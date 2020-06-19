Призыв Путина открыть архивы о войне: ответ Запада будет тестом - Слуцкий

МОСКВА, 19 июн - Sputnik. Статья президента РФ Владимира Путина "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны" - мощнейший исторический анализ, который является достойным ответом ревизионистам и всем тем западным политикам, которые не оставляют попытки переписать историю в угоду политической конъюнктуре, принизить вклад Советского Союза в победе над фашизмом, уровнять его ответственность с гитлеровской Германией в развязывании войны, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Парламентарий добавил, что рассчитывает на достойную, а не неверно истолкованную оценку среди стран-союзниц по антигитлеровской коалиции и всех тех европейских государств, которые были освобождены от фашизма ценою крови советских солдат.
"По сути, это (статья) - рука к сотрудничеству во имя сохранения нашей общей исторической памяти, во имя недопущения возрождения нацизма и любых других форм ксенофобии или расовой дискриминации, во имя сохранения миропорядка, сформированного по итогам Второй мировой войны. ", - отметил он.
Слуцкий уверен, что "лакмусовой бумажкой здесь станет реакция на призыв российского лидера к открытию архивов периода Второй мировой войны со стороны наших иностранных партнеров".
"Искренне уверен, что статья Владимира Владимировича должна дополнительно изучаться всеми, в том числе нашим подрастающим поколением по всему миру, чтобы правда о самой кровавой войне в истории человечества была сохранена", - подчеркнул политик.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>