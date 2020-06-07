Тайны военного госпиталя

Поисковый отряд "Август" и Русский историко-патриотический клуб завершили работу над Книгой Памяти сел Кирилень и Бушила Унгенского района. О том, какие тайны были разгаданы в ходе архивных поисковых работ, – в рубрике "Время добавляет в списки".

Когда-то Кирилены и Бушила жили в составе одного колхоза имени 1 мая. В начале 70-х годов прошлого века, с целью увековечения памяти односельчан, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной, и воинов, погибших и захороненных на территории двух сел, был воздвигнут величественный мемориал. С тех пор всех, кто выезжает из Бушилы и въезжает в село Кирилены, встречает солдатская мать, не дождавшаяся с фронта своего сына.

© Photo : А. Петрович Мемориал между сёлами Кирилень и Бушила

В годы Великой Отечественной войны на территории села Кирилены, у здания школы, располагался военный госпиталь. Здесь за жизни раненых солдат и офицеров боролись врачи. Многих воинов им удалось спасти и вернуть в строй. Тех, кто умирал от полученных ранений, хоронили здесь же, в школьном дворе и рядом с церковью.

© Photo : А. Петрович Здание старой школы. Здесь в годы войны располагался госпиталь.

Один из главных ориентиров, фигурирующий в архивных документах, - крест, установленный на площади. Рядом с распятием ровными рядами выстраивались могилы погибших героев.

Выдержка из наградного листа:

"Во время боя на Безымянной высоте, что восточнее 1,5 километра села Тодирешть (Молдавская ССР), когда противник силою до 200 человек, внезапно напав на наше боевое охранение, бросился в атаку, успешно командуя взводом, товарищ Артемов смело вступил в бой. Под прикрытием арт-минометного огня противнику удалось ворваться в наши траншеи. Увлекая за собой бойцов своего взвода, т. Артемов первым бросился в рукопашный бой. В короткой рукопашной схватке штыком, прикладом и гранатой товарищ Артемов уничтожил троих солдат противника. Будучи раненым, не покидая поля боя, товарищ Артемов продолжал командовать взводом. Обойдя с тыла, противник стал окружать наше боевое охранение. С криком "За Родину! Бей гадов!", товарищ Артемов поднял взвод и бросился в контратаку. Вторая атака была отбита горсткой храбрецов. Будучи раненым второй раз, с неперевязанными ранами, товарищ Артемов продолжал руководить взводом. Истекая кровью, он в третий раз поднял бойцов в атаку. Потеряв много крови, товарищ Артемов умер смертью героя, выполнив свой долг перед Родиной".

За свой последний бой на безымянной высоте ефрейтор Николай Артемов был посмертно удостоен ордена Отечественной войны II степени.

© Photo : А. Петрович Герой Советского Союза сержант Степан Загребин

Не оставляет равнодушным и описание последнего боя сержанта Степана Загребина, погибшего при освобождении Унгенского района весной 1944 года.

"28 марта 1944 года в районе деревни Петрешты, рискуя жизнью, вступил в бой со взводом противника, пытавшегося выйти к реке Прут при своем отступлении. Товарищ Загребин бился в упор до последнего патрона, убив 30 немецких и румынских солдат, затем бросился к выдвинувшемуся вперед немецкому офицеру, схватил за горло, пытаясь задушить его, но вражеская пуля сразила отважного воина…"

13 сентября 1944 года сержант Загребин был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

© Photo : А. Петрович Первый памятник в честь советских воинов, установленный у церковной ограды

На молдавской земле оборвалась жизнь и 22-летней Марии Турыгиной, снайпера 818 стрелкового полка 31 стрелковой дивизии. За плечами сибирячки Турыгиной уже было два года войны, казалось, рукой подать до Победы…

"1 августа 1944 года противник предпринял разведку боем на нашу стрелковую роту. Метким выстрелом Турыгина уложила немецкого офицера. Лишенные командования, немцы поспешно отошли… 6 августа 1944 года при выполнении боевого задания, была смертельно ранена. За отличные действия в боях с немецким фашизмом и проявленные при этом мужество и геройство товарищ Турыгина достойна награждения орденом Отечественной войны II степени".

После войны на месте госпитальных захоронений установили скромный обелиск. По воспоминаниям местных жителей, в середине 60-х годов захоронения были перенесены. В настоящее время поисковикам предстоит подтвердить это документально, отыскать в архивах соответствующие документы. Не исключено и проведение разведывательных поисковых работ. Текущее расположение зданий села Кирилень практически полностью совпадает с картами военного времени. Это поможет поисковикам установить истину.

© Photo : А. Петрович Книга Памяти сел Кирилены и Бушила

В августе текущего года мемориал между селами Бушила и Кирилень обретет новый вид. Имена 191 героя-освободителя будут увековечены на гранитных плитах мемориала. Их вечный покой, как и прежде, будет хранить в священном ожидании скульптура Солдатской Матери.

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