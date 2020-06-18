Осколки в теле, как незаживающая память о войне

Сегодня мы рассказываем историю Юрия Комова, встретившего 22 июня 1941 года выпускником 8-го класса, человека из поколения, не познавшего радостей отрочества, ушедшего на фронт со школьной скамьи. Записал воспоминания ведущий рубрики «За неделю до войны».

"Я родом из Ивановской области, деревни Подвязное. Из семи детей я был самым старшим, поэтому на мои плечи ложилась обязанность не только помогать родителям по хозяйству, а ещё и принимать участие в воспитании младших братьев и сестёр.

А когда пришло время, нужно было ещё и учиться. Если начальная школа находилась в нашей деревне, то в среднюю приходилось ходить в районный центр за 3 километра от дома.

Двадцать первого июня 1941 года в соседнем с нами селе Елюнино проводились массовые гуляния, собравшие народ со всех окрестных деревень. Вечером мы с компанией тоже отправились на праздник. Гуляли до самого рассвета. Когда возвращались домой, на околице деревни я встретил свою сестру Зою. Она стояла запыхавшаяся, вся в слезах, никак не могла отдышаться. Она сообщила нам о том, что началась война.

В течение всего дня в деревне стоял бабий вой. Женщины плакали по уходящим на фронт мужьям.

Чтобы помогать семье я не стал продолжать учёбу, а устроился забойщиком на мясокомбинат. Работа, прямо сказать, была не из лёгких. Спать приходилось по нескольку часов в сутки, особенно в 1941 году, когда скот пригоняли непрерывно. Бывало, отработаешь смену, пойдёшь в раздевалку, вздремнёшь – и снова в цех. Да и как иначе, когда наш комбинат всю свою продукцию отправлял в осажденный немцами Ленинград.

Я помню, как во время рабочего дня останавливали всё оборудование, и директор комбината читал сводку о положении на фронте. Так что стимул работать у нас был серьёзный.

В деревне тем временем происходили свои изменения. К тому времени к нам прибыло много эвакуированных жителей, преимущественно из Прибалтики. С едой тогда приходилось туго. Обрабатывать земли стало нечем – трактора и лошади были мобилизованы для нужд армии, из техники остались одни лопаты.

Люди старались прокормиться, как могли. Например, всю землю вокруг дома, чуть не до самого порога, засаживали картошкой, которая считалась вторым хлебом. Ещё засаливали в большие бочки капусту для приготовления щей. Праздником для семьи считалось, когда мне выдавали премию – кусок студня. Его варили в большой посудине и премировали особо отличившихся работников. Я помню, как приносил его домой, и как радовалась мать и младшие дети такому гостинцу.

В 1942 году на комбинате организовали курсы допризывной военной подготовки. Каждый день, в обязательном порядке, мы учились по два часа тому, что может пригодиться на войне. Прямо на территории завода построили тир, где нас обучали стрельбе. Также учились правильно бросать гранаты, обращаться с винтовкой. Так по четыре месяца нас готовили по курсу бронебойщиков, снайперов и кавалеристов.

После окончания курсов в октябре 1943 года меня призвали на фронт. С боями я прошёл от Калининской области до Прибалтики.

© Photo : А.Петрович Юрий Ильич Комов.

Был дважды тяжело ранен. Два осколка так и остались сидеть во мне, как незаживающая память о войне…".

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