Кавалер ордена солдатской Славы

В рамках рубрики "За неделю до войны" мы продолжаем публиковать воспоминания очевидцев и участников ВОВ. Сегодня наш рассказ о кавалере ордена солдатской Славы, автоматчике 13-й гвардейской стрелковой дивизии, гвардии сержанте Владимире Павловиче Сиваке.

Вернее, это его военная биография, рассказанная им самим.

"Мой отец, после окончания военных действий с Финляндией в 1940-ом году, был оставлен в армии для дальнейшего прохождения службы. В июне 1941-го года его должны были демобилизовать, но с началом Великой Отечественной войны всех военнослужащих, особенно тех, кто имел боевой опыт, в первую очередь отправили на фронт. Последнее извещение от отца мы получили в августе 1941-го, а вскоре он погиб под городом Проскуров (ныне - Хмельницкий).

Так мать осталась одна с двумя детьми на руках. Я, как старший, старался во всём помогать ей. Но вскоре в Кировоградскую область, откуда я родом, пришли немцы, и стали наводить свой порядок.

Всю молодёжь они выгоняли на работы, необходимые для нужд их армии. Скажем зимой, в лютые морозы, они заставляли нас, подростков, расчищать снеговые завалы у дорог для того, чтобы могла пройти техника.

Мы работали до изнеможения. За целый день руки так наморозишь, что потом невозможно их отогреть. © Sputnik / Boris Kudoyarov Кровь непокоренных

В наш дом стали на постой два немца. Надо сказать, что нам повезло: один из немцев относился ко мне и моему младшему брату очень хорошо, подкармливал нас, часто угощал шоколадом. Второй оказался менее доброжелательным, но насилия к нам не применял.

Я помню день, когда через наше село гнали колонну советских военнопленных. Она была такой длинной, что когда вошла в большую балку за селом, то начало колонны уже уходило за бугор, а хвост только спускался вниз. Голодные, оборванные, грязные, они шли, не разбирая дороги. Проходя мимо поля, кто-то из пленных выкопал немного мороженой свеклы, оставшейся в земле после уборки урожая. Конвойный заметил это и что-то громко выкрикнул. Раздалась короткая пулемётная очередь, колонна вздрогнула, а на земле осталось лежать более десятка убитых. Потом главный немец объявил, что эти пленные расстреляны за покушение на собственность рейха.

© Photo : А.Петрович У памятника 13-й гвардейской стрелковой дивизии. Мемориальный комплекс Шерпенский пладцарм.

В 1944-ом году Красная армия гнала врага по всем фронтам. Настало время освобождения и нашей земли. Немцы, понимая, что им приходит конец, будто озверели. Уходя, команды СС поджигали деревни, убивали людей, а всю молодёжь спешно увозили в Германию. Когда фашисты уходили из нашего села, немец, живший у нас, предупредил меня и брата, что нам необходимо спрятаться, иначе нас увезут в Германию. Мы пересидели несколько дней в овраге за селом, а тем временем уже подоспели наши войска.

Меня призвали в армию, я попал служить в знаменитую 13-ю гвардейскую дивизию, оборонявшую Сталинград в 1942-м году. В дальнейшем я принимал участие в Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишинёвской, Львовско-Сандомирской и Висло-Одерской операциях. Летом 1944-го года, в составе нашей дивизии я сражался на знаменитом Шерпенском плацдарме, уничтожил там танк ручной гранатой.

Во время форсирования Одера мы переправились на другой берег одними из первых. Но силы оказались неравными, враг начал сильное наступление, и пришлось отходить. Меня и ещё двух пожилых (по моим понятиям – ведь мне тогда было 18 лет) автоматчиков оставили прикрывать отход. Я быстро сориентировался, как можно укрыться в складках местности, занял позицию и приготовился к бою. Немцы, решив, что в наших окопах уже никого нет, шли, не прячась, в полный рост.

Тогда я полоснул по ним очередью. Многие уже не поднялись. Тогда гитлеровцы стали пытаться выбить нас с высоты, обходить с флангов. Я стреляю и вижу, что вражеские солдаты падают только в секторе моего обстрела, по центру, а справа и слева продолжают наступать. Я огляделся по сторонам, и увидел странную картину: два моих напарника, сжавшись в комок, что есть силы палили из автоматов…в воздух! Победа была уже не за горами, страх погибнуть в последние дни войны полностью завладел ими, а оба к тому же имели семьи, детей. Я обругал их от всей души и приказал не тратить патроны. Если не хотят стрелять, пусть набивают мне диски и меняют автомат, когда он начинает нагреваться.

В том бою я выкосил почти всю немецкую роту, за что получил орден Славы III степени – одну из самых почётных солдатских наград.

Не дойдя 70 километров до Берлина, по решению командования, меня направили на учёбу в артиллерийское училище. Кто знает, может быть это спасло мне жизнь, в тех последних боях за столицу фашистской Германии сложили свои головы тысячи наших солдат и офицеров.

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В армии я оставаться не стал, несмотря на полученное по окончании училища офицерское звание. Честно сказать, я устал от войны за все эти годы. Хотелось учиться, ведь я ушел на фронт прямо со школьной скамьи, едва окончив 8 классов. Я окончил институт, стал инженером дорожного строительства. В начале 1950-х годов переехал в Молдову, которую освобождал летом 1944-го года. Всю свою трудовую жизнь я строил дороги – мирные пути сообщения".

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