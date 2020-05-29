По дорогам войны - до великой Победы

В годы Великой Отечественной войны военнослужащие автомобильных войск внесли неоценимый вклад в общую победу, приближая её вместе с другими родами войск и тружениками тыла. 29 мая свой профессиональный праздник отмечают воины-автомобилисты.

Наши встречи с Николаем Филипповичем Александровым, старшим лейтенантом, командиром автомобильной роты на 3-м Украинском фронте, проходили почти всегда по одному и тому же сценарию.

Приготовление нехитрой солдатской закуски для специальной настойки, которую ветеран делал из 28-ми трав и держал специально для самых дорогих гостей, обсуждение текущих новостей в Молдове и в мире. А потом старый солдат включал магнитофон, ставил кассету со своей любимой песней, про военных автомобилистов. "Эх, путь-дорожка фронтовая…"

23 февраля 1943 года Николая Александрова призвали в ряды Красной армии. Окончив ускоренный курс обучения в автомобильном училище города Минусинска, она был направлен на фронт. В звании младшего лейтенанта командиром автомобильной роты на 3-м Украинском фронте начал 18-летний юноша свой боевой путь.

© Photo : Алексей Петрович Лейтенант Александров с водилями автороты. 1944 год

Вступив в командование, Николай был немного смущён тем, что его подчинёнными оказались взрослые мужчины, годившиеся ему в отцы. Но общительность и порядочность помогли молодому командиру найти общий язык со своими солдатами. Они, умудрённые житейским и военным опытом, многому научили новоиспечённого лейтенанта.

Главной задачей военных шофёров было доставлять к переднему краю всё необходимое: боеприпасы, продовольствие, строительные материалы. Обратно с фронта везли в тыл раненых.

Делать всё это часто приходилось под налётами вражеской авиации. Не один раз пришлось Николаю лежать в кювете, ожидая, когда закончит свою подлую работу очередной немецкий самолёт. Но не всегда смерть щадила водителей.

За всё время боёв рота лейтенанта Александрова потеряла шесть человек. Дороги войны вели шофёров через Николаев и Одессу, Тирасполь и Бендеры, проходили и через Кишинёв. Здесь молодой офицер познакомился со своей будущей женой Шурой, поэтому наш город для сибирского уроженца навсегда стал родным.

"…Шли мы дни и ночи, трудно было очень…" - так поётся в известной "Песне фронтовых шофёров". Днями и бессонными ночами шли наши солдаты на запад. За время войны Николай Александров не помнил дня, когда ему удалось выспаться вдоволь. А те редкие ночёвки на голой земле, которые бывали в передышках между рейсами, обернулись после войны хронической астмой. Но война есть война, трудности и невзгоды самозабвенно переносились нашими солдатами во имя общего дела – победы над врагом.

© Photo : Алексей Петрович За Победу!

Пройдя Румынию, Красная армия начала освобождение Болгарии, а затем Югославии. Жители этих стран с такой нескрываемой радостью встречали освободителей.

При форсировании Дуная в 1944 году лейтенант Александров был тяжело контужен. На всю жизнь запомнилась ему та переправы. Мокрый снег, слепивший глаза, адский обстрел, взрыв – и после него лишь сплошной мрак.

В результате контузии Николай потерял зрение. Два дня в Белграде врачи бились над его восстановлением. Возможность видеть с большим трудом была возвращена, но с тех пор и на всю жизнь пришлось не расставаться с очками.

А фронт гремел уже в Венгрии. У озера Балатон обречённая немецкая армия предприняла свой отчаянный контрудар, которого советское командование никак не ожидало в конце войны. Тяжёлые бои в тех местах унесли сотни жизней наших бойцов. Потом тяжёлые бои за Будапешт. Долгожданный День Победы шофёры встретили в Вене.

Там боевой командир Александров, на груди которого уже были орден Отечественной войны II степени, медали "За боевые заслуги" и "За взятие Будапешта" впервые попробовал спирт. За время войны Николай не употреблял даже положенной фронтовой нормы. В светлый майский день 9 мая 1945 года отказаться выпить за Победу было невозможно.

Заросли фронтовые дороги, стали магистралями и автобанами. Но не зарастает память о тех, кто по дорогам войны дошел до великой Победы и поставил точку в самой страшной войне в истории человечества.

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