Начало ВОВ: среди первых подвигов - те, которые совершили на молдавской земле

Историк рассказал о хронике событий в горячем июне 1941 года, и о том, что из произошедшего в эти дни прочно вошло в историю.

КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. Одни из самых жестоких боев начального периода Великой Отечественной войны развернулись именно на территории Молдавской ССР. Впоследствии несколько пограничников, принявших удар на реке Прут, получили звание Героя Советского Союза, они стали первыми стражами рубежей СССР, которые удостоились такого звания. Об этом рассказал Sputnik Молдова историк Борис Шаповалов.

Кто начал вторжение

Историк считает, что в последнее время стали все реже говорить о том, кто именно напал на СССР. Чаще упоминается фашистская Германия, а о других ее странах-союзницах забывают.

"Через Прут пытались перейти 11-я немецкая армия, 3-я и 4-я румынские армии и венгерский корпус. Речь идет не только о нацистской Германии, но практически о всей фашистской Европе. Союзниками Гитлера были 9 европейских стран с фашистскими режимами. А еще около 20 стран отправили свои добровольческие дивизии и корпуса", - пояснил Шаповалов.

Как уточнил собеседник, вместе все эти силы составляли 600-тысячную армию, им противостояли две советские армии.

По словам эксперта, именно румынская авиация начала бомбить Кишинев, Бельцы, Кагул и Болград – там располагались советские военные аэродромы и большие воинские контингенты. Атаковали с воздуха и железнодорожные мосты, переправы через реку Днестр, ряд железнодорожных станций.

Яростное сопротивление и первые подвиги войны

Несмотря на все усилия гитлеровцев и их союзников, советская оборона продержалась до конца июня.

"Только в начале июля они смогли пройти, лишь учитывая наступления на Севере Украины, там немцы захватили ряд территорий. Поэтому войскам Красной армии пришлось отступать, но лишь по приказу", - пояснил специалист.

Шаповалов напомнил, что оборона западной границы СССР была одной из самых продолжительных за всю войну.

Как подчеркнул он, именно молдавские пограничники, даже уступая в вооружении и численности фашистам, сумели дать достойный отпор.

"Это был массовый героизм. Первые Герои Советского Союза - пограничники на территории Молдавии. Те, которых наградили, были у погранзаставы близ Стояновки Кагульского района. Также один из первых самолетов гитлеровцев сбил летчик Афанасий Карманов над нашей землей", - уточнил Шаповалов.

За что бились молдаване

По словам историка, Бессарабия стала частью СССР лишь 28 июня 1940 года. То есть. к моменту начала войны не прошло и года со дня образования Молдавской ССР.

Однако, как отметил собеседник, местное население взяло оружие в руки и вступило в борьбу с захватчиками.

"Можете себе представить, за что воевал молдавский народ: факты все подтверждают. Они боролись за советскую власть, хотели быть в составе Советского Союза", - подчеркнул историк.

Как рассказал он, в ряды Красной армии тогда в июне-июле 1940 года было призвано порядка 150 тысяч жителей МССР, 40 тысяч из них вызвались добровольцами. Позднее, после освобождения МССР, состоялся призыв еще 260 тысяч человек, две трети этого состава - этнические молдаване.

За все время Великой Отечественной войны 19 уроженцев Молдовы были удостоены звания Героя Советского Союза, также наша республика может гордиться 7 кавалерами Ордена Славы. Всего воевало более 400 тысяч наших сограждан, из них 250 тысяч награждены орденами и медалями.

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