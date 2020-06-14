Ровно 79 лет назад - 14 июня 1941 года - в печать вышло знаменитое "миротворческое" сообщение ТАСС о невозможности начала войны между Германией и Советским Союзом.

Извлечение из заявления ТАСС от 14.06.1941 года:

"ТАСС заявляет, что: 1) Германия не предъявляла СССР никаких претензий и не предлагает какого-либо нового, более тесного соглашения, ввиду чего и переговоры на этот предмет не могли иметь места; 2) по данным СССР, Германия также неуклонно соблюдает условия советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз, ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы, а происходящая в последнее время переброска германских войск, освободившихся от операций на Балканах, в восточные и северо-восточные районы Германии связана, надо полагать, с другими мотивами, не имеющими касательства к советско-германским отношениям; 3) СССР, как это вытекает из его мирной политики, соблюдал и намерен соблюдать условия советско-германского пакта о ненападении, ввиду чего слухи о том, что СССР готовится к войне с Германией, являются лживыми и провокационными; 4) проводимые сейчас летние сборы запасных Красной Армии и предстоящие маневры имеют своей целью не что иное, как обучение запасных и проверку работы железнодорожного аппарата, осуществляемые, как известно, каждый год, ввиду чего изображать эти мероприятия Красной Армии как враждебные Германии по меньшей мере нелепо".

Историки до сих пор спорят о значении этого заявления, сделанного за неделю до войны. Попытка дипломатическим путем разведать планы вероятного противника? Не допустить провокации на границе в случае вооруженного нападения? Через средства массовой информации в очередной раз заверить гитлеровскую Германию в своих мирных намерениях?

До простого гражданина – обывателя, эта информация дошла на страницах периодической печати и произвела умиротворяющий эффект. А спустя неделю вчерашние читатели уже становились солдатами, беженцами, жертвами грянувшей войны.

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В канун Дня Памяти и Скорби – 79-й годовщины начала Великой Отечественной войны, мы расскажем о том, как встретили начало войны наши соотечественники: дети, выпускники школ, кадровые военные. Как они вспоминают предвоенные дни, как изменила война их судьбы, чем запомнился им тот роковой день – 22 июня 1941-го года.

"Я из сожженной деревни"

Степан Акимович Петрович, Ребенок войны, в 1941 году - 5 лет:

Я родился в большой семье, в которой к 1941 году было семь детей. Нелегко прокормить такую ораву, поэтому мы и до войны жили бедно. А с приходом на нашу землю немцев жизни совсем не стало. Нашу Проскуровскую область (ныне Хмельницкую) фашисты захватили очень быстро, как и всю Украину. И сразу стали наводить новый, «немецкий» порядок. В первую очередь, они стали забирать у людей продовольствие и скот для нужд армии. Иногда животных убивали просто так, для развлечения. Так немец застрелил нашу единственную корову, которая помогала нам не умереть с голоду. Вы представляете, что такое оставить семью без молока? Это значит обречь ее на медленную голодную смерть.

Вскоре оккупанты стали проводить массовые издевательства и убийства евреев. Я помню, как их гнали через реку сотнями. Они шли, измученные и оборванные, навстречу своей смерти. Тех, кто не мог передвигаться, пристреливали на месте, и колонна продолжала двигаться дальше.

Надо сказать, что среди захватчиков находилось много советских граждан, то ли во время войны, то ли ранее завербованных для работы на германскую армию. В нашем селе тоже нашлись предатели, готовые служить немцам. Именно им оккупанты доверили руководить местным населением. И те выполняли свою работу добросовестно: били и мучили, грабили людей. Тех, кто оказывал хоть какое-то сопротивление, безжалостно убивали. Недалеко от нашего дома находился глубокий колодец, куда они сбрасывали тела жертв.

Эхо войны: в одном из молдавских сел фашисты закопали заживо 100 человек>>>

Во время таких облав мы старались спрятаться подальше. Как-то в дом, на чердаке которого скрывалась наша и еще несколько семей, пришли немцы. Мы притаились, и даже не дышали. Мой младший брат, тогда грудной ребенок, стал плакать, нам с трудом удалось его успокоить. Немец спросил у хозяйки, есть ли в доме продукты. Ему отдали все, что имелось. Уже уходя, он услышал шум на чердаке, и дал очередь из автомата. К счастью, никто не пострадал, только одной из старух обожгло пулей одежду. Мы тогда чудом не погибли.

Видя, что война идет не в их пользу, фашисты свирепели с каждым днем все больше и больше. Чувствуя скорое поражение, они стали убивать уже не по одному, а сотнями. Однажды они согнали всех оставшихся в живых за годы оккупации людей, и стали гнать нас в неизвестном направлении. Моя старшая сестра, видная и симпатичная девушка, чтобы избежать возможных надругательств, замоталась старым тряпьем, пряча свою красоту. Мы шли, не останавливаясь, и, судя по всему, нас должны были расстрелять. Вся толпа стояла в ожидании своей участи, но и в этот раз нам повезло: приехал какой-то немец, что-то крикнул конвойным, и нас отпустили по домам. Видно наши части были настолько близко, что немцы не стали брать на себя лишний грех, зная, что скоро им придется отвечать за свои преступления. А вот жители трех соседних сел не дожили до этого времени: фашисты согнали их в долину за селом и расстреляли. Более двухсот женщин, детей и стариков погибли тогда, целые семьи… Двум ребятам тогда удалось уцелеть, их накрыли своими телами умирающие родители. С тех пор то место в народе называют Долиной Смерти.

© Photo : А.Петрович Памятник в Долине Смерти. Здесь в январе 1944 года были зверски убиты 242 мирных жителя трех украинских деревень

Мы вернулись в родную деревню, которой больше не существовало: уходя, фашисты сожгли ее дотла. Но самое страшное было позади: кровавый и бешеный враг ушел навсегда. Моей семье посчастливилось пережить войну, но того страха, который мы, дети, пережили за годы оккупации, не забыть никогда. Сегодня в моем родном селе о том времени напоминает лишь камень с надписью: "Сожженному в 1944 году фашистами селу Онацковцы".

© Photo : Памятник сожженому селу Онацковцы

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