Песков: Путин и гости будут находиться на трибуне во время парада Победы

КИШИНЕВ, 31 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.
У Пескова спросили, пройдет ли парад в "максимально обычном режиме", или все же будет социальное дистанцирование из-за пандемии коронавируса.
"Безусловно, президент и гости будут на трибуне. Безусловно, будут и зарубежные главы государств", - сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
В России массовые торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, были отложены в связи с пандемией. Президент РФ Владимир Путин предложил провести парад Победы 24 июня - в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, а марш "Бессмертного полка" - 26 июля.
Президент Молдовы Игорь Додон ранее заявил, что 24 июня примет участие в параде Победы в Москве. До этого Додон принимал участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы в России, в 2017 году.
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