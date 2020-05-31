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Президент РФ - Верховный главнокомандующий вооружёнными силами РФ Владимир Путин и президент Молдовы Игорь Додон (второй слева) на военном параде в ознаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов на Красной площади в Москве.

Песков: Путин и гости будут находиться на трибуне во время парада Победы

© Sputnik / Алексей Никольский
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200531/30430161/peskov-putin-i-gosti-budut-nakhoditsya-na-tribune-vo-vremya-parada-pobedy.html

Президент России и гости парада Победы будут находиться на трибуне во время его проведения, сообщил Дмитрий Песков.

КИШИНЕВ, 31 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

У Пескова спросили, пройдет ли парад в "максимально обычном режиме", или все же будет социальное дистанцирование из-за пандемии коронавируса.

"Безусловно, президент и гости будут на трибуне. Безусловно, будут и зарубежные главы государств", - сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Церемония в Шерпенах, 9 мая 2020
© Photo : Miroslav Rotari.
Додон прокомментировал предстоящую поездку в Москву на парад Победы
При этом Песков уточнил, что то, как все будет устроено на трибуне, предстоит уточнить. "Будем надеяться, что уже как раз ко времени парада от этого режима практически ничего не останется", - сказал он.

В России массовые торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, были отложены в связи с пандемией. Президент РФ Владимир Путин предложил провести парад Победы 24 июня - в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, а марш "Бессмертного полка" - 26 июля.

Президент Молдовы Игорь Додон ранее заявил, что 24 июня примет участие в параде Победы в Москве. До этого Додон принимал участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы в России, в 2017 году.

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