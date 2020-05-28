Государственная граница: герои дали понять врагу – лёгкой победы не будет

Первыми в бой с захватчиками вступили пограничники, при этом у них имелось лишь стрелковое оружие, а из тяжёлого вооружения - пулеметы системы Максима и Дегтярева.

" На границе тучи ходят хмуро…" Несмотря на то, что известная песня посвящена танкистам, разгромившим врага на берегах Амура, при первых её строчках сразу представляется он - часовой Родины, пограничник. Ещё со времён Древней Руси на пограничную службу отбирали только самых достойных мужчин, способных в трудную минуту принять правильное решение.

Защищать рубежи страны всегда считалось делом почётным и ответственным. Менялось государственное устройство и правители, а необходимость в охране государственной границы оставалась неизменной.

Поэтому одним из первых документов, изданных в новой России, стал декрет Совета Народных Комиссаров от 28 мая 1918 года об учреждении пограничной охраны РСФСР. На неё возлагалась "защита пограничных интересов Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, а в пределах приграничной полосы – защита личности и имущества граждан".

После подписания пакта о ненападении между СССР и Германией пограничные столбы с гербом Советского Союза встали на земле Молдавии, Прибалтики, Западной Белоруссии и Украины.

В Европе уже грохотала война. Пограничникам лучше других было известно, что очень скоро пожар перекинется и на их родные земли. Задерживая диверсантов и нарушителей буквально сотнями, становилось ясно, что Германия готовится к войне. Однако доклады с границы не возымели действия на руководство страны. На них давался один ответ: "На провокации не поддаваться".

© Photo : А. Петрович Музей пограничной заставы Стояновка

Всю ночь за пограничными реками ревели моторы. На артиллерийские позиции становились пушки и гаубицы. Самолёты загружали боезапас, танки готовились к длительному броску. 22 июня 1941 года мирную тишину раскололи звуки разрывов, несущих смерть всему живому на земле. Первый удар на себя приняли воины-пограничники. В то утро 485 пограничных застав вступили в смертельный бой с захватчиками. Пограничная застава того времени насчитывала в среднем 62 человека.

Подконтрольная ей территория составляла 6-8 километров по фронту. Длина примера можно лишь сказать, что согласно военным положениям начала войны длительность участка, который занимает целая дивизия образца 1941 года (более 10 тысяч человек) составляет 11 километров!

При этом у пограничников имелось лишь стрелковое оружие, а из тяжёлого вооружения - пулемёты системы Максима и Дегтярёва. Немцы прекрасно знали об этом, отводя на взятие малочисленных гарнизонов не более 15 -30 минут. Но в этой войне время будет идти вопреки немецкой расчетливости и педантичности.

Сигнал для общего наступления был дан в 3.30 утра. Именно в это время переправляющихся через реку Прут румынских солдат заметил младший сержант 5-й пограничной заставы Иван Бузыцков.

Открыв огонь по захватчикам, он в первом же бою уничтожил около 40 вражеских солдат. Пограничник получил семь ранений, но не покинул свой пост до особого распоряжения.

Руководство 5-й заставой у села Стояновка Кагульского района принял на себя старший лейтенант Александр Константинов. Только за первый день войны пограничники отразили 11 атак врага. Наметив на утро 24 июня контратаку, Константинов лично возглавил её, отбив у противника важный объект – железнодорожный мост через Прут. Ни один вражеский стратег не предполагал, что пограничники не только продержатся более получаса, а будут успешно контратаковать.

© Photo : А. Петрович Имена первых героев-пограничников

Старший сержант Василий Михальков уже в первые дни войны вместе со своим отделением оказался в окружении. Более 10 дней группа сдерживала натиск врага, не имея при этом ни продовольствия, ни боеприпасов. С боем прорвав вражеское кольцо, Михальков вывел оставшихся в живых бойцов к своим.

26 августа 1941 года старшему лейтенанту Константинову, сержантам Бузыцкову и Михалькову было присвоено звание Героев Советского Союза. Летом 1941 года Красная армия с тяжёлыми боями отступала вглубь страны. О наградах в то время никто не думал. Да и какие могут быть поощрения, когда армия отходит? Однако подвиг, совершённый героями-пограничниками, был отмечен высшей наградой страны. За то, что продержались, за то, что не сдались без боя, за то, что уже на первых метрах советской земли дали понять врагу – лёгкой победы не будет.

Ни одна пограничная застава не отошла без боя на всей протяжённости границы. Пограничные части сражались до последнего патрона, поражая немцев своей стойкостью и упорством. Через месяц боёв командование вермахта издало приказ: пограничников в плен не брать. За зелёными фуражками немцы на передовой буквально охотились.

В стройных рядах немецкой армии уже разнёсся слух о том, как дрались пограничники с передовыми частями и какие жестокие потери понёс вермахт в первых боях.

До сих пор неизвестно, сколько воинов-пограничников полегло в начальный период войны. Согласно данным 1942 года убитыми и умершими от ран считались 3 тысячи 684 человека. Всего 136 бойцов попало в плен. И 35 тысяч 298 человек пропали без вести! Девяносто процентов всего личного состава! В процентном соотношении это самый высокий показатель за всю Великую Отечественную войну.

"Честно выполнив свой долг, мы здесь лежим" - так гласит надпись над могилой трёхсот спартанских воинов, павших при Фермопилах.

Об их подвиге люди помнят уже более двух тысяч лет. Хочется верить, что память о героях-пограничниках, отдавших свои жизни в первые дни войны, погибших, но не сдавшихся, тоже переживёт века.