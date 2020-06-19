Призыв Путина открыть архивы о войне: ответ Запада будет тестом - Слуцкий

Российский лидер, считает источник, по сути протянул руку для сотрудничества во имя сохранения общей исторической памяти, во имя недопущения возрождения нацизма и любых других форм ксенофобии или расовой дискриминации.

МОСКВА, 19 июн - Sputnik. Статья президента РФ Владимира Путина "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны" - мощнейший исторический анализ, который является достойным ответом ревизионистам и всем тем западным политикам, которые не оставляют попытки переписать историю в угоду политической конъюнктуре, принизить вклад Советского Союза в победе над фашизмом, уровнять его ответственность с гитлеровской Германией в развязывании войны, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Парламентарий добавил, что рассчитывает на достойную, а не неверно истолкованную оценку среди стран-союзниц по антигитлеровской коалиции и всех тех европейских государств, которые были освобождены от фашизма ценою крови советских солдат.

"По сути, это (статья) - рука к сотрудничеству во имя сохранения нашей общей исторической памяти, во имя недопущения возрождения нацизма и любых других форм ксенофобии или расовой дискриминации, во имя сохранения миропорядка, сформированного по итогам Второй мировой войны. ", - отметил он.

Слуцкий уверен, что "лакмусовой бумажкой здесь станет реакция на призыв российского лидера к открытию архивов периода Второй мировой войны со стороны наших иностранных партнеров".

Председатель комитета Госдумы добавил, что приведенные в статье новые факты о действиях и роли ряда западных лидеров, спровоцировавших Адольфа Гитлера на полномасштабные военные действия, заслуживают отдельного внимания. Слуцкий подчеркнул, что такие факты не должны замалчиваться впредь.

"Искренне уверен, что статья Владимира Владимировича должна дополнительно изучаться всеми, в том числе нашим подрастающим поколением по всему миру, чтобы правда о самой кровавой войне в истории человечества была сохранена", - подчеркнул политик.

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