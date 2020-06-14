Молдавские военные отправились в Москву для участия в параде Победы

В параде, который состоится на Красной площади 24 июня в честь 75-летия Великой Победы, примут участие 75 военнослужащих элитного подразделения Национальной армии Молдовы.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Рота почетного караула элитного подразделения Нацармии Молдовы отправилась в Москву для подготовки и участия в параде Победы, который запланирован на 24 июня. Об этом сообщил в воскресенье президент республики Игорь Додон.

По его словам, в торжественных мероприятиях на Красной площади, посвященных 75-летию Победы над гитлеровцами, примут участие 75 молдавских военнослужащих.

"В качестве верховного главнокомандующего вооруженными силами поручил дивизионному генералу Виктору Гайчуку, своему советнику по вопросам обороны и национальной безопасности, секретарю Высшего совета безопасности республики, сказать напутственные слова нашим военным и пожелать им достойно представить нашу страну на Параде Победы, где будут и многие другие страны", - отметил написал Додон на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что у 23 из 75 военнослужащих, которые отправились в Москву для участия в параде, деды сражались на полях Великой Отечественной войны.

"Поэтому участие Молдовы в торжественных мероприятиях – это не просто проявление солидарности со странами, у которых с нами общая история, но и прямая связь поколений, сохранение памяти о героизме наших предков. Убежден, что молдавские офицеры продемонстрируют отличную строевую подготовку, командную работу и строгую дисциплину. Национальная армия – один из важнейших атрибутов и столпов независимого государства Республика Молдова", - отметил Додон.

В России массовые торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, были отложены в связи с пандемией. Российский лидер Владимир Путин предложил провести парад Победы 24 июня, а марш "Бессмертного полка" - 26 июля.

Молдавский президент Игорь Додон ранее принял приглашение российского лидера Владимира Путина принять участие в параде Победы в Москве.

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