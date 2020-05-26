16:06 26 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.32
  • USD17.73
  • RUB0.25
  • RON3.99
  • UAH0.66
Поиск
Парад Победы.

Парад Победы-2020: Москва, 24 июня

© Sputnik / Maksim Blinov
Наша Победа: 75 лет мира и свободы
Получить короткую ссылку
Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (211)
10110
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200526/30368301/parad-pobedy-2020-moscow-24-iyunya.html

Назначена дата проведения, при соблюдении всех мер безопасности, Парада Победы, а также шествия "Бессмертного полка".

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik. Парад Победы пройдет 24 июня, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы сделаем это <...> в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин", — сказал российский лидер по итогам рабочей встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

© Sputnik / Pavel Lisitsyn
Парад в честь дня Победы: лучшие фото разных лет
27
Российский лидер поручил министру обороны обеспечить самый строгий режим безопасности при проведении парада, свести все риски к минимуму.

"Жизнь, здоровье, безопасность людей - главная ценность при проведении любых мероприятий", - подчеркнул глава государства.

Марш "Бессмертного полка" пока невозможно провести, соблюдая социальную дистанцию, поэтому он пройдет 26 июля, после парада ВМФ, уточнил президент Путин.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (211)

По теме

Владимир Путин объявил о переносе празднования 9 Мая
Общая Победа: как отмечали 9 Мая в странах ближнего зарубежья


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Отдыхающие и продавец игрушек на городском пляже Алимос в пригороде Афин.
Ослабление карантинного режима в Греции
Угрозы США не помогли: в Венесуэлу прибыло топливо из Ирана
Вопреки окрику США: топливо из Ирана доставлено в Венесуэлу
Школьный календарь 2020-2021
Школьный календарь 2020-2021: все каникулы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться