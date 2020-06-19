За страх рассчитался сполна

Сегодня вы узнаете историю ветерана Великой Отечественной войны, кавалера Ордена Республики, старшего лейтенанта Александра Павловича Заваденко.
"В 1940 году я подал документы в Высшее военно-морское училище, находившееся в Ленинграде. Но не поступил – "провалил" экзамены по точным наукам. Я тогда сильно расстроился, и в отчаянии направился в военкомат. В то время среди моих друзей было много ребят, поступивших в пехотные училища.
Стройные, подтянутые, в красивой форме, они привлекали внимание одним своим видом. Вот я и попросил направить меня обучаться на пехотного командира. Но, совершенно неожиданно, мне предложили попробовать свои силы в авиации.
Надо сказать, что небо всегда меня притягивало, долгое время я занимался в аэроклубе. Оттуда меня несправедливо исключили из-за того, что мой отец был церковным служителем, а я не указал этот факт в биографии. Тогда я решил, что путь в небо для меня закрыт, и несказанно обрадовался, когда вместо пехотного училища мне предложили пойти в школу Гражданского воздушного флота (ГВФ).
Наша учёба проходила на Пулковском аэродроме, недалеко от обсерватории. К июню 1941 года мы успели освоить начальный курс лётной программы.
Ночью 22 числа школу подняли по тревоге. Был слышен непонятный грохот, ярко горели прожектора. Среди лётного состава стали просачиваться слухи о том, что где-то немецкие самолёты сбросили бомбы, где-то высадили парашютистов-диверсантов.
Обстановка сложилась тревожная и, главное – неопределённая. До утра мы находились в полном неведении о том, что происходит, шатались по аэродрому. И только днём объявили, что началась война.
Особенных изменений в плане работы нашей школы не произошло. Мы продолжали осваивать самолёты и учебную программу до самого сентября. Тогда мы не знали обо всём ,что происходит на фронте, о том, что немецкие части уже на подходе к Ленинграду. Нам повезло не оказаться в блокадном кольце, в начале сентября нас эвакуировали в Вологду.
Только по дороге в эвакуацию я узнал, что такое война. На наш эшелон налетели вражеские самолёты и стали бомбить. Люди выбегали из вагонов, пытались укрыться, многие погибали от взрывов и пулемётных очередей. Я прижался к земле и натерпелся такого страху, который и сейчас трудно забыть.
Мне повезло, за свои страхи в начале войны я расплатился с лихвой.
В 1944 году, когда я уже стал лётчиком-истребителем, полным ходом шло освобождение Белоруссии. Возвращаясь с задания по воздушной разведке, моему взгляду представилась огромная колонна немцев, переправлявшаяся через Березину, как когда-то "непобедимая" армия Наполеона. У меня остались патроны в пулемёте, и вспомнились минуты, пережитые под бомбёжкой в 1941 году. Я выпустил по врагу весь боекомплект.
Во время Великой Отечественной войны я воевал в составе истребительной авиации, принимал участие в воздушных боях на Орловско-Курской дуге, операции "Багратион", освобождению Прибалтики. Свой последний бой принял в небе над Кёнигсбергом. За время войны приходилось выполнять различные задания: сопровождение штурмовиков, разведка, но самое главное – воздушные бои с немецкими истребителями. В них я уничтожил три фашистских самолёта. Мне пришлось и выбрасываться с парашютом, и гореть в самолёте, но я остался жив, несмотря ни на что".
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