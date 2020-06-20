КИШИНЕВ, 20 июн - Sputnik. Тяжелые грозовые тучи, висевшие над селом, едва сдерживали в себе рвущийся на землю дождь. Но «небесная канцелярия» всё-таки не решилась испортить этот праздничный день ни жителям Холеркан, ни приехавшим на мероприятие почётным гостям. Долгие годы памятник на братской могиле советских воинов, погибших и захороненных в центре села, ждал часа своего второго рождения.

В год 75-летия Победы, благодаря финансовой поддержке Посольства Российской Федерации, примарии села, объединения усилий молдавских патриотических общественных организаций, справедливость в отношении погибших героев была, наконец, восстановлена.

Имена советских солдат и офицеров, отдавших свои жизни за освобождение Молдавии, а также фамилии односельчан, сложивших свои головы на фронтах Великой Отечественной войны, были увековечены в граните. Восстановлена скульптура Солдата-освободителя, благоустроена прилегающая территория.

© Photo : А. Петрович Восстановленный памятник героям.

Общая память объединяет наши народы. Наши отцы, деды и прадеды, плечом к плечу сражались против общего ненавистного врага, посягнувшего на нашу Родину. Об этом в своих выступлениях говорили почётные гости мероприятия. Глава сельской администрации Тудор Танасев отметил, что восстановление памятника советским воинам - это одно из главных событий за 12 лет его руководства примэрией. Он выразил благодарность за оказанную помощь Российской Федерации, славянской правозащитной организации (СПО) «Вече», жителям села, откликнувшимся на призыв помочь в восстановлении монумента.

В свою очередь старший советник Посольства РФ в РМ Андрей Горобцов отметил важность сохранения памяти об общем подвиге в годы Великой Отечественной войны, выразил признательность органам местной власти за совместную работу в деле увековечения памяти.

Военный и военно-воздушный атташе РФ, Герой Российской Федерации полковник Андрей Прибытков в своём выступлении отметил, что для него, как для внука участника Ясско-Кишиневской операции, большая честь присутствовать на торжественном мероприятии в честь открытия восстановленного мемориала. От лица Министерства обороны Российской Федерации он вручил руководителям молдавских общественных объединений сборник рассекреченных документов времен Великой Отечественной войны, выразив надежду, что данные материалы будут полезны в военно-мемориальной работе.

Глава СПО «Вече» Николай Гуцул в своём выступлении отметил, что, несмотря на сложности, связанные с ограничительными мерами борьбы с распространением опасной вирусной инфекции, восстановительные работы сегодня идут на 8-ми объектах - воинских захоронениях в регионах Республики Молдова.

В ближайшие месяцы новый облик приобретут памятники в Криулянском, Унгенском и Оргеевском районах республики.

Председатель Координационного Совета российских соотечественников, глава Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович от имени поисковых организаций передал в примэрию села Холеркань и Посольство РФ Книгу Памяти села и диск с архивными данными, на основании которых поисковый отряд «Август» восстанавливал и уточнял список захороненных здесь воинов. Благодаря этой уникальной и кропотливой работе имена десятков солдат и офицеров смогли обрести увековечение в граните.

В продолжение мероприятия прошел небольшой трогательный концерт в память о героях. Когда на импровизированную сцену приглашали юных исполнителей – детей из села Холеркань, невольно оглянулся назад: на плитах памятника высечены те же фамилии. Внуки и правнуки пели о своих погибших в борьбе с фашизмом предках.

© Photo : А. Петрович Правнуки поют о подвиге прадедов.

В соответствии со всеми воинскими и православными обычаями в память о погибших героях отслужили заупокойную литию, прозвучал троекратный оружейный салют.

© Photo : А. Петрович Заупокойная лития по погибшим героям.

За то, чтобы люди никогда не слышали воя сирен, разрывов бомб и снарядов, чтобы никому в мире больше не пришло в голову делить людей на высшие и низшие расы, свои жизни отдали миллионы советских солдат. Благодарная память о них и вечная благодарность за их подвиг будут жить в веках.

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