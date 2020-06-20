18:53 20 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.43
  • USD17.27
  • RUB0.25
  • RON4.01
  • UAH0.65
Поиск
Почётный караул у мемориала.

Общая память

© Photo : А. Петрович
Наша Победа: 75 лет мира и свободы
Получить короткую ссылку
Тема:
Наследники великой Победы (421)
101 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200620/30645429/obschaya-pamyat.html

В селе Холеркань Дубоссарского района состоялось открытие восстановленного памятника на братской могиле советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

КИШИНЕВ, 20 июн - Sputnik. Тяжелые грозовые тучи, висевшие над селом, едва сдерживали в себе рвущийся на землю дождь. Но «небесная канцелярия» всё-таки не решилась испортить этот праздничный день ни жителям Холеркан, ни приехавшим на мероприятие почётным гостям. Долгие годы памятник на братской могиле советских воинов, погибших и захороненных в центре села, ждал часа своего второго рождения.

В год 75-летия Победы, благодаря финансовой поддержке Посольства Российской Федерации, примарии села, объединения усилий молдавских патриотических общественных организаций, справедливость в отношении погибших героев была, наконец, восстановлена.

 Имена советских солдат и офицеров, отдавших свои жизни за освобождение Молдавии, а также фамилии односельчан, сложивших свои головы на фронтах Великой Отечественной войны, были увековечены в граните. Восстановлена скульптура Солдата-освободителя, благоустроена прилегающая территория.

Восстановленный памятник героям
© Photo : А. Петрович
Восстановленный памятник героям.

Общая память объединяет наши народы. Наши отцы, деды и прадеды, плечом к плечу сражались против общего ненавистного врага, посягнувшего на нашу Родину. Об этом в своих выступлениях говорили почётные гости мероприятия. Глава сельской администрации Тудор Танасев отметил, что восстановление памятника советским воинам  - это одно из главных событий за 12 лет его руководства примэрией. Он выразил благодарность за оказанную помощь Российской Федерации, славянской правозащитной организации (СПО) «Вече», жителям села, откликнувшимся на призыв помочь в восстановлении монумента.

Мемориальный комплекс Виктория, Леушены.
© Photo : А. Петрович
Преображенная "Виктория"

В свою очередь старший советник Посольства РФ в РМ Андрей Горобцов отметил важность сохранения памяти об общем подвиге в годы Великой Отечественной войны, выразил признательность органам местной власти за совместную работу в деле увековечения памяти.

Военный и военно-воздушный атташе РФ, Герой Российской Федерации полковник Андрей Прибытков в своём выступлении отметил, что для него, как для внука участника Ясско-Кишиневской операции, большая честь присутствовать на торжественном мероприятии в честь открытия восстановленного мемориала. От лица Министерства обороны Российской Федерации он вручил руководителям молдавских общественных объединений сборник рассекреченных документов времен Великой Отечественной войны, выразив надежду, что данные материалы будут полезны в военно-мемориальной работе.

Глава СПО «Вече» Николай Гуцул в своём выступлении отметил, что, несмотря на сложности, связанные с ограничительными мерами борьбы с распространением опасной вирусной инфекции, восстановительные работы сегодня идут на 8-ми объектах  - воинских захоронениях в регионах Республики Молдова.

В ближайшие месяцы новый облик приобретут памятники в Криулянском, Унгенском и Оргеевском районах республики.

Председатель Координационного Совета российских соотечественников, глава Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович от имени поисковых организаций передал в примэрию села Холеркань и Посольство РФ Книгу Памяти села и диск с архивными данными, на основании которых поисковый отряд «Август» восстанавливал и уточнял список захороненных здесь воинов. Благодаря этой уникальной и кропотливой работе имена десятков солдат и офицеров смогли обрести увековечение в граните.

В продолжение мероприятия прошел небольшой трогательный концерт в память о героях. Когда на импровизированную сцену приглашали юных исполнителей – детей из села Холеркань, невольно оглянулся назад: на плитах памятника высечены те же фамилии. Внуки и правнуки пели о своих погибших в борьбе с фашизмом предках.

Правнуки поют о подвиге прадедов
© Photo : А. Петрович
Правнуки поют о подвиге прадедов.

В соответствии со всеми воинскими и православными обычаями в память о погибших героях отслужили заупокойную литию, прозвучал троекратный оружейный салют.

Заупокойная лития по погибшим героям
© Photo : А. Петрович
Заупокойная лития по погибшим героям.

За то, чтобы люди никогда не слышали воя сирен, разрывов бомб и снарядов, чтобы никому в мире больше не пришло в голову делить людей на высшие и низшие расы, свои жизни отдали миллионы советских солдат. Благодарная память о них и вечная благодарность за их подвиг будут жить в веках.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Наследники великой Победы (421)

По теме

Общая ответственность перед историей и будущим - Путин написал статью к 75-летию Победы
Призыв Путина открыть архивы о войне: ответ Запада будет тестом - Слуцкий
За страх рассчитался сполна


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Самые яркие кадры недели. 13 - 19 июня
“Беспочвенные и голословные”: Россия ответила на обвинения Германии из-за убийства в Берлине.
Россия ответила на обвинения Германии из-за убийства в Берлине
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19.
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться