Ветераны войны будут на параде в Москве без масок

Глава Роспотребнадзора отметила, что ветераны будут сидеть на безопасном расстоянии друг от друга, их места будут продезинфицированы — как и транспорт, в котором их привезут на Красную площадь.

КИШИНЕВ, 17 июн Sputnik. Ветераны Великой Отечественной войны будут смотреть 24 июня парад на Красной без медицинских масок, Об этом заявила в эфире телеканала "Россия 1" Роспотребнадзора Анна Попова.

Она подчеркнула, что места ветеранов будут продезинфицированы — как и транспорт, в котором их привезут на Красную площадь.По ее словам, ветераны будут сидеть друг от друга на безопасном расстоянии.

"Они будут сидеть на безопасном расстоянии друг от друга — через два кресла.Это как раз то самое расстояние, которое позволит при размещении на трибуне снять маску и смотреть парад уже без маски. А по окончании снова ее надеть", — сказала Попова.

Водители, волонтеры и сопровождающие их родственники накануне празднования сдадут тест на коронавирус, и в течение всего дня будут носить маски и перчатки.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova