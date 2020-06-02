Два "Максима": пулеметы Шерпенского плацдарма

За подвиг, совершенный на Шерпенском плацдарме, гвардии сержант Александр Жежеря был представлен к званию Героя Советского Союза.

10 лет назад, впервые побывав на экскурсии в Центральном музее Вооруженных сил Российской Федерации, я увидел этот легендарный пулемёт. На броневом щитке краской была выведена надпись:"Пулемёт имени Героя Советского Союза Александра Жежеря".

© Photo : Алексей Петрович Пулемет системы Максима, найденный на Шерпенском плацдарме. Музей поисковых организаций Ратная слава

Грозное оружие в то время экспонировалось на открытой площадке, от которой посетителей отделяло лишь верёвочное ограждение. Воспользовавшись моментом, пока смотритель зала отвечала на вопрос моего коллеги, я протянул руку и приложил ладонь к навсегда охладевшей стали именного оружия, принимавшего участие в освобождении моей Родины.

Уроженец Кировоградской области Александр Жежеря до Великой Отечественной войны заведовал пасекой в родном колхозе. Среди моих друзей есть несколько пчеловодов. Люди разного возраста, национальности и профессий, они невероятно похожи в увлечённости своим делом, в восхищении перед трудолюбивыми насекомыми, в желании угостить собственным мёдом и рассказать о его целебных свойствах. Они очень чутко следят за цветением деревьев и перепадами температуры весной, ведь от этого зависит жизнь их питомцев. Почему-то именно таким представляется и будущий герой-пулемётчик, человек одной из самых мирных профессий на земле, Александр Жежеря.

© Photo : электронный архив «Подвиг народа» Наградной Жежеря

В 1941-м году Советская Украина оказалось под властью фашистских оккупантов. Два с половиной года унижений, издевательств и бесчинств вытравили из души воспоминания о мире. Единственным желанием теперь было поскорее изгнать проклятого врага с родной земли, рассчитаться с ним за разрушенную огнём страну.

В ноябре 1943-го года Александр Жежеря, после освобождения родного села, вступил в ряды Красной армии. Доверенный ему станковый пулемёт системы Максима № 0184 начал косить врагов еще на родной Кировоградщине. Воевал Жежеря уверенно, основательно, с толком. Был награжден медалью "За отвагу". С боями прошел от родного дома до берегов Днестра, получил три ранения и два тяжелых известия из дома – братья Николай и Яков погибли на фронте.

В ночь с 13 на 14 апреля 1944 года воины 289-го стрелкового полка 97-й гвардейской стрелковой дивизии форсировали реку Днестр у молдавского села Пугачены.

Выдержка из наградного листа:

За подвиг, совершенный на Шерпенском плацдарме, гвардии сержант Жежеря был представлен к званию Героя Советского Союза. Но получить Золотую Звезду ему так и не довелось. Его жизнь оборвалась на другом плацдарме, на польской земле. Лишь спустя месяц после гибели вышел Указ о присвоении ему звания Героя Советского Союза. Отдельным приказом имя Александра Жежери было навечно внесено в списки 289-го гвардейского стрелкового полка. В конце 1944-го года пулемёт Жежери был отправлен в Москву, в музей Вооруженных сил.

Из последнего письма гвардии сержанта Жежери, написанного за несколько часов до гибели:

"...Мы вступили в тяжелые бои. Я и мои друзья-гвардейцы бьемся не на жизнь, а на смерть. Если погибну, вспомни обо мне и моей семье, особенно Лиду и Валика, прошу, лаской одаривай. Обнимаю. Твой брат Александр. 13 августа 1944 года".

Летом 2011-го года, в ходе поисковых работ на Шерпенском плацдарме, в районе переправы через Днестр, поисковики обнаружили станковый пулемёт системы Максима.

© Photo : Алексей Петрович Имя гвардии сержанта Жежери, увековеченное на Аллее славы мемориального комплекса Шерпенский плацдарм

Оружие было некомплектным, впоследствии, на других участках плацдарма следопыты нашли и недостающие элементы. Собранные воедино, они стали экспонатом музея поисковых организаций "Ратная слава".

Два "Максима", два героя боёв на Шерпенском плацдарме. Один теперь находится за стеклянной витриной, к нему теперь не прикоснуться, как в нарушение музейных правил сделал я 10 лет тому назад. Второй можно увидеть в Кишиневе, подержаться за ручки, потрогать замерший ствол. Героическое оружие воинов-освободителей продолжает нести боевую службу в музейных стенах.

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