше вставала земля на дыбы

Спустя год поисковики вернулись в эти места, имея задачу продолжить исследование участка. Земля неохотно открывала свои военные тайны. В течение дня поисковики обнаружили лишь предметы военного снаряжения, осколки, гильзы… В 13 часов дня работы были остановлены. На участке, где в ближайшее время будут строить дом, на метровой глубине показались очертания взрывоопасных предметов. На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов и саперы для ликвидации опасной находки.

© Photo : А. Петрович Смертоносный металл времен войны

Поисковики продолжили работу у руин долговременной огневой точки № 417 Тираспольского укрепленного района – одного из объектов так называемой "линии Сталина". Летом 1941 года здесь против многократно превосходящих сил противника сражались бойцы укрепрайона под командованием лейтенанта Василия Суворина. На протяжении многих лет здесь организуются мероприятия в честь героев Красной армии, поисковики проводят акцию "Свеча Памяти", приуроченную ко Дню Памяти и Скорби. За прошедшие десятилетия руины некогда грозной огневой точки стали осыпаться. В минувшем году вандалы разгромили гранитные плиты на стенках ДОТа.

В год 75-летия Победы поисковые организации Республики Молдова выходят с инициативой о консервации этого военно-исторического объекта с целью защиты его от дальнейшего разрушения.

© Photo : А. Петрович Поисковики обсуждают возможности консервации долговременной огневой точки

В ходе работ предполагается укрепить разрушающиеся стены специальным раствором, скрепить расходящиеся вдоль них трещины. Встанут на место и гранитные плиты.

Второй важной задачей станет присвоение огневой точке и другим подобным объектам особого статуса, закрепленного в нормативных документах решением органов исполнительной власти. Наши потомки должны иметь возможность прикоснуться к этим стенам, сохранившим следы вражеских пуль и осколков, дух стойкости и мужества сражавшихся здесь жарким летом 1941 года защитников Родины.

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