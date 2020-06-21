День памяти и скорби в России: "огненные картины", инсталляции, возложения цветов

В годовщину начала Великой Отечественной войны во всех российских регионах пройдут традиционные патриотические акции, но - в формате, продиктованном пандемией.

КИШИНЕВ, 21 июн - Sputnik. На всей территории страны 22 июня будет одновременно объявлена общероссийская минута молчания - в 12 часов 15 минут по московскому времени. Это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз и начале Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости.

Одним из самых масштабных памятных действ будет традиционная "Свеча памяти", в ходе которой жители всех субъектов РФ зажгут свечи и лампады и создадут "огненные картины" в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова рассказала, что в этом году из-за пандемии коронавируса число собравшихся у мемориалов и памятников будет ограничено. Но при этом любой желающий сможет принять участие в акции онлайн. Кроме того, на этот раз к акции присоединятся не только регионы РФ, но и представительства "Волонтеров Победы" за рубежом.

В городах-героях участники акции создадут "огненные картины войны" - изображения из свечей, каждое из которых будет связано с вкладом региона в Победу.

В Москве в ночь с воскресенья на понедельник пройдут патриотические акции "Линия памяти" и "Вахта памяти. Вечный огонь".

В связи с ситуацией с коронавирусом организаторам пришлось скорректировать формат акций.

"Линия памяти" будет проходить на Крымской набережной столицы с 21.00 воскресенья до 00.00 понедельника. В этом году акция пройдет без театрально-концертной программы и участия зрителей. На Крымской набережной в парке искусств "Музеон" будет создано 1418 инсталляций, каждая из которых символизирует один день Великой Отечественной войны и представляет собой подиум с надписью и установленной на нем свечой.

В 04.00 зазвучат сигналы позывных "Говорит Москва" и документальная запись объявления Юрия Левитана о начале Великой Отечественной войны, после чего наступит минута молчания.

В 03.00 понедельника в Александровском саду стартует акция "Вахта памяти. Вечный огонь". Она пройдет в Москве уже в 29-й раз. Участники акции - юноши и девушки из молодежных объединений, общественных организаций и патриотических клубов - почтут память павших за Родину и возложат цветы к Могиле Неизвестного солдата.

Целый ряд памятных акций пройдет в День памяти и скорби в российских регионах.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova