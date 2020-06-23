Последний бой капитана Карманова

Ровно 79 лет назад в небе над Кишиневом грянули воздушные бои. Немецкая авиация, взлетавшая с румынских аэродромов, рвалась к столице Молдавии. Навстречу, невзирая на огромное численное превосходство врага, бросались советские лётчики – герои первых дней войны.

Молдавская ССР стала театром военных действий уже 22 июня 1941-года. В это время над ее столицей, городом Кишинёвом, шли ожесточённые воздушные бои. Немецкие самолёты, взлетая с румынских аэродромов, бомбили улицы и переулки, уничтожая всё живое.

Единственной защитой горожан стали советские лётчики, которые вступали в смертельные схватки с фашистскими стервятниками. Уже в первый день войны командир эскадрильи 4-го истребительного авиационного полка Афанасий Карманов дал бой трём десяткам немецких бомбардировщиков, сопровождаемых девятью истребителями. Участник испанской и финской войн, опытный лётчик, Карманов на своём МиГ-3 сбил первый бомбардировщик. Остальные в панике повернули. Истребители же, намереваясь отомстить советскому лётчику, развернулись и пошли в атаку. Девять против одного! В неравном бою Карманову удалось сбить один истребитель и на малой высоте выйти из боя.

© Photo : музей Ратная слава Афанасий Карманов.

На следующий день капитан Карманов вступил в схватку с пилотами люфтваффе, летевшими на штурмовку Кишинёва. Ему удалось сбить ещё три вражеские машины. Израсходовав патроны и горючее, он приземлился для дозаправки. Но пополнить запасы ему так и не удалось. Заметив подходившую к аэродрому четвёрку мессершмидтов, он снова взмыл в небо.

Завязав бой, Карманов дал возможность взлететь своим товарищам и не допустил уничтожения аэродрома. В неравном бою он был сбит, успел выброситься из горящего самолета, но погиб из-за нераскрывшегося парашюта. По воспоминаниям очевидцев, от удара на нём лопнула гимнастёрка, а самолёт, упавший неподалёку, напоминал решето. Провоевав сутки и уничтожив в общей сложности пять самолётов врага, капитан Карманов погиб 23 июня 1941 года.

Из воспоминаний Трижды Героя Советского Союза, Маршала авиации, Александра Покрышкина:

"Душой круга был самый старший из нас, крупный и красивый капитан, умевший хорошо рассказывать. Я встретился с ним лишь однажды, в Кишиневе, но в беседах с летчиками-истребителями довольно часто слышал его имя.

Раньше Карманов служил испытателем в Москве. Там в чем-то провинился, и его прислали в полк на исправление. Здесь он командовал эскадрильей. Все летчики относились к нему с уважением. И было за что: летал он отлично, легко ладил с людьми".

Нужно обладать невероятным мужеством, выдержкой и отвагой, чтобы вступить в бой, в котором шансов на победу нет. Но есть друзья, которых ты можешь спасти, есть семья, есть Родина.

© Photo : Архив Подвиг народа Представление к званию Героя Советского Союза.

В марте 1942 года капитану Афанасию Георгиевичу Карманову было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Не всем героям довелось услышать победные залпы 1945-го, не все дошли до Берлина. Капитан Карманов навсегда остался лежать в молдавской земле, на воинском кладбище Кишинёва.

© Photo : А. Петрович Памятная доска на улице Дмитрия Рышкану в Кишиневе. Ранее носила имя Афанасия Карманова.

Родина обещала не забывать своих героев, но вот уже нет в нашем городе улицы его имени. Можно отнять название или переименовать улицу, но отменить подвиг никому не под силу. Мирное синее небо, за которое в отчаянных схватках бились советские лётчики, помнит всех, кто не вернулся из боевых вылетов.

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