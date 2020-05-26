Парад Победы-2020: Москва, 24 июня

Назначена дата проведения, при соблюдении всех мер безопасности, Парада Победы, а также шествия "Бессмертного полка".

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik. Парад Победы пройдет 24 июня, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы сделаем это <...> в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин", — сказал российский лидер по итогам рабочей встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

Российский лидер поручил министру обороны обеспечить самый строгий режим безопасности при проведении парада, свести все риски к минимуму.

"Жизнь, здоровье, безопасность людей - главная ценность при проведении любых мероприятий", - подчеркнул глава государства.

Марш "Бессмертного полка" пока невозможно провести, соблюдая социальную дистанцию, поэтому он пройдет 26 июля, после парада ВМФ, уточнил президент Путин.

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