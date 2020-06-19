За страх рассчитался сполна

Всю свою жизнь Александр Заваденко отдал авиации, которая манила его с детства. В годы войны ему, вместе с боевыми товарищами, выпала участь защищать небо Родины от захватчиков. Воспоминания записал ведущий рубрики "За неделю до войны".

Сегодня вы узнаете историю ветерана Великой Отечественной войны, кавалера Ордена Республики, старшего лейтенанта Александра Павловича Заваденко.

"В 1940 году я подал документы в Высшее военно-морское училище, находившееся в Ленинграде. Но не поступил – "провалил" экзамены по точным наукам. Я тогда сильно расстроился, и в отчаянии направился в военкомат. В то время среди моих друзей было много ребят, поступивших в пехотные училища.

Стройные, подтянутые, в красивой форме, они привлекали внимание одним своим видом. Вот я и попросил направить меня обучаться на пехотного командира. Но, совершенно неожиданно, мне предложили попробовать свои силы в авиации.

© Photo : А. Петрович Гвардии старший лейтенант Александр Заваденко.

Надо сказать, что небо всегда меня притягивало, долгое время я занимался в аэроклубе. Оттуда меня несправедливо исключили из-за того, что мой отец был церковным служителем, а я не указал этот факт в биографии. Тогда я решил, что путь в небо для меня закрыт, и несказанно обрадовался, когда вместо пехотного училища мне предложили пойти в школу Гражданского воздушного флота (ГВФ).

Наша учёба проходила на Пулковском аэродроме, недалеко от обсерватории. К июню 1941 года мы успели освоить начальный курс лётной программы.

Ночью 22 числа школу подняли по тревоге. Был слышен непонятный грохот, ярко горели прожектора. Среди лётного состава стали просачиваться слухи о том, что где-то немецкие самолёты сбросили бомбы, где-то высадили парашютистов-диверсантов.

Обстановка сложилась тревожная и, главное – неопределённая. До утра мы находились в полном неведении о том, что происходит, шатались по аэродрому. И только днём объявили, что началась война.

Особенных изменений в плане работы нашей школы не произошло. Мы продолжали осваивать самолёты и учебную программу до самого сентября. Тогда мы не знали обо всём ,что происходит на фронте, о том, что немецкие части уже на подходе к Ленинграду. Нам повезло не оказаться в блокадном кольце, в начале сентября нас эвакуировали в Вологду.

Только по дороге в эвакуацию я узнал, что такое война. На наш эшелон налетели вражеские самолёты и стали бомбить. Люди выбегали из вагонов, пытались укрыться, многие погибали от взрывов и пулемётных очередей. Я прижался к земле и натерпелся такого страху, который и сейчас трудно забыть.

Мне повезло, за свои страхи в начале войны я расплатился с лихвой.

В 1944 году, когда я уже стал лётчиком-истребителем, полным ходом шло освобождение Белоруссии. Возвращаясь с задания по воздушной разведке, моему взгляду представилась огромная колонна немцев, переправлявшаяся через Березину, как когда-то "непобедимая" армия Наполеона. У меня остались патроны в пулемёте, и вспомнились минуты, пережитые под бомбёжкой в 1941 году. Я выпустил по врагу весь боекомплект.

Во время Великой Отечественной войны я воевал в составе истребительной авиации, принимал участие в воздушных боях на Орловско-Курской дуге, операции "Багратион", освобождению Прибалтики. Свой последний бой принял в небе над Кёнигсбергом. За время войны приходилось выполнять различные задания: сопровождение штурмовиков, разведка, но самое главное – воздушные бои с немецкими истребителями. В них я уничтожил три фашистских самолёта. Мне пришлось и выбрасываться с парашютом, и гореть в самолёте, но я остался жив, несмотря ни на что".

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