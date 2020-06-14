Кровь непокоренных

Всемирный день донора отмечается 14 июня. В год 75-летия Победы мы вспоминаем о невероятном подвиге жителей блокадного Ленинграда, делившихся своей кровью для воинов Красной армии в годы Великой Отечественной войны.

Эту историю мне рассказал протоиерей храма иконы Божьей Матери "Всех скорбящих радость" в Санкт-Петербурге отец Вячеслав Харинов. Наш коллега - поисковик, благодаря усилиям которого были вырваны из забвения сотни солдатских имен, обнаружены и перезахоронены тысячи солдат Красной армии, по понятным причинам довольно хорошо знаком с историей обороны и блокады города-героя Ленинграда. Однако факты, озвученные им в ходе нашей беседы, настолько поразили меня – человека, искушенного в изучении истории Великой Отечественной войны, что поверить в них удалось не сразу.

© Photo : А. Петрович С протоиереем храма иконы Всех скорбящих радость, отцом Вячеславом Хариновым, одним из инициаторв съемки документального фильма Блокадная кровь

В 1939 году, с началом советско-финской войны, в Ленинградском научно-исследовательском институте переливания крови, впервые в истории военной медицины, был создан экспедиционный отдел по доставке консервированной крови непосредственно на фронт.

Успешный опыт отечественной фронтовой медицины позволил спасти тысячи жизней солдат и командиров, а руководство Красной армии в своих докладных записках впервые обозначило кровь как стратегический ресурс для ведения боевых действий. По итогам прошедшей войны в Советском Союзе была создана мощная, глубоко эшелонированная сеть донорских центров. К 1941-му в СССР действовало 7 институтов, 170 станций переливания крови, 1800 донорских пунктов, соединенных собой транспортными магистралями. Но начавшаяся в июне 1941-го года Великая Отечественная война потребовала от советского народа нового, поистине нечеловеческого напряжения сил и невиданного в мировой истории подвига.

Первые очереди на донорских пунктах образовались уже днем, 22 июня 1941 года. С первых месяцев войны Ленинградский институт переливания крови (ЛИПК), оценивая все возраставшие потребности фронта, стал проводить успешные и уникальные в то время опыты по производству кровозамещающей и антишоковой жидкости, вошедшей в историю под названием "жидкость Петрова". Их использование на передовой, при первичной обработке раненых, позволяло снять болевой шок у бойцов – одну из главных причин смерти на войне.

В постоянном режиме шло пополнение запасов крови на станциях переливания. Но 8 сентября 1941 года вокруг Ленинграда замкнулось кольцо вражеской фашистской блокады. Говоря медицинским языком, началась самая продолжительная экстремальная ситуация в истории человечества, в которой, по различным данным погибло от 800 тысяч до 1,5 миллиона человек. Большинство из погибших умерло от голода, наступившего в городе зимой 1941 года.

© Photo : А. Петрович Блокадная норма хлеба - 200 граммов. Музей обороны и блокады Ленинграда

Но на Пулковских высотах и Невском пятачке врага сдерживали советские воины, ежедневно, ежечасно и ежеминутно нуждавшиеся не только в автоматах, гранатах и танках, но и в консервированной крови для спасения раненых. И голодающий, но не сломленный город-герой отдал себе приказ "Жить и сопротивляться".

На фронт шли танки "КВ", собранные в цехах ленинградских заводов, пушки, автоматы и минометы. В специальных защитных ящиках, в разработанных в стенах ЛИПКа ампулах, на фронт шла и блокадная кровь. Город полностью снабжал кровью Ленинградский фронт, отправлял ценнейший ресурс на Волховский и Калининский фронты. За годы блокады Ленинград дал фронту 144 тонны крови!

Эта цифра до сих пор не укладывается в голове. Как это было возможно в городе, где по воле фашистских извергов свирепствовал страшный голод, где люди сотнями, тысячами, десятками тысяч умирали от недоедания?! Но город жил, сражался, выстоял и победил. Полмиллиона солдат и офицеров получили кровь из блокадного Ленинграда, чтобы снова вернуться в строй и добить врага, посягнувшего на свободу и независимость Родины. В их жилах текла кровь непокоренных.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 июня 1944 года был учрежден нагрудный знак "Почетный донор СССР". В Ленинграде его получили более двух тысяч человек. Еще столько же не дожили до этого светлого дня, не услышали салют Победы, ради которой отдали свою кровь.

Сегодня учеными-генетиками доказано, что человеческая кровь имеет память. И фраза "генетическая память" уже давно перестала быть формой речи, а стала медицинским термином. И для нас – потомков солдат-победителей, священной обязанностью является сохранение памяти о мужестве и героизме наших дедов и прадедов. Кровь помнит все.

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