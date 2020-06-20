Еще один ветеран войны пополнил галерею "Бессмертного полка"

Федор Федорович Паршегуб скончался, не дожив до 93-летия, которое должно было исполниться 24 августа, когда отмечают день освобождения Кишинева от нацистов.

ТИРАСПОЛЬ, 20 июня – Sputnik. Ушел из жизни участник Великой Отечественной войны, полковник запаса, общественный деятель Федор Федорович Паршегуб. Захоронен будет ветеран на Борисовском кладбище города Бендеры. 24 августа ему бы исполнилось 93 года.

Федор Федорович был призван в ряды вооруженных сил СССР в декабре 1944 года, тогда ему исполнилось всего 17 лет. Проходил военную службу в 129 запасном артиллерийском полку города Балта сначала курсантом, а затем командиром отделения разведки 448 гвардейской артиллерийской бригады.

После Дня Победы из Варны воины своим ходом добрались до Одессы. Как рассказал сын ветерана Сергей Паршегуб, в Бендеры семья приехала в начале 60-х годов, по месту службы отца. Федор Федорович занимал должность командира стартовой батареи 163 отдельного ракетного дивизиона 173 армейской ракетной бригады 14 армии. Полковник Паршегуб был уволен в запас из ВС СССР в 1974 году.

Как отметили в бендерской администрации, Паршегуб был награжден 30 правительственными наградами. В их числе: орден Красной Звезды, медали "За победу над Германией", "За боевые заслуги", "За безупречную службу" I и II степени, Орден Почета (2002 год).

Ветеран принимал активное участие в общественно-политической жизни города. Избирался депутатом городского Совета народных депутатов XX созыва. С 1994 по 2012 годы возглавлял общественную организацию "Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил города Бендеры".

"Боевой и трудовой путь, общественная деятельность Федора Федоровича высоко оценены горожанами и достойны искренней благодарности", - отметил глава администрации Бендер Роман Иванченко.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova