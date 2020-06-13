"Солдатские лапти"

"Мой товарищ, в смертельной агонии,

не зови понапрасну друзей.

Дай-ка лучше согрею ладони я

над дымящейся кровью твоей.

Ты не плачь, не стони, ты не маленький,

ты не ранен, ты просто убит.

Дай на память сниму с тебя валенки,

нам еще наступать предстоит".

В нескольких строках, написанных фронтовиком Ионом Дегеном, нашла свое отражение суровая последовательность солдатской жизни на войне. Невозможность оплакать боевого товарища, а зачастую и по-человечески похоронить его, необходимость идти дальше, освобождать родную землю от врага. Но чтобы наступать, солдат должен быть одет, обут, вооружен и накормлен. Стягивая с убитого товарища валенки, герой стихотворения знает цену солдатской обуви на войне.

С тех пор, как на земле стали происходить вооруженные конфликты, перед полководцами, помимо стратегии и тактики, стояла задача должным образом экипировать своих солдат. Особое внимание уделялось обуви, ибо солдатам приходилось преодолевать огромные расстояния по пересеченной местности. В XX веке, самом кровавом столетии мировой истории, несмотря на уверенно вошедшую на поля сражений боевую технику, доля солдата пехотинца по-прежнему оставалась самой сложной на войне: идти пешком, неся на себе вооружение и боеприпасы, в любую погоду, днем и ночью. Удобная прочная обувь в таких условиях была на вес золота.

Отрывок из романа "Они сражались за Родину"

"В это время пожилой лысый санитар в очках подошел к нему, наметанным глазом скользнул по ногам и, нагнувшись, хотел разрезать голенище сапога, но Звягинцев, молчаливо следивший за ним напряженным и острым взглядом, собрал все силы, тихо, но решительно сказал:

- Штаны пори, не жалко, а сапоги не трогай, не разрешаю. Я в них и месяца не проходил, и они мне нелегко достались. Видишь, из какого они товару? Подошва спиртовая, и вытяжки настоящие, говяжьи. Это, брат, не кирзовый товар, это понимать надо... Я и так богом обиженный: шинель-то и вещевой мешок в окопе остались... Так что сапог не касайся, понятно?".

"Солдатские лапти"

За годы поисковой работы нам доводилось "поднимать" погибших солдат в самой различной обуви: трофейные немецкие сапоги, уставные ботинки, малиновые "ленд-лизовские" боты…

© Photo : А. Петрович Каблук американского ботинка. Спея 2011 год

Но весной 2011 года на Шерпенском плацдарме мы обнаружили солдата в необычной обувке. Два куска резины, срезанные, судя по всему, с автомобильной покрышки, скрепленные между собой проволокой. "Солдатские лапти", в которых солдат пошел в свой последний бой.

Освобождая километры родной земли, томившейся в фашистской оккупации, Красная армия несла потери. На место погибших и раненых вставали мужичины, призванные полевыми военными комиссариатами с освобожденных территорий. Но в 1944 году наступление Красной армии стало столь стремительным, что новобранцев часто не успевали должным образом обмундировать. Им приходилось идти в бой домашней гражданской одежде и обуви.

© Photo : А. Петрович Погибший солдат был найден на глубине 30 см от поверхности земли

Имя солдата, обутого в лапти, нам установить не удалось. А спустя полгода в нескольких сотнях метров от места обнаружения было найдено колесо от разбитой пушки. Вся резина с колеса была срезана…

© Photo : А. Петрович Солдатские лапти

Что такое подвиг? Амбразура вражеского ДОТа, закрытая солдатской грудью, горящий самолет, направленный в гущу вражеской техники, таран вражеского танка на объятой пламенем "тридцатьчетверке". И подвиг неизвестного солдата, обутого в самодельные резиновые лапти, в которых он пошел в свой последний бой за освобождение Молдавии от фашизма. Спасибо Тебе, Неизвестный Солдат!

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova