В Кишиневе прошла акция "Свеча памяти"

В Молдове вспоминали скорбную памятную дату – 79-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, акция "Свеча памяти" прочно вошла в календарь памятных дат республики.

Мало кто знает, но в Республике Молдова эта дата закреплена на законодательном уровне. Указом Президента Республики Молдова № 728 от 18.06.2002 в нашей стране была учреждена памятная дата – День Памяти жертв фашизма. Считаем уместным процитировать этот малоизвестный документ целиком.

© Photo : Алексей Петрович Свеча Памяти

"Отдавая дань памяти нашим согражданам, павшим в борьбе против фашизма, и миллионам безвинно погибших в самой кровопролитной войне за всю историю человечества,

Президент Республики Молдова ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Ст. 1. - Ежегодно, 22 июня, во всех населенных пунктах республики:

а) приспускать государственные флаги;

b) в 10 часов чтить память всех погибших в войне минутой молчания;

с) организовывать возложение цветов к могилам, памятникам и мемориалам павшим воинам.

Ст. 2. - Проводить во всех учебных заведениях, летних оздоровительных лагерях и базах отдыха час памяти.

Ст. 3. - Рекомендовать:

а) органам публичной власти, предприятиям и организациям в День памяти жертв фашизма отказаться от проведения массовых развлекательных мероприятий;

b) редакциям газет, теле- и радиоканалам при выпуске своих газет и программ на 22 июня учитывать специфику этого дня".

Долгие годы 22 июня считалось датой не то, чтобы запретной, но явно непопулярной. Отмечать её приходили лишь ветераны, скромно возлагавшие цветы к Вечному огню. Участники самой страшной войны в истории человечества хорошо знали цену этому дню, разделившему их жизни на до и после. Но время неумолимо, ряды старых солдат стремительно сокращаются, и, казалось, вместе с ними уйдет и память о первом дне войны.

© Photo : Алексей Петрович Члены поисковых организаций Республики Молдова

В июне 2010-го года на берегу пограничной реки Прут прошла первая в истории современной Республики Молдова акция "Свеча Памяти". На места ожесточенных боёв 1941-го года в село Стояновка приехали сотни молодых людей, откликнувшихся на призыв почтить память погибших героев. Здесь, в июне 1941-го года насмерть стояли воины пограничной заставы, принявшие первый бой против превосходящих сил противника. Костёр, приготовленная на костре уха, стихи и песни военных лет, исполненные под гитару. Ровно в 4 часа утра на берегу реки выстроились люди с зажженными свечами в руках. На границе застыла пронзительная минута молчания.

С тех пор акция "Свеча Памяти" прочно вошла в календарь памятных дат нашей страны, не только документально, но и фактически. Мероприятия стали проводиться во многих районах республики, в самых различных форматах.

Поисковики Русского историко-патриотического клуба, отряда "Август", клуба горного туризма "Траверс", вместе с добровольцами, присоединившимися к акции благодаря объявлениям в социальных сетях, за последнее десятилетие провели памятные мероприятия в четырёх регионах республики.

Застава Трёх Героев - село Стояновка Кантемирского района; руины долговременной огневой точки № 417 Тираспольского укрепленного района – село Кошница Дубоссарского района; мемориальный комплекс "Виктория" и памятник в честь воинов 161-го стрелкового полка 95-й Молдавской стрелковой дивизии – Хынчештский район; памятный знак в честь воинов 2-го кавалерийского корпуса – село Иванча Хынчештского района.

© Photo : Алексей Петрович Свечи Памяти горят на братской могиле защитников Кишинева, погибших при обороне города летом 1941 года

В рамках акции проводились церемонии захоронения останков погибших воинов, пешие походы по местам боевой славы, субботники по благоустройству воинских захоронений и многое другое. За эти годы тысячи людей встретили рассвет вдалеке от родных домов, на рубежах страшных боёв лета 1941-го года.

В текущем году, принимая во внимание ограничения, связанные с недопущением распространения опасной вирусной инфекции, свечи памяти зажигали в узком кругу. В 3:45 утра молдавские поисковики собрались на мемориале воинской славы "Вечность", у братской могилы советских воинов – защитников Кишинева, погибших в 1941-м году.

Останки погибших героев были обнаружены и перезахоронены в рамках совместной молдавско-немецкой поисковой экспедиции в 2017-м году.

В предрассветной тишине из портативных колонок прозвучали грозные слова Левитана, сообщившие жителям СССР о том, что началась война. Впервые и навек она получила название Великой Отечественной, впервые прозвучал гордый лозунг: "Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!". Долгие 1418 дней и ночей шли советские солдаты к Победе, заплатив за неё страшную цену. Самый первый день войны на века останется чёрной и траурной датой нашей истории.

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