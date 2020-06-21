16:07 21 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.43
  • USD17.27
  • RUB0.25
  • RON4.01
  • UAH0.65
Поиск
Шерпенский мемориал.

Во взрослую жизнь с Шерпенского плацдарма

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Наша Победа: 75 лет мира и свободы
Получить короткую ссылку
Тема:
Наследники великой Победы (421)
77 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pobeda-75/20200621/30650623/vo-vzrosluyu-zhizn-s-sherpenskogo-platsdarma.html

В завершившемся в условиях пандемии учебном году под запретом оказались школьные линейки, последние звонки, выпускные вечера. Команда одного из кишиневских лицеев смогла найти достойный выход из этого положения.

Ежегодно, в конце июня, на улицах наших городов и сёл можно встретить нарядно одетых юношей и девушек, выделяющихся из общей массы перекинутыми через плечо лентами. Выпускники - вчерашние школьники, спешат на свою последнюю школьную вечеринку, прощаются с навсегда уходящим детством. Они молоды, стремительны, преисполнены планов, впереди их ждёт такая манящая и еще не изведанная взрослая жизнь. А пока они еще дети, до утреннего рассвета, который они встретят дружной компанией.

В завершившемся в условиях пандемии учебном году отменили не только выпускные экзамены. Под запретом оказались и школьные линейки, последние звонки, выпускные вечера. Осознавая объективность введенных ограничений, педагоги, родители и сами ученики смирились с тем, что все эти важные и на всю жизнь запоминающиеся моменты будут тесно связаны с набившим оскомину словом "онлайн".

Команда одного из кишиневских лицеев смогла найти достойный выход из этого положения.

Ясско-Кишинёвская операция
© Sputnik / Владимир Гальперин
На Шерпенском плацдарме установлен новый памятник освободителям Молдовы
На протяжении многих лет, совместно с клубом горного туризма "Траверс", наши организации проводят пешие походы по местам боевой славы для молодежи среднего и старшего школьного возраста. Партизанские тропы, руины долговременных огневых точек, и, конечно, Днестровские плацдармы были исхожены за эти годы группами юных туристов. Каша, приготовленная на костре, ночёвка в палатке, песни и фильмы военных лет, осколки снарядов и гильзы времен войны, взятые на память – каждый уносил с собою целую охапку незабываемых впечатлений.

Есть у нас и учебные заведения, с которыми мы плодотворно сотрудничаем все эти годы. В походы выходят целыми классами, во главе с педагогами и под неусыпным бдением самых активных членов родительского комитета. Таким был и 12 "Б" класс, побывавший с нами в нескольких походах и зарекомендовавший себя как дружная команда.

Поэтому когда они решили свой последний школьный вечер провести на Шерпенском плацдарме, с которым их связывали совместные воспоминания, мне ничего не оставалось, как горячо поддержать эту идею.

Из Кишинева автомобильная колонна тронулась с сопровождением дорожной полиции. В Шерпены автомобили прибыли без помпы и лишнего шума – все знали, куда приехали. За годы своего существования мемориал встречал самых разных гостей – президентов, военачальников, министров, послов, но такую делегацию он видел впервые. Девушки в нарядных платьях, юноши в строгом соответствии белого верха и черного низа. Необычности картине добавляли маски, которые скрывали радостные улыбки на лицах – три месяца ребята не видели друг друга!

В добрый путь, выпускники!
© Photo : А. Петрович
В добрый путь, выпускники!

Обязательная экскурсия по мемориальному комплексу, с рассказом о героических воинских подразделениях, сражавшихся здесь весной и летом 1944-го. Сосредоточенно и внимательно слушали этот рассказ школьники XXI-го века.

Многие из сложивших здесь на плацдарме свои головы солдат и офицеров были их сверстниками, со школьной скамьи шагнувшими в бессмертие.

К могилам известных и неизвестных героев выпускники возложили цветы. На смотровой площадке из рук юношей и девушек выпорхнули белые голуби – символы мира.

Птица мира, птица счастья
© Photo : А. Петрович
Птица мира, птица счастья.

Здесь, у берегов седого Днестра, на израненном в годы войны клочке молдавской земли, в год 75-летия Победы, это выглядело очень торжественно и проникновенно.

В одном из эпизодов повести "Пядь земли", написанной фронтовиком Григорием Баклановым и посвященной боям на Шерпенском плацдарме, есть такие строки:

"И я подумал в то утро в окопе, что вся моя жизнь до сих пор - это была проложенная людьми дорога, по которой я шел. Дальше дороги нет. Она кончилась здесь. Ее преградили немцы. Отсюда вместе со всеми эту дорогу буду прокладывать я. Для себя и для тех, кто идет за нами".

Отсюда, с Шерпенского плацдарма, началась у юношей и девушек 12-го "Б" класса дорога, которую они будут прокладывать сами. Пусть на их пути встретятся хорошие и добрые люди. Уверен, что про свой выпускной вечер они будут рассказывать своим детям и внукам.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Наследники великой Победы (421)

По теме

Два "Максима": пулеметы Шерпенского плацдарма
Кавалер ордена солдатской Славы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Самые яркие кадры недели. 13 - 19 июня
Социальная дистанция постковидного периода.
Социальная дистанция постковидного периода
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19.
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться