Парад Победы-2020 и участие в нем молдавской делегации

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: кто представит Молдову в торжественных мероприятиях, и почему участие в этой церемонии важно для республики, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. В среду в Москве состоится парад, посвященный 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По приглашению лидера России Владимира Путина в торжественных мероприятиях примет участие и молдавская делегация во главе с президентом республики Игорем Додоном.

Состав молдавской делегации и планы президента республики

В параде примут участие 75 военнослужащих роты почетного караула Национальной армии Молдовы. Они отправились в Москву заранее и занимались подготовкой к торжественному мероприятию – состоялось несколько репетиций.

По словам Додона, у 23 молдавских офицеров, отправившихся в Россию для участия в праздничной церемонии, деды сражались на полях Великой Отечественной войны.

Как ранее заявлял глава государства, он "убежден, что молдавские офицеры продемонстрируют отличную строевую подготовку, командную работу и строгую дисциплину. Национальная армия – один из важнейших атрибутов и столпов независимого государства Молдовы".

Накануне молдавский президент сообщил, что в ходе рабочих встреч в Москве с зарубежными коллегами он рассчитывает обсудить развитие двусторонних отношений, прежде всего - торгово-экономических связей.

Планировалось, что в состав официальной делегации войдет также советник президента по вопросам обороны и национальной безопасности, секретарь Высшего совета безопасности, экс-министр обороны, дивизионный генерал Виктор Гайчук.

По его словам, Парад Победы – это особенное мероприятие, потому что отмечается 75-летие Победы над фашизмом

Он обратил внимание, что участие в этих торжествах говорит о многом. "О том, что мы - за мир, о том, что мы должны помнить, сколько горя принесла та война, и что мы являемся наследниками победителей", - подчеркнул Гайчук.

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Важная историческая дата

Именно 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся первый Парад Победы. В тот день сотни знамен и штандартов разбитых немецких войск были брошены к подножию Мавзолея.

"Эта дата одна из знаменательных в ВОВ. Потому что это было действительно событие большого масштаба, и готовились к нему очень основательно. Тогда на Красной площади присутствовали солдаты и офицеры, которые прошли всю Великую Отечественную войну, которые были удостоены не менее 5 боевых наград", - рассказал в комментарии радиостудии Sputnik Молдова председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

Он напомнил, что в Параде Победы 1945 года были представлены все виды вооруженных сил - и военно-морской флот, и сухопутные войска, и военно-воздушные силы.

"То, что парад был сдвинут именно на эту дату, тоже символично. Эту 75-ю годовщину победы в ВОВ мы запомним надолго…", - отметил собеседник.

По его словам, когда по одной площади пройдут и представители всех родов вооруженных сил, историческая техника времен ВОВ и современная, которая стоит на вооружении, то это вселяет гордость в каждого, кто считает себя сопричастным к этому событию.

"Гордость прежде всего за своих предков, которые принимали участие в ВОВ, гордость за то, что сегодня их память находится под должной защитой, и никому не под силу будет эту память разрушить", - сказал Петрович.

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Председатель Национального координационного комитета "Победа" отметил, что Молдова - одна из стран правопреемниц Победы Великой Отечественной войне.

"Наши солдаты, наши офицеры, труженики тыла, все жители нашей страны в годы ВОВ делали все возможное для того, чтобы одержать Победу", - отметил Петрович.

По его словам, участие молдавских военнослужащих в параде — это достойно по отношению к исторической памяти и единства народов бывшего Советского союза.

"Потому что наши солдаты плечом к плечу сражались вместе с русскими, украинцами, казахами в годы Великой Отечественной. На нашей молдавской земле среди более чем 70 тысяч погибших солдат и офицеров не мало и россиян, и украинцев, и казахов, и воинов других национальностей. Поэтому то, что в едином строю спустя 75 лет пройдут по Красной площади их потомки — это очень достойно, это правильно, и я считаю, что так должно быть", - считает Петрович.

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Участие молдавской делегации в Параде Победы - важное событие в жизни Молдовы, отметил в комментарии радиостудии Sputnik политолог Борис Шаповалов.

"Потому что в годы Великой Отечественной войны молдавский народ был с составной частью советского народа, который воевал с фашизмом, который освобождал европейские страны от "коричневой чумы". Поэтому, конечно же, для нас бывших советских граждан это очень важно и очень значимо, что мы вместе были тогда, мы вместе и сегодня", - отметил Шаповалов.

Он обратил внимание, что около 400 тысяч уроженцев Молдовы доблестно сражались на разных фронтах в рядах Красной Армии. За боевые подвиги 250 тысяч солдат, офицеров и партизан были награждены орденами и медалями.

"У нас было 19 героев Советского союза, 7 полных кавалеров ордена славы. И, к сожалению, та война коснулась практически каждой нашей молдавской семьи потому, что за годы войны погибло более 650 тысяч наших граждан из них 570 тысяч - это мирное население", - рассказал Шаповалов.

По его мнению, абсолютное большинство молдавского общества адекватно понимает вот такие события.

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"Вы посмотрите, что у нас каждый год происходит 9 мая, какое громадное число людей в Кишиневе, во всех районах и городах республики принимают участие в акции "Бессмертный полк". Еще раз говорю, что события Великой Отечественной войны затронули практически каждого человека в нашей стране. Поэтому абсолютное большинство наших людей поддерживает такие мероприятия и понимает их необходимость ", - заключил Шаповалов.

Парад в честь 75-летия Победы

В России массовые торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, были отложены в связи с пандемией. Российский лидер Владимир Путин предложил провести парад Победы 24 июня, а марш "Бессмертного полка" - 26 июля.

В год 75-летия Великой Победы, как сообщили в Кремле, Москву посетят лидеры Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии. Кроме того, в российскую столицу приедут председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, а также генсек ОДКБ Станислав Зась. При этом в Кремле заявили, что с пониманием относятся к тому, что некоторые из приглашенных глав государств не смогут посетить Россию.

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Зрителям Парада Победы продемонстрируют советскую военную форму, штандарты, боевые знамена и легендарное оружие 40-х годов прошлого века, а также лучшие образцы современной и перспективной военной техники.

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