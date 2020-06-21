Во взрослую жизнь с Шерпенского плацдарма

В завершившемся в условиях пандемии учебном году под запретом оказались школьные линейки, последние звонки, выпускные вечера. Команда одного из кишиневских лицеев смогла найти достойный выход из этого положения.

Ежегодно, в конце июня, на улицах наших городов и сёл можно встретить нарядно одетых юношей и девушек, выделяющихся из общей массы перекинутыми через плечо лентами. Выпускники - вчерашние школьники, спешат на свою последнюю школьную вечеринку, прощаются с навсегда уходящим детством. Они молоды, стремительны, преисполнены планов, впереди их ждёт такая манящая и еще не изведанная взрослая жизнь. А пока они еще дети, до утреннего рассвета, который они встретят дружной компанией.

В завершившемся в условиях пандемии учебном году отменили не только выпускные экзамены. Под запретом оказались и школьные линейки, последние звонки, выпускные вечера. Осознавая объективность введенных ограничений, педагоги, родители и сами ученики смирились с тем, что все эти важные и на всю жизнь запоминающиеся моменты будут тесно связаны с набившим оскомину словом "онлайн".

Команда одного из кишиневских лицеев смогла найти достойный выход из этого положения.

На протяжении многих лет, совместно с клубом горного туризма "Траверс", наши организации проводят пешие походы по местам боевой славы для молодежи среднего и старшего школьного возраста. Партизанские тропы, руины долговременных огневых точек, и, конечно, Днестровские плацдармы были исхожены за эти годы группами юных туристов. Каша, приготовленная на костре, ночёвка в палатке, песни и фильмы военных лет, осколки снарядов и гильзы времен войны, взятые на память – каждый уносил с собою целую охапку незабываемых впечатлений.

Есть у нас и учебные заведения, с которыми мы плодотворно сотрудничаем все эти годы. В походы выходят целыми классами, во главе с педагогами и под неусыпным бдением самых активных членов родительского комитета. Таким был и 12 "Б" класс, побывавший с нами в нескольких походах и зарекомендовавший себя как дружная команда.

Поэтому когда они решили свой последний школьный вечер провести на Шерпенском плацдарме, с которым их связывали совместные воспоминания, мне ничего не оставалось, как горячо поддержать эту идею.

Из Кишинева автомобильная колонна тронулась с сопровождением дорожной полиции. В Шерпены автомобили прибыли без помпы и лишнего шума – все знали, куда приехали. За годы своего существования мемориал встречал самых разных гостей – президентов, военачальников, министров, послов, но такую делегацию он видел впервые. Девушки в нарядных платьях, юноши в строгом соответствии белого верха и черного низа. Необычности картине добавляли маски, которые скрывали радостные улыбки на лицах – три месяца ребята не видели друг друга!

© Photo : А. Петрович В добрый путь, выпускники!

Обязательная экскурсия по мемориальному комплексу, с рассказом о героических воинских подразделениях, сражавшихся здесь весной и летом 1944-го. Сосредоточенно и внимательно слушали этот рассказ школьники XXI-го века.

Многие из сложивших здесь на плацдарме свои головы солдат и офицеров были их сверстниками, со школьной скамьи шагнувшими в бессмертие.

К могилам известных и неизвестных героев выпускники возложили цветы. На смотровой площадке из рук юношей и девушек выпорхнули белые голуби – символы мира.

© Photo : А. Петрович Птица мира, птица счастья.

Здесь, у берегов седого Днестра, на израненном в годы войны клочке молдавской земли, в год 75-летия Победы, это выглядело очень торжественно и проникновенно.

В одном из эпизодов повести "Пядь земли", написанной фронтовиком Григорием Баклановым и посвященной боям на Шерпенском плацдарме, есть такие строки:

"И я подумал в то утро в окопе, что вся моя жизнь до сих пор - это была проложенная людьми дорога, по которой я шел. Дальше дороги нет. Она кончилась здесь. Ее преградили немцы. Отсюда вместе со всеми эту дорогу буду прокладывать я. Для себя и для тех, кто идет за нами".

Отсюда, с Шерпенского плацдарма, началась у юношей и девушек 12-го "Б" класса дорога, которую они будут прокладывать сами. Пусть на их пути встретятся хорошие и добрые люди. Уверен, что про свой выпускной вечер они будут рассказывать своим детям и внукам.

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