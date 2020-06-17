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Президент РФ В. Путин на военном параде в честь 74-й годовщины Победы в ВОВ, архивное фото.

Ветераны войны будут на параде в Москве без масок

© Sputnik / Алексей Дружинин
Наша Победа: 75 лет мира и свободы
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200617/30607177/veterany-parad.html

Глава Роспотребнадзора отметила, что ветераны будут сидеть на безопасном расстоянии друг от друга, их места будут продезинфицированы — как и транспорт, в котором их привезут на Красную площадь.

КИШИНЕВ, 17 июн Sputnik. Ветераны Великой Отечественной войны будут смотреть 24 июня парад на Красной  без медицинских масок, Об этом заявила в эфире телеканала "Россия 1" Роспотребнадзора Анна Попова.

Орден Республики
© Photo : Publika
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Она подчеркнула, что места ветеранов будут продезинфицированы — как и транспорт, в котором их привезут на Красную площадь.По ее словам, ветераны будут сидеть друг от друга на безопасном расстоянии.

"Они будут сидеть на безопасном расстоянии друг от друга — через два кресла.Это как раз то самое расстояние, которое позволит при размещении на трибуне снять маску и смотреть парад уже без маски. А по окончании снова ее надеть", — сказала Попова.

Водители, волонтеры и сопровождающие их родственники накануне празднования сдадут тест на коронавирус, и в течение всего дня будут носить маски и перчатки.

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