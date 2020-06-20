Преображенная "Виктория"

О том, как сегодня выглядит уникальный мемориальный комплекс рассказывает постоянный автор Sputnik Молдова.

Вот уже много лет к этому месту я подъезжаю с опаской, ожидая обнаружить следы вандализма и надругательства. За последнее десятилетие мемориальный комплекс "Виктория" у села Леушены Хынчештского района неоднократно подвергался атакам современных манкуртов: баллончиками здесь рисовали националистические лозунги, заливали танк краской, изображали на постаменте карту "Великой Румынии"…

Особенно волнительно было сопровождать в минувшем году, в 75-ю годовщину освобождения Молдавии от фашизма, сына командира танка Т-34, установленного на постамент у Леушен, Юрия Николаевича Ольшанникова. Уже немолодой человек, убеленный сединами, по нашему приглашению приехал в Молдавию принять участие в торжествах по случаю славного юбилея, побывать у танка № 377, на котором сражался отец, лейтенант 41-й гвардейской танковой бригады, Николай Ольшанников.

За последние годы мемориал "Виктория", с момента с его реставрации силами организации "Вече" в 2009-м году, ни раз капитально не приводился в порядок. Несколько субботников , проведенных за прошедшее десятилетие общественными объединениями, не могли кардинальным образом изменить ситуацию. Уход за таким комплексом должен быть системным и постоянным.

В результате забвения нижняя площадка мемориала заросла бурьяном, склон, ведущий к танку, покрыли дикорастущие деревья и кустарники. В некоторых местах заросли практически скрывали дорожку, ведущую на верхнюю площадку. Главную достопримечательность мемориала - боевую машину Т-34, стоящую на холме, буйная "зеленка" скрывала из виду.

© Photo : А. Петрович Перспектива.

О мусоре, щедро оставляемом здесь "гостями" мемориала, и говорить нечего. Два года назад, ликвидируя последствия очередного акта вандализма, мы собрали больше 10-ти больших мешков пластика, стекла и бумаги. Сложилось впечатление, что мемориальный комплекс "Виктория" стал ненужным балластом для местной власти.

Как же иногда бывает приятно ошибаться в своих худших ожиданиях! В преддверии Дня Памяти и Скорби мы побывали в Леушенах, посетили мемориал. В канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне здесь прошло масштабное благоустройство всей прилегающей территории.

Тщательно и заботливо выкошены клумбы на нижней площадке, установлены скамейки для желающих отдохнуть.

© Photo : А. Петрович Панорамный вид.

Склон и дорожка полностью очищены от зарослей, открывая гостям вставшую в почётный караул грозную "тридцатьчетверку". Расчищена и восстановлена стилизованная траншея на склоне холма, напоминающая нам о тяжелых оборонительных боях, которые вела здесь в июне 1941-го года 95-я Молдавская стрелковая дивизия.

© Photo : А. Петрович Траншея.

Новый вид обрел постамент, на котором установлен танк.

© Photo : А. Петрович Гордо возвышающийся.

По всему периметру появились урны для сбора мусора. Чувствуется, что порядок здесь наводили искренне и основательно. Такой пример органов местного самоуправления Хынчештского района достоин подражания.

© Photo : А. Петрович У подножия памятника.

У подножия мемориала я встретил мужчину, приехавшего сюда с двумя дочками. В завязавшемся разговоре он рассказал, что сам он живет в соседнем селе, помнит, каким был комплекс в советское время, и в каком запустении пребывал в последние годы.

"А теперь мне не стыдно привезти сюда своих детей. Так должно быть, красиво, убрано, по-хозяйски. Ведь это наша история", - сказал он.

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