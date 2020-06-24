Правда о ВОВ: приднестровский вуз присоединился к проекту "Образы войны"

Благодаря проекту впервые в России появится широкое и структурное собрание работ фронтовых фотокорреспондентов.

ТИРАСПОЛЬ, 24 июня – Sputnik. Приднестровский государственный университет (ПГУ) им. Т.Г. Шевченко подписал меморандум об участии в международном проекте "Образы войны", который приурочен к 75-летию Великой Победы. Перед ним стоит масштабная задача – создать архив уникальных фотографий времен Великой Отечественной войны.

"ПГУ подписал меморандум, признавая важность свободного распространения правдивой информации об истории Второй мировой войны", - сообщили в вузе.

Проект реализуют Российское военно-историческое общество совместно с Российским государственным архивом кинофотодокументов, Государственным музейно-выставочным центром РОСФОТО, Московским мультимедиа арт музеем, Российским фондом культуры, Российским историческим обществом и Музеем Победы при участии Россотрудничества.

"Проект и призван сохранить историческую правду о подвиге советских солдат, отстоявших свободу и независимость нашей страны, через образы войны, запечатленные на фотопленке", - отмечают организаторы.

Фотоматериалы можно использовать для демонстрации широкому кругу соотечественников, организаций выставок, использовании при проведении круглых столов, лекций, семинаров, в учебном процессе. Таким образом, каждый может внести свой вклад в сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.

На сегодняшний день в электронной базе проекта размещено более 2000 фотографий. Для посетителей портала предусмотрена уникальная техническая возможность самостоятельно загружать фотографии героев своей семьи из личных архивов.

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